ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ເກັບພາສີໜັກ ຕໍ່ແຜ່ນພະລັງງານແສງຕາເວັນ ທີ່ນຳ
ເຂົ້າ ແລະຈັກຊັກເຄື່ອງໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍແນໃສ່ເພື່ອປົກປ້ອງອຸດສາຫະກຳຂອງ ສະຫະລັດ.
ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າການຄ້າສະຫະລັດ ໄດ້ສະເໜີແນະຕໍ່ປະທານາທິບໍດີກ່ຽວກັບການ
ເກັບພາສີດັ່ງກ່າວ.
ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ເວົ້າວ່າ ກຳມາທິການທາງດ້ານການຄ້າສາກົນຂອງສະຫະລັດຊຶ່ງ
ເປັນອົງການອິດສະຫຼະ ພົບເຫັນວ່າ ການນຳເຂົ້າດັ່ງກ່າວ ໄດ້ “ສ້າງຄວາມ ເສຍຫາຍ
ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ອຸດສາຫະກຳພາຍໃນປະເທດ.”
ຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າສະຫະລັດ ທ່ານໂຣເບີດ ໄລທີເຊີ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ການເອົາມາດຕະການຂອງປະທານາທິບໍດີສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະ ແຈ້ງອີກວ່າ ລັດ
ຖະບານທ່ານທຣໍາ ຈະປົກປ້ອງແຮງງານ ຊາວນາ ຊາວສວນ ແລະທຸລະກິດຕ່າງໆ ຂອງ
ອາເມຣິກັນຢູ່ສະເໝີ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ມັກໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢູ່ເລື້ອຍໆວ່າ ຈະເອົາມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດ
ກັບຈີນ ແລະບັນດາຜູ້ສົ່ງອອກອື່ນໆ ທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ທຳການແຂ່ງຂັນບໍ່ທ່ຽງທຳກັບອຸດ
ສາຫະກຳສະຫະລັດ.
ການເກັບພາສີເລີ້ິມຢູ່ໃນລະດັບ 30 ເປີເຊັນ ສຳລັບແຜ່ນຮັບແສງຕາເວັນ ແລະຫລຸດ
ລົງໃນເວລາຕໍ່ມາ. ກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າຈັກຊັກເຄື່ອງນັ້ນ ແມ່ນເລີ້ມໃນລະດັບ 20 ເປີເຊັນສຳລັບຈັກຊັກເຄື່ອງ 1 ລ້ານ 2 ແສນໜ່ວຍທຳອິດ ແລະຖີບ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບ 50 ເປີ
ເຊັນກ່ອນທີ່ຈະຫລຸດລົງ.
ບໍລິສັດຜະລິດແຜ່ນແສງພະລັງງານຕາເວັນ 2 ບໍລິສັດໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃຫ້ ມີການ
ເກັບພາສີສູງຂຶ້ນເພື່ອປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າຈາກການແຂ່ງຂັນ ໂດຍສິນຄ້າາຂາເຂົ້າລາຄາ
ຖືກ ໃນຄວາມຫວັງເພື່ອຈະຟື້ນຟູບໍລິສັດທີ່ມີບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານແສງຕາເວັນມູນຄ່າ 28 ພັນລ້ານໂດລາ ມີພະນັກງານ 260,
000 ຄົນຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ແຕ່ກຸ່ມອຸດສາຫະກຳແສງຕາເວັນກ່າວວ່າ ພຽງແຕ່ພາກສ່ວນ
ນຶ່ງຂອງພະນັກງານໃນອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວ ທີ່ເຮັດແຕ່ແຜ່ນແສງ ຕາເວັນ. ລາຍງານ
ກ່າວວ່າ ສ່ວນທີ່ເຫລືອນັ້ນໄດ້ຕິດຕັ້ງແຜ່ນຮັບແສງຕາເວັນຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ ແລະທຸລະ
ກິດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຜະລິດຢູ່ໃນສະຫະລັດຫຼືແຫ່ງອື່ນໆ.
ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳພະລັງງານແສງຕາເວັນ ກ່າວວ່າ ການເກັບພາສີໃໝ່ນີ້ຈະເຮັດ
ໃຫ້ສະຫະລັດສູນເສຍຫຼາຍພັນໜ້າວຽກ ແລະມີການຊັກຊ້າ ຫລືບໍ່ກໍຍົກເລີກການລົງທຶນ
ໃນພະລັງງານທີ່ສະອາດຫລາຍພັນລ້ານໂດລາ.
ຈີນ ແລະປະເທດອື່ນໆທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບການເກັບພາສີໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະທ້າ ທາຍຕໍ່
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ຢູ່ທີ່ອົງການການຄ້າໂລກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ