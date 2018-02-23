ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ກ່າວວ່າ ຄວນເອົາປືນ ໃຫ້ພວກນາຍຄູ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ

ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳລັດຟລໍຣິດາ ທ່ານນາງ ແພມ ບອນດີ (ກາງ) ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ທ່ານແຈັຟ ແຊັສສັນ (ຂວາ) ກຳລັງຟັງ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວຕໍ່ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ ຂອງໂຮງຮຽນ.

ນັບເປັນ​ມື້​ທີ​ສອງ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ ​ທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ກ່າວ
​ຢ່າງ​ຍືດຍາວ ​ສະເໜີໃຫ້ຕິດອາວຸດ​ພວກ​ນາຍ​ຄູ ​ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການສັງຫານ
ໝູ່​ຢູ່​ຕາມ​ໂຮງຮຽນ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ປະກາດ​ວ່າ “ນອກຈາກວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມ​ສາມາດໃນການ
ປ້ອງກັນ ມັນ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກແລະກໍຈະເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຈ້າງ​ຍາມ
ມາຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້​ຢ່າງ​ພຽງພໍ."

ເມື່ອມີການຖາມ ​ໂດຍ​ນັກ​ຂ່າວວີ​ໂອ​ເອ ​ເພື່ອ​ຕອບຄຳ​ຖາມພວກ​ນາຍຄູ​ຜູ້​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ​
ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ມີປືນຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ທ່ານ​ທຣໍາຕອບ​ວ່າ “ບຸກ
ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ພວກ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງການ​ຢາກຈະ​ໃຫ້​ມີປືນ ​ແລະ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ເປີ​ເຊັນ
​ໜ້ອຍ ​ແຕ່​ມັນ​ຈະ​ມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ. ​ແລະ​ເວລາ​ໃດທີ່​ທ່ານ​ເຮັດ​ດັ່ງ​ນັ້ນແລ້ວ ທ່ານ​ຈະ​ຢູ່ໃນ
|ສະພາບ​ ບ່ອນ​ທີ່​ໃນ​ທັນທີ​ທັນໃດ ເຫດການທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ​ດັ່ງ​ກ່າ​ວ ກໍຈະ​ຢຸດເຊົາ.”

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ຣູສ​ແວລ​ຕ໌ ທ່ານ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ວ່າ ມີຫຼາຍ​ເຖິງ 40 ​ເປີ​ເຊັນ
​ຂອງບັນດາ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ພວກ​ນາຍຄູມີຄຸນສົມບັດພຽງພໍທີ່ຈະ​ຍິງ​ປືນໄດ້ ​ແລະ
​ພວກ​ນາຍ​ຄູເຫຼົ່ານີ້​ຈະ​ໄດ້​ຮັບເງິນ “ລາງວັນ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ” ​ໃນ​ການ​ມີຄຸນສົມບັດ​ດັ່ງກ່າວ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການ​ປະຊຸມ​ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ປະຕິບັດ
ກົດໝາຍ ​ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ​ແລະເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ ເປັນເວລາ 55 ນາທີ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງການໃຫ້​ໂຮງຮຽນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າໄດ້ຮັບການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄື​ກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງ
ການໃຫ້ທະນາຄານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການ​ປ້ອງ​ກັນ.”

Trump Outlines Plan to Arm School Teachers
Embed
Trump Outlines Plan to Arm School Teachers

No media source currently available

0:00 0:01:38 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ການ​ປະຊຸມ​ໃນວັນ​ພະຫັດ​ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກການປະຊຸມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ໂສກ​
ແລະ​ຍືດຍາວ ​ແລະກໍຢູ່​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ເພື່ອພົບພໍ້ກັບ​ພວກ​ນັກຮຽນ ບັນດາ​ຜູ້​ປົກຄອງ
​ແລະ​ພວກ​ນາຍຄູ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສັງຫານ​ຢູ່​ມັດທະ ຍົມ​ປາຍໃນອາ
ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້​ໃນ​ເມືອງ​ພາກ​ແລນ ລັດ​ຟລໍຣິດາ ໂດຍ​ອະດີ​ດນັກຮຽນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ ທີ່ໄດ້​ຖືກກ່າວ
​ຫາ​ວ່າ​ ສັງຫານ 17 ຄົນ.

ປ. ທຣໍາ ກ່າວໃນຂະນະທີເປັນເຈົ້າພາບ ຮັບຟັງທີ່ກອງປະຊຸມ ນັກຮຽນ ນາຍຄູ ມັດທະຍົມ ແລະຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ປ. ທຣໍາ ກ່າວໃນຂະນະທີເປັນເຈົ້າພາບ ຮັບຟັງທີ່ກອງປະຊຸມ ນັກຮຽນ ນາຍຄູ ມັດທະຍົມ ແລະຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງຂັນໃນ​ລະຫວ່າງການ
​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ປີ 2016 ຈາກ​ສະມາຄົມ ​ປືນຍາວ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NRA) ທີ່​ມີ​
ອິດທິພົນ ຊຶ່ງມີສະມາຊິກ 5 ລ້ານ​ຄົນ ກ່າວ​ວ່າ ​ທ່ານ​ໄດ້ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອົງ
ການ NRA ລະຫວ່າງ​ສອງ​ມື້​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ແລະ​ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ “ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ
​ສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ.”

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ທ່ານນາງແບຕຊີ ເດີໂວສ ຊ້າຍ ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການ ກະຊວງສຶກສາລັດຟລໍຣິດາ ທ່ານນາງ ແພມ ສະຕວຕ ກ່ອນພົບປະກັບ ປະທານາທິດີ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ທ່ານນາງແບຕຊີ ເດີໂວສ ຊ້າຍ ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການ ກະຊວງສຶກສາລັດຟລໍຣິດາ ທ່ານນາງ ແພມ ສະຕວຕ ກ່ອນພົບປະກັບ ປະທານາທິດີ.

ປະທານາທິບໍດີ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ​ໄດ້​ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະ​ແຈ້ງວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ
​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ອົງການ​ທີ່​ມີ​ອິດທິພົນ ແລະ​ໃຫ້ເງິນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 11 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ແກ່
​ຄະນະ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ​ໃນ​ປີ 2016 ​ແລະ​ໄດ້​ໃຊ້​ເງິນ ເກືອບ 20 ລ້ານ
ໂດ​ລາ ໂຈມ​ຕີ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ທີ່​ເປັນຜູ້​ທ້າ​ທາຍໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປຂອງທ່ານ
​ນາງ​ຮີ​ລ​ລາຣີ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່ຄິດ​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕໍ່ສູ້ກັບພວກ​ເຂົາ​.
​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Florida Schoool Shooting
Embed
Florida Schoool Shooting

No media source currently available

0:00 0:00:47 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG