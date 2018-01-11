ປ. ສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ ປ. ເກົາຫຼີໃຕ້ວ່າ ຕົນເປີດ ກວ້າງ ສຳລັບການເຈລະຈາ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໃນເວລາອັນຄວນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານແມ່ນເປີດກ້ວາງຕໍ່ການເຈລະ
ຈາກັບເກົາຫຼີເໜືອ “ໃນເວລາອັນຄວນ.”
ໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາທາງໂທລະສັບ ກັບປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ມູນ ແຈ-ອິນ
ໃນວັນພຸດວານນີ້, ທ່ານທຣຳ ໄດ້ “ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປີດໃຈ ທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີ
ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໃນເວລາອັນເໝາະສົມ ພາຍໃຕ້
ສະພາບການທີ່ເຫັນສົມຄວນ,” ອີງຕາມລາຍງານກ່ຽວກັບການໂອ້ລົມຂອງທຳນຽບຂາວ.
ລາຍງານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກສອງຜູ້ນຳ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງການສືບ
ຕໍ່ກົດດັນສູງສຸດໃນການປຸກລະດົມຕ້ານເກົາຫຼີເໜືອ.”
ທຳນຽບຂອງປະທານາທິບໍດີ ມູນ ຂັ້ນຕົ້ນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການສົນທະນາ ທີ່ມີຂຶ້ນ
ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກເກົາຫຼີເໜືອແລະເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ເຈລະຈາກັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນຮອບ 2 ປີ.
ຖະແຫຼງການຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ກ່າວ ທ່ານທຣຳໄດ້ຕົກລົງວ່າ ຈະບໍ່ມີການເອົາບາດ
ກ້າວທາງທະຫານໃດໆ ໃນຂະນະທີ່ມີການເຈລະຈາກັນຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານມູນ ຕ່າງກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້
ໃນອັນທີ່ພວກທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງໂອກາດ ທີ່ຈະມີສະຖຽນລະພາບຕື່ມຂຶ້ນໃນແຫຼມເກົາຫຼີ,
ບ່ອນທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດ ໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ.
ທ່ານທຣຳ ທີ່ຢືນຄຽງຂ້າງກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີນໍຣເວ ທ່ານ ອີມາ ໂຊລເບີກ ທີ່ຫ້ອງ
ກ້ຳຕາເວັນອອກໃນທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມຫວັງ ໃນຍຸກສະໄໝຂອງ
“ສັນຕິ ພາບຜ່ານຄວາມເຂັ້ມແຂງ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ກຳກັບນຳການເສີມຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ.
“ຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດວ່າ ພວກເຮົາຈະມີສັນຕິພາບ ເປັນເວລາຍາວນານ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະມີ,” ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວເຊັ່ນນັ້ນ ແລະກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ແນ່ນອນ
ພວກເຮົາມີບັນຫາ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ, ແຕ່ວ່າ ການເຈລະຈາທີ່ດີ ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນ
ໄປຢູ່ໃນຂະນະນີ້...ຂ້າພະເຈົ້າແນມເຫັນພະລັງງານທີ່ດີ. ຂ້າພະເຈົ້າມັກຫຼາຍໃນ
ສີ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ.”
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ນຶ່ງມື້ກ່ອນໜ້ານີ້, ທ່ານມູນ ໄດ້ກ່າວ
ຂອບໃຈຕໍ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຊ່ອຍຈັດແຈງກ່ຽວກັບການເຈລະຈາໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ
ນີ້ລະຫວ່າງສອງເກົາຫຼີ ໂດຍການກົດດັນໃຫ້ມີການລົງໂທດເພີ່ມຂຶ້ນ ຕໍ່ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ.
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