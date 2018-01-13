ທ່ານໝໍ ປະຈຳໂຕ ປ. ດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ມີສຸຂະພາບ ແຂງແຮງດີ

ທ່ານໝໍປະຈຳໂຕຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍປະກາດວ່າ
ທ່ານ “ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີທີ່ສຸດ” ຫລັງຈາກການກວດສຸຂະພາບທີ່ກັນຮູ້ເປັນເທື່ອ
ທຳອິດ ນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເກືອບນຶ່ງມາແລ້ວ.
ດຣ. ຣອນນີ ແຈັກສັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ແບ່ງປັນໂດຍໂຄສົກທຳ
ນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີວ່າ "ການກວດສຸຂະ ພາບຂອງປະທານາ
ທິບໍດີມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ ສູນກາງກວດພະຍາດແຫ່ງຊາດຂອງກອງທັບ ວອລເຕີຣິດ ຜ່ານໄປດ້ວຍ
ດີທີ່ສຸດ. ປະທານາທິບໍດີແມ່ນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຈະແຈ້ງ
ໃຫ້ພວກທ່ານຊາບ ກ່ຽວກັບລາຍລະ ອຽດຈຳນວນນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານຈະມາເຖິງນີ້.”
ການກວດສຸຂະພາບໄດ້ມີຂຶ້ນ ທີ່ໂຮງໝໍວອລເຕີຣິດ ໂດຍທ່ານໝໍແຈັກສັນ ນາຍພົນຕີ
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ເປັນນາຍແພດປະຈຳໂຕຂອງປະທານາທິບໍດີ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າສາມຊົ່ວໂມງຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ. ໃນເມື່ອ
ວ່າມີກົດໝາຍລັດຖະບານກາງຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງປະທານາທິບໍດີ ມັນຈຶ່ງ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະທານາທິບໍດີທຣໍາວ່າ ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດແດ່.
ການກວດສຸຂະພາບຂອງປະທານາທິບໍດີອາຍຸ 71 ປີ ຈະບໍ່ຮວມທັງການຊັ່ງຊາດ້ານ
ຈິດຕະແພດ ທີ່ທ່ານນາງແຊນເດີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ອນໜ້ານີ້.
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ຊາບເຖິງບັນຫາທີ່ສຳຄັນທາງສຸຂະພາບຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ນັບ
ແຕ່ທ່ານໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນມັງກອນປີກາຍນີ້ ໄດ້ມີ ການສະແດງ
ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນຄວາມບໍ່ປົກກະຕິທາງ
ສະໝອງ.
ທ່ານທຣໍາ ຜູ້ທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີອາຍຸສູງທີ່ສຸດເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຢູ່ໃນການປາກົດໂຕ
ຕໍ່ສາທາລະນະ ມີສຽງເວົ້າທີ່ຄຸມເຄືອແລະຈັບເອົາຈອກດື່ມນໍ້າດ້ວຍສອງມື.
ທ່ານນາງແຊນເດີ ໄດ້ປັດປ່າຍການສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຂອງພວກນັກຂ່າວກ່ຽວ
ກັບສຸຂະພາບຂອງປະທານາທິບໍດີວ່າ “ເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າຢາກຫົວ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
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