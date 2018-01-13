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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານໝໍ ປະຈຳໂຕ ປ. ດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ມີສຸຂະພາບ ແຂງແຮງດີ

ປ. ດໍໂນລ ທຣໍາ (ຊ້າຍ) ໂອ້ລົມກັບ ຮ້ອຍເອກ ມາກ ໂກແບລຈາ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍກອງທັບ ວອລເຕີຣິດແຫ່ງຊາດ (ກາງ) ດຣ. ຣອນນີ ແຈັກສັນ ທ່ານໝໍ ປະຈຳໂຕ ປະທານາທິບໍດີ ແລະ ດຣ. ເຈມ ໂຈນສ໌.

ທ່ານໝໍປະ​ຈຳ​ໂຕຂອງ​ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ໂດຍປະກາດ​ວ່າ
​ທ່ານ “ມີ​ສຸຂະພາບແຂງແຮງ​ດີ​ທີ່​ສຸດ” ຫລັງ​ຈາກ​ການກວດ​ສຸຂະພາບທີ່ກັນ​ຮູ້​ເປັນເທື່ອ
ທຳ​ອິດ ນັບແຕ່ທ່ານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ເກືອບ​ນຶ່ງ​ມາແລ້ວ.

ດຣ. ຣອນນີ ​ແຈັກ​ສັນ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່​ແບ່ງປັນ​ໂດຍ​ໂຄສົກ​ທຳ
ນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງ​ຊາຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ​ແຊນເດີວ່າ "ການ​ກວດ​ສຸຂະ ພາບ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ
​ທິບໍດີ​ມື້​ນີ້ ຢູ່​ທີ່ ສູນ​ກາງ​ກວດພະຍາດແຫ່ງຊາດຂອງກອງທັບ ວອລ​ເຕີຣິດ ຜ່ານ​ໄປ​ດ້ວຍ​
ດີ​ທີ່​ສຸດ. ປະທານາທິບໍດີ​ແມ່ນມີ​ສຸຂະ​ພາບແຂງແຮງ​ດີ ​ແລະ​ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຈະແຈ້ງ
ໃຫ້ພວກທ່ານຊາບ ກ່ຽວກັບລາຍລະ ອຽດ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.”

ການ​ກວດ​ສຸຂະພາບ​ໄດ້​ມີຂຶ້ນ ​ທີ່ໂຮງໝໍ​ວອລເຕີຣິດ ​ໂດຍ​ທ່ານ​ໝໍ​ແຈັກ​ສັນ ນາຍ​ພົນ​ຕີ​
ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ນາຍ​ແພດ​ປະ​ຈຳ​ໂຕຂອງປະທານາທິບໍດີ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວລາ​ດົນ​ກວ່າ​ສາມ​ຊົ່ວ​ໂມງຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ. ໃນເມື່ອ
ວ່າມີກົດໝາຍ​ລັດຖະບານ​ກາງຄຸ້ມ​ຄອງກ່ຽວກັບ​ສຸຂະພາບຂອງປະທານາທິບໍດີ ​ມັນຈຶ່ງ
​ຂຶ້ນຢູ່​ກັບ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາວ່າ ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍຂໍ້ມູນ​ໃດ​ແດ່.

ການກວດ​ສຸຂະພາບຂອງ​ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ອາຍຸ 71 ປີ ຈະ​ບໍ່​ຮວມ​ທັງ​ການຊັ່ງຊາດ້ານ
​ຈິດຕະ​ແພດ ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ແຊນ​ເດີ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ ​ກ່ອນໜ້ານີ້.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ບໍ່ຊາບ​ເຖິງ​ບັນຫາ​ທີ່​ສຳຄັນທາງສຸຂະພາບຂອງປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ນັບ​
ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້ສາບານໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ປີກາຍນີ້ ໄດ້ມີ ການສະແດງ
ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ປົກກະຕິ​ທາງ​
ສະໝອງ.

ທ່ານ​ທຣໍາ ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີອາຍຸສູງທີ່ສຸດ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ຢູ່​ໃນ​ການ​ປາກົດ​ໂຕ
​ຕໍ່​ສາທາລະນະ ມີ​ສຽງ​ເວົ້າ​ທີ່​ຄຸມເຄືອແລະ​ຈັບ​ເອົາ​ຈອກ​ດື່ມ​ນໍ້າ​ດ້ວຍ​ສອງມື.

ທ່ານ​ນາງ​ແຊນ​ເດີ ​ໄດ້​ປັດ​ປ່າຍ​ການສະແດງຄວາ​ມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ຂອງພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ
​ກັບ​ສຸຂະ​ພາບຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ວ່າ “ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່ໜ້າຢາກຫົວ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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