ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ
“ບໍ່ເຊື່ອໃນຂໍ້ກ່າວຫາໃດໆຈັກຢ່າງ” ທີ່ນາງ ສຕອມມີ ດານຽລສ໌ ນັກສະແດງຮູບເງົາໂປ້
(Stormy Daniels) ທີ່ວ່າລາວໄດ້ມີສຳພັນຄືນນຶ່ງກັບຜູ້ນຳໃນອະນາຄົດຂອງສະຫະລັດ
ເມື່ອປີ 2006 ຜ່ານມາພຸ້ນ ແລະ 5 ປີ ຕໍ່ມາ ໄດ້ຖືກຂູ່ວ່າໃຫ້ມິດງຽບກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນ
ທີ່ຖືກກ່າວຫານີ້.
ໂຄສົກຂອງທ່ານທຣຳ ທ່ານຣາຊ ຊາ (Raj Shah) ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ຫາໃດໆ ທີ່ວ່າ
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ພົວພັນໃນການກະທຳຜິດໃດໆ ຍ້ອນວ່າ ທ່ານໄມເກິລ ໂຄເຮັນ (Michael Cohen) ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ດາວໂປ້ຄົນດັ່ງກ່າວຈຳນວນ
130 ພັນ ໂດລາ ດ້ວຍເງິນຂອງເພິ່ນເອງ ບໍ່ດົນ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ
2016.
ທ່ານຊາ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄຳຖາມຕ່າງໆນາໆ ຈາກພວກນັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກ
ການສຳພາດທີ່ຍືດຍາວກັບນາງ ສຕອມມີ ດານຽລສ໌ ທີ່ອອກອາກາດ ໃນວັນອາທິດ
ຜ່ານມານີ້ ໃນລາຍການ 60 Minutes ທາງຕາໜ່າງ CBS News ທີ່ດຶງດູດເອົາ
ພວກຜູ້ຊົມຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນຮອບນຶ່ງທົດສະວັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການກ່າວຫາທີ່ຜິດໆ
ແມ່ນໄດ້ມີການຕົກລົງກັນຢູ່ຂ້າງນອກສານຕະຫຼອດເວລາ.”
ທ່ານຊາ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບທ່ານວ່າ “ທ່ານໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິເສດ ການກ່າວຫາເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ເລື້ອຍ
ມາ,” ໂຄສົກຂອງທ່ານທຣຳຜູ້ນີ້ ກ່າວວ່າ ດາວໂປ້ ດານຽລສ໌ ໄວ 39 ປີ ທີ່ມີຊື່ຈິງວ່າ
ສເຕັຟເຟນນີ ຄລິຟຟອຣ໌ດ (Stephanie Clifford) ນັ້ນວ່າ “ເວົ້າບໍ່ຢູ່ຄວາມເກົ່າ”
ຍ້ອນວ່າ ລາວເຄີຍໄດ້ປະຕິເສດໃນຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ວ່າ ລາວບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສຳພັນທາງເພດ
ກັບທ່ານທຣຳ, ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ກັບກ່າວອ້າງວ່າ ລາວໄດ້ບອກຄວາມຈິງວ່າລາວໄດ້ພົບ
ປະກັບທ່ານ ໃນງານລ້ຽງສັງສັນຫຼິ້ນກອຟ ໃນລັດເນວາດາ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານຊາ ຍັງໄດ້ຍົກເລີກ ການກ່າວອ້າງຂອງນາງດານຽລສ໌ ໃນປີ 2011,
ຕອນທີ່ ລາວກຳລັງເດີນທາງໄປຫ້ອງອອກກຳລັງກາຍທີ່ນະຄອນລາສ ເວກັສ ກັບລູກ
ສາວນ້ອຍຂອງລາວ, ລາວໄດ້ຖືກບຸກລຸກ ໂດຍຄົນແປກໜ້າ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຂົ່ມຂູ່ລາວ.
“ມີຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຍ່າງເຂົ້າມາຫາຂ້ອຍ ແລ້ວເວົ້າວ່າ, ‘ຢ່າໄປກວນທ່ານທຣຳ ແລະ
ໃຫ້ລືມເລື່ອງທັງໝົດເສຍ’” ຊຶ່ງນາງດານຽລສ໌ ໄດ້ບອກນັກຂ່າວ ແອນເດີສັນ ຄູບເປີ.
“ແລ້ວລາວກໍເບິ່ງອ້ອມຂ້າງແລະລູກສາວຂ້ອຍແລະກ່າວວ່າ. ‘ສາວນ້ອຍນີ້ງາມເໜາະ. ຈະເປັນເລື່ອງໜ້າອາຍຖ້າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບແມ່ຂອງລາວ.’ ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວກໍຫາຍ
ໜີໄປ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ທຳນຽບຂາວປະຕິເສດຕໍ່ເລືອງທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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