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ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ສືບ​ຕໍ່​ປະຕິ​ເສດ ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ຂອງດາວໂປ້ ທີ່ອ້າງເຖິງ ປີ 2006

ພາບປະກອບກັນ ທີ່ມີທັງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນທຳນຽບຂາວ, 14 ກຸມພາ 2018, ນາງ ສຕອມມີ ດານຽລສ໌ (Stormy Daniels) ນັກສະແດງຮູບເງົາໂປ້ ໃນນະຄອນລັສ ເວກັສ, 4 ກຸມພາ 2018.

ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ
“ບໍ່​ເຊື່ອໃນຂໍ້ກ່າວ​ຫາ​ໃດໆ​ຈັກຢ່າງ” ທີ່ນາງ ສຕອມ​ມີ ດາ​ນຽລສ໌ ​ນັກສະ​ແດງ​ຮູບເງົາ​ໂປ້
(Stormy Daniels) ທີ່​ວ່າ​ລາວ​ໄດ້​ມີ​ສຳພັນ​ຄືນ​ນຶ່ງ​ກັບ​ຜູ້ນຳ​ໃນ​ອະນາ​ຄົດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ
ເມື່ອ​ປີ 2006 ຜ່ານ​ມາ​ພຸ້ນ ​ແລະ 5 ປີ ຕໍ່​ມາ ​ໄດ້​ຖືກຂູ່ວ່າໃຫ້​ມິດ​ງຽບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສຳພັນ
​ທີ່ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ນີ້.

​ໂຄສົກ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ທ່ານຣາຊ ຊາ (Raj Shah) ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຫາ​ໃດ​ໆ ທີ່​ວ່າ
ທ່ານ ທຣຳ ​ໄດ້ພົວພັນ​ໃນການ​ກະທຳ​ຜິດ​ໃດໆ ຍ້ອນ​ວ່າ ທ່ານ​ໄມ​ເກິລ ​ໂຄ​ເຮັນ (Michael Cohen) ທະນາຍຄວາມ​ສ່ວນ​ຕົວຂອງ​ທ່ານ ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃຫ້​ດາວ​ໂປ້​ຄົນດັ່ງກ່າວຈຳນວນ
130 ພັນ ​ໂດ​ລາ ດ້ວຍ​ເງິນ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເອງ ບໍ່​ດົນ ກ່ອນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທານາທິບໍດີ ປີ
2016.

​ທ່ານ​ຊາ ​ຜູ້​ຊຶ່ງໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຄຳ​ຖາມ​ຕ່າງໆ​ນາໆ ຈາກ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຫຼັງ​ຈາກ​
ການສຳພາດ​ທີ່​ຍືດຍາວ​ກັບ​ນາງ ສຕອມ​ມີ ດາ​ນຽລສ໌ ​ທີ່ອອກ​ອາກາດ​ ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ
ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ໃນ​ລາຍການ 60 Minutes ທາງ​ຕາໜ່າງ CBS News ​ທີ່​ດຶງ​ດູ​ດ​ເອົາ
ພວກຜູ້​ຊົມຫຼາຍທີ່ສຸດ​ ໃນ​ຮອບ​ນຶ່ງ​ທົດ​ສະ​ວັດ ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ກ່າວຫາ​ທີ່​ຜິດໆ ​
ແມ່ນ​ໄດ້ມີການ​ຕົກລົງກັນຢູ່​ຂ້າງ​ນອກ​ສານ​ຕະຫຼອດ​ເວລາ.”

ນາງ ສຕອມມີ ດານຽລສ໌ (Stormy Daniels), ນັກສະແດງຮູບເງົາໂປ້ ແລະເປັນຜູ້ກຳກັບ ທີ່ມີຊື່ຈິງວ່າສເຕັຟເຟນນີ ຄລິຟຟອຣ໌ດ (Stephanie Clifford), ການສຳພາດທີ່ຍືດຍາວກັບ ຈອນ ຄູບເປີ (Anderson Cooper) ໃນລາຍການ 60 Minutes ທາງຕາໜ່າງ CBS ໃນຕົ້ນເດືອນມີນາ 2018, ເປັນນິ້ງທີ່ຕັດມາຈາກພາບວີດີໂອ ໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2018.
ນາງ ສຕອມມີ ດານຽລສ໌ (Stormy Daniels), ນັກສະແດງຮູບເງົາໂປ້ ແລະເປັນຜູ້ກຳກັບ ທີ່ມີຊື່ຈິງວ່າສເຕັຟເຟນນີ ຄລິຟຟອຣ໌ດ (Stephanie Clifford), ການສຳພາດທີ່ຍືດຍາວກັບ ຈອນ ຄູບເປີ (Anderson Cooper) ໃນລາຍການ 60 Minutes ທາງຕາໜ່າງ CBS ໃນຕົ້ນເດືອນມີນາ 2018, ເປັນນິ້ງທີ່ຕັດມາຈາກພາບວີດີໂອ ໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2018.

ທ່ານ​ຊາ​ ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທ່ານວ່າ “ທ່ານ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ປະຕິ​ເສດ ການ​ກ່າວ​ຫາ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ຢູ່ເລື້ອຍ
ມາ,” ໂຄສົກ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳຜູ້ນີ້ ກ່າວວ່າ ດາວ​ໂປ້ ​ດາ​ນຽລສ໌ ໄວ 39 ປີ ທີ່​ມີ​ຊື່​ຈິງ​ວ່າ
ສ​ເຕັຟ​ເຟນນີ ຄລິ​ຟຟອຣ໌ດ (Stephanie Clifford) ນັ້ນ​ວ່າ “ເວົ້າ​ບໍ່​ຢູ່ຄວາມເກົ່າ”
ຍ້ອນ​ວ່າ ລາວ​ເຄີຍ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ​ທີ່​ວ່າ ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ທາງ​ເພດ​
ກັບ​ທ່ານ​ທຣຳ, ແຕ່​ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ກັບ​ກ່າວ​ອ້າງ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​ບອກ​ຄວາມ​ຈິງວ່າ​ລາວ​ໄດ້​ພົບ
​ປະ​ກັບ​ທ່ານ ​ໃນ​ງານ​ລ້ຽງ​ສັງ​ສັນ​ຫຼິ້ນ​ກອຟ ​ໃນ​ລັດ​ເນ​ວາດາ.

ນອກນັ້ນ ທ່ານ​ຊາ ຍັງ​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ນາງດາ​ນຽລສ໌ ​ໃນ​ປີ 2011,
ຕອນ​ທີ່ ລາວກຳລັງ​ເດີນທາງ​ໄປ​ຫ້ອງອອກກຳລັງກາຍ​ທີ່​ນະຄອນ​ລາສ ​ເວ​ກັສ ກັບ​ລູກ
​ສາວ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ລາວ, ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ບຸກລຸກ ​ໂດຍ​ຄົນ​ແປກ​ໜ້າ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຂົ່ມຂູ່​ລາວ.

“ມີ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຍ່າງ​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ຂ້ອຍ ​ແລ້ວເວົ້າ​ວ່າ, ‘ຢ່າໄປກວນທ່ານ​ທຣຳ ​ແລະ​
ໃຫ້​ລືມ​ເລື່ອງ​ທັງ​ໝົດ​ເສຍ’” ຊຶ່ງ​ນາງດາ​ນຽລສ໌ ​ໄດ້​ບອກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ແອນ​ເດີ​ສັນ ຄູບ​ເປີ.
“ແລ້ວລາວກໍເບິ່ງອ້ອມ​ຂ້າງ​ແລະລູກ​ສາວ​ຂ້ອຍແລະກ່າວ​ວ່າ. ‘ສາວນ້ອຍ​ນີ້ງາ​ມ​ເໜາະ. ຈະເປັນເລື່ອງ​ໜ້າອາຍ​ຖ້າມີ​ຫຍັງ​ເກີ​ດຂຶ້ນ​ກັບ​ແມ່​ຂອງ​ລາວ.’ ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ລາວ​ກໍ​ຫາຍ​
ໜີ​ໄປ​.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ເຊີນຊົມ: ທຳນຽບຂາວປະຕິເສດຕໍ່ເລືອງທີ່ຖືກກ່າວຫາ

White House Denies Porn Star's Claim of Trump Affair
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