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ໂລກ

ປ. ທຣຳ ສັນລະເສີນ ທ່ານ ເອີດວານ ທັງໆທີ່ ມີການຕົບຕີ ພວກປະທ້ວງ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈັບມື ກັບປະທານາທິບໍດີເທີກີີ ທ່ານ Recep Tayyip Erdogan ໃນການພົບປະກັນ ທີ່ໂຮງແຮມ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ. (ວັນທີ 21 ກັນຍາ 2017)

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ສັນລະ​ເສີນປະທານາທິບໍດີ​ເທີ​ກີ
ທ່ານ Recep Tayyip Erdogan ​ໃນ​ຖານະ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ມິດ ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສູງ
​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສັບສົນ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ຂອງ​ໂລກ.

ການ​ກ່າວ​ສັນລະ​ເສີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ຕໍ່​ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ເທີ​ກີ ມີ​ຂຶ້ນຢູ່​ຂ້າງ​ນອກ​ກອງ​ປະຊຸມ
​ສະມັດຊາ​ໃຫຍ່ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ທັງໆ​ທີ່ໄດ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເຄັ່​ງຕຶງ​
ລະຫວ່າງ ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ ​ຂອງ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຮັກສາ​ຄວາມ
​ປອດ​ໄພ​ເທີ​ກີ ຕໍ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ.

ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ທຣຳພົບ​ປະເພື່ອ​ເຈລະຈາ​ກັບ​ທ່ານ Erdogan ພວກ​ສະໜັບສະໜຸນ​ທ່ານ Erdogan ​ໄດ້​ຕົບ​ຕີ​ ແລະ​ເຕະ​ ພວກ​ປະ​ທ້ວງ 3 ຄົນ​ ທີ່​ໄດ້​ລົບ​
ກວນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ໂຮງ​ແຮມ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນະຄອນ​ນິວຢອກ.

ທ່ານ Erdogan ​ໄດ້​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ຕໍ່ຫຼາຍຮ້ອຍ​ຄົນ ​ໃນ​ພິທີ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ພວກນັກ
ທຸ ລະກິດຄະນະ​ກຳມະການ​ຊີ້ນຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເທີ​ກີອາ​ເມຣິກັນເວລາ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງຢືນ​
ຂຶ້ນ ​ແລະ​ຮ້ອງ​ອອກ​ມາ​ວ່າ “ຜູ້​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ, ຜູ້​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.”

ລາຍ​ງານ​ຂ່າວໂທລະພາບ​ຂອງ​ສຽງ​ອາ​ເມ​ຣິກາ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ຜູ້​ຟັງ​ເລີ້ມ
ທຸບ​ຕີ​ຜູ້ກ່ຽວ ຂະນະ​ທີ່​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ ພະຍາຍາມ
ນຳ​ເອົາ​ໂຕ​ຜູ້ກ່ຽວ​ໄປ​ຫາບ່ອນ​ປອດ​ໄພ. ບໍ່​ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ລາວ​ຖືກ​ນຳ​ໂຕ​ອອກ​ໄປ​ແລ້ວ
ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນທີ​ສອງ ​ກໍ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ເຮັດ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ ​ແລະ​ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ທຸບ​ຕີ ​ແລະ​ຖືກ​ຕີ​
ດ້ວຍ​ຄັນ​ທຸງຊາດ​ເທີ​ກີ​ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສະຫະລັດ​ນຳ
​ໂຕ​ອອກ​ໄປນັ້ນ.

ທ່ານ Erdogan ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຝູງ​ຊົນ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສະຫງົບໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ
“ຂໍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າ​ໄດ້​ເສຍສະຫຼະກອງ​ປະຊຸມ​ທັງ​ໝົດໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ກໍ່​ການຮ້າຍ​ສອງ​ຄົນ.”

ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຄົນທີ​ສາມ​ກໍ​ໄດ້ລົບ​ກວນ​ປະທານາທິບໍດີ ຈາກ​ອີກ​ຟາກນຶ່ງ
​ຂອງ​ຝູງ​ຊົນ​ທີ່​ເຂົ້າຮ່ວມ. ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ການ​ລົບ​ກວນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການຖ່າຍຮູບ​ໄວ້ ​
ແຕ່​ຜູ້​ສື່​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ທີ່ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້ກ່ຽວ​ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ທຸບ​ຕີ​ຄື​ກັນ.

ນີ້​ແມ່ນເທື່ອ​ທີ​ສອງ​ໃນ​ປີນີ້ ທີ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ​ ຖືກ​ທຸບ​ຕີ​ໂດຍ​ພວກສະ
ໜັບສະໜູນ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ Erdogan.

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