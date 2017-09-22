ປ. ທຣຳ ສັນລະເສີນ ທ່ານ ເອີດວານ ທັງໆທີ່ ມີການຕົບຕີ ພວກປະທ້ວງ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳໄດ້ກ່າວສັນລະເສີນປະທານາທິບໍດີເທີກີ
ທ່ານ Recep Tayyip Erdogan ໃນຖານະປະເທດເພື່ອນມິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສູງ
ໃນການບໍລິຫານຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສັບສົນຫຍຸ້ງຍາກຂອງໂລກ.
ການກ່າວສັນລະເສີນຂອງທ່ານທຣຳ ຕໍ່ຜູ້ນຳຂອງເທີກີ ມີຂຶ້ນຢູ່ຂ້າງນອກກອງປະຊຸມ
ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ທັງໆທີ່ໄດ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ລະຫວ່າງ ປະເທດທັງສອງ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພເທີກີ ຕໍ່ພວກປະທ້ວງຊາວອາເມຣິກັນ.
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ທ່ານທຣຳພົບປະເພື່ອເຈລະຈາກັບທ່ານ Erdogan ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານ Erdogan ໄດ້ຕົບຕີ ແລະເຕະ ພວກປະທ້ວງ 3 ຄົນ ທີ່ໄດ້ລົບ
ກວນການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ທີ່ໂຮງແຮມແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນນິວຢອກ.
ທ່ານ Erdogan ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໃນພິທີທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍພວກນັກ
ທຸ ລະກິດຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດເທີກີອາເມຣິກັນເວລາຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຢືນ
ຂຶ້ນ ແລະຮ້ອງອອກມາວ່າ “ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ.”
ລາຍງານຂ່າວໂທລະພາບຂອງສຽງອາເມຣິກາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກຜູ້ຟັງເລີ້ມ
ທຸບຕີຜູ້ກ່ຽວ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງສະຫະລັດ ພະຍາຍາມ
ນຳເອົາໂຕຜູ້ກ່ຽວໄປຫາບ່ອນປອດໄພ. ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກລາວຖືກນຳໂຕອອກໄປແລ້ວ
ຜູ້ຊາຍຄົນທີສອງ ກໍໄດ້ເລີ້ມເຮັດແບບດຽວກັນ ແລະລາວກໍໄດ້ຖືກທຸບຕີ ແລະຖືກຕີ
ດ້ວຍຄັນທຸງຊາດເທີກີ ໃນຂະນະທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພສະຫະລັດນຳ
ໂຕອອກໄປນັ້ນ.
ທ່ານ Erdogan ໄດ້ພະຍາຍາມຂໍຮ້ອງໃຫ້ຝູງຊົນຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບໂດຍກ່າວວ່າ
“ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຢ່າໄດ້ເສຍສະຫຼະກອງປະຊຸມທັງໝົດໃຫ້ແກ່ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍສອງຄົນ.”
ຫລັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ປະທ້ວງຄົນທີສາມກໍໄດ້ລົບກວນປະທານາທິບໍດີ ຈາກອີກຟາກນຶ່ງ
ຂອງຝູງຊົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ເຖິງແມ່ນການລົບກວນດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ໄດ້ມີການຖ່າຍຮູບໄວ້
ແຕ່ຜູ້ສື່ຂ່າວວີໂອເອ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກ່າວວ່າ ຜູ້ກ່ຽວກໍໄດ້ຖືກທຸບຕີຄືກັນ.
ນີ້ແມ່ນເທື່ອທີສອງໃນປີນີ້ ທີ່ພວກປະທ້ວງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຖືກທຸບຕີໂດຍພວກສະ
ໜັບສະໜູນຂອງປະທານາທິບໍດີ Erdogan.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ