ປ. ທຣຳ ຊົມເຊີຍ ການຊື້ເຮືອບິນ ໂບອິ້ງ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງມາເລເຊຍ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ
ມາເລເຊຍ ທ່ານ Najib Razak ທີ່ຕົກເປັນຂ່າວນອງນັນ ແລະ ໄດ້ຊົມເຊີຍການລົງທຶນ
ໃນສະຫະລັດ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍຂອງມາເລເຊຍ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານເອງແລະທ່ານ Najib ກຳລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຕົກລົງ
ທາງການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ຮວມທັງການຊື້ເຮືອບິນໂດຍສານໂອອິ້ງໃນມູນຄ່າ ລະຫວ່າງ
10 ຫາ 20 ພັນລ້ານໂດລາ ຕະຫລອດທັງການຊື້ເຄື່ອງຈັກອາຍພົ່ນ ຂອງບໍລິສັດ
General Electric ຫລື ຈີອີ.
ທ່ານ Najib ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຕົກລົງໃນໄລຍະ 5 ປີດັ່ງກ່າວ “ຈະມີມູນຄ່າຫຼາຍ
ກວ່າ 10 ພັນລ້ານໂດລາ” ໂດຍເວົ້າວ່າ ເຮືອບິນໂບອີ້ງຈະເຂົ້າປະຈຳການ ໃນບໍລິສັດ
ລັດວິສາຫະກິດ ສາຍການບິນມາເລເຊຍ.
ທ່ານ Najib ກ່າວຕໍ່ທ່ານທຣຳວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະຊື້ເຮືອບິນ 737
Max-10 ຈຳນວນ 25 ລຳບວກໃສ່ກັບເຮືອບິນ 787 Dreamliner ຈຳນວນ 8 ລຳ
ແລະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ບໍ່ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ລ້າໆ ທີ່ຈະຊື້ເຮືອບິນໂບອິ້ງ 737
Max-10 ຕື່ມອີກ 25 ລຳ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍຍັງເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມຊັກຊວນໃຫ້ບໍລິສັດ
Air Asia ຊື້ເຄື່ອງຈັກຂອງບໍລິສັດຈີອີນຳດ້ວຍ.”
ທ່ານ Najib ເວົ້າວ່າ ກອງທຶນເບ້ຍບຳນານມູນຄ່າ 7 ຕື້ໂດລາ ແມ່ນໄດ້ລົງທຶນ ຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດແລ້ວແລະອີກ 3 ຫາ 4 ຕື້ໂດລາ ກໍຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ໂຄງລ່າງ
ພື້ນຖານຂອງພວກທ່ານ ແລະ ການພັດທະນາຢູ່ໃນະຫະລັດ.
ນອກນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍຍັງກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຍັງສືບຕໍ່ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະ
ອາລກາອີດາເປັນຕົ້ນ. ທ່ານ Najib ເວົ້າວ່າ ກຸ່ມເຫລົ່ານີ້ເປັນສັດຕູທັງຂອງສະຫະລັດ
ແລະ ມາເລເຊຍນຳດ້ວຍ ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຮັດໃນພາກສ່ວນ ຂອງ
ພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າ ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ ມີ
ຄວາມປອດໄພ.”
ທ່ານ Najib ກ່າວຢ້ຳວ່າ ສິ່ງສຳຄັນສຳລັບສະຫະລັດ ເພື່ອ “ເອົາຊະນະຈິດໃຈຂອງ
ຊາວມຸສລິມໃນໂລກ” ກໍແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ “ອຳນາດການປົກຄອງ ທີ່
ນິຍົມແນວທາງປານກາງ ແລະ ມີຫົວກ້າວໜ້າ ແລະ ລັດຖະບານຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວ
ໂລກ” ເຊັ່ນມາເລເຊຍ “ຍ້ອນວ່າ ເປັນໂສມໜ້າອັນແທ້ຈິງຂອງສາສະໜາອິສລາມ
ນັ້ນແມ່ນໃບໜ້າທີ່ແທ້ຈິງຂອງອິສລາມ.”
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