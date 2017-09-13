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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ຊົມເຊີຍ ການຊື້ເຮືອບິນ ໂບອິ້ງ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງມາເລເຊຍ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຕ້ອນຮັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ທ່ານ Najib Razak ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວWhite, ວັນທີ 12 ກັນຍາ 2017.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ເປັນ​ເຈົ້າພາບ​ຕ້ອນຮັບ​ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ
​ມາ​ເລ​ເຊຍ ທ່ານ Najib Razak ທີ່​ຕົກ​ເປັນ​ຂ່າວ​ນອງ​ນັນ ​ແລະ ໄດ້​ຊົມ​ເຊີຍ​ການ​ລົງທຶນ
ໃນ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ ການ​ຕໍ່ສູ້​ຕ້ານ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ມາ​ເລ​ເຊຍ.

ທ່ານ​ທຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ເອງ​ແລະ​ທ່ານ Najib ກຳລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕົກລົງ​
ທາງ​ການ​ຄ້າ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ ຮວມທັງ​ການ​ຊື້​ເຮືອບິນ​ໂດຍສານ​ໂອ​ອິ້ງ​ໃນມູນ​ຄ່າ​ ລະຫວ່າງ
10 ຫາ 20 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຕະຫລອດ​ທັງ​ການ​ຊື້​ເຄື່ອງ​ຈັກອາຍ​ພົ່ນ ​ຂອງ​ບໍລິສັດ
General Electric ຫລື ​ຈີ​ອີ.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ຂວາ, ສະແດງທ່າທີ ໃນຂະນະທີ່ ກ່າວຖະແຫລງ ໃນກອງປະຊຸມ ກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ທ່ານ Najib Razak, ຄົນທີສອງຈາກຊ້າຍ, ໃນຫ້ອງ ຄະນະລັດຖະບານ ຫຼື Cabinet Room ຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 12 ກັນຍາ 2017.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ຂວາ, ສະແດງທ່າທີ ໃນຂະນະທີ່ ກ່າວຖະແຫລງ ໃນກອງປະຊຸມ ກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ທ່ານ Najib Razak, ຄົນທີສອງຈາກຊ້າຍ, ໃນຫ້ອງ ຄະນະລັດຖະບານ ຫຼື Cabinet Room ຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 12 ກັນຍາ 2017.

ທ່ານ Najib ​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ ການ​ຕົກລົງ​ໃນ​ໄລຍະ 5 ປີ​ດັ່ງກ່າວ “ຈະ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຫຼາຍ
ກວ່າ 10 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ” ​ ໂດຍ​ເວົ້າວ່າ ​ເຮືອບິນ​ໂບອີ້ງຈະ​ເຂົ້າປະຈຳການ​ ໃນ​ບໍລິສັດ
ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ສາຍ​ການບິນມາ​ເລ​ເຊຍ.

ທ່ານ Najib ກ່າວ​ຕໍ່​ທ່ານ​ທຣຳວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນໝາຍ ທີ່​ຈະ​ຊື້​ເຮືອບິນ 737
Max-10 ຈຳນວນ 25 ລຳບວກ​ໃສ່​ກັບ​ເຮືອບິນ 787 Dreamliner ຈຳນວນ 8 ລຳ ​
ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງ ບໍ່​ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ລ້າໆ ທີ່​ຈະ​ຊື້​ເຮືອບິນ​ໂບອິ້ງ 737
Max-10 ຕື່ມ​ອີກ 25 ລຳ.”

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາ​ເລ​ເຊຍ​ຍັງ​ເວົ້າວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ພະຍາຍ​າມຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ບໍລິສັດ
Air Asia ຊື້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ຈີ​ອີ​ນຳ​ດ້ວຍ.”

ທ່ານ Najib ​ເວົ້າວ່າ ກອງ​ທຶນ​ເບ້ຍ​ບຳນານ​ມູນ​ຄ່າ 7 ຕື້​ໂດ​ລາ ແມ່ນ​ໄດ້​ລົງທຶນ ​ຢູ່​ໃນ
​ສະຫະລັດ​ແລ້ວ​ແລະອີກ 3 ຫາ 4 ຕື້​ໂດ​ລາ ກໍ​ຈະ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ ​ຕໍ່​ໂຄງ​ລ່າງ​
ພື້ນຖານຂອງ​ພວກ​ທ່ານ ​ແລະ ​ການ​ພັດທະນາ​ຢູ່​ໃນະ​ຫະລັດ.

ນອກ​ນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາ​ເລ​ເຊຍ​ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່ ໃຫ້ການ ​ສະໜັບສະໜູ​ນ​ ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ຕ້ານ ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຕ່າງໆ ​ເຊັ່ນ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ​ ແລະ
​ອາລກາ​ອີ​ດາ​ເປັນຕົ້ນ. ທ່ານ Najib ​ເວົ້າວ່າ ກຸ່ມ​ເຫລົ່ານີ້​ເປັນ​ສັດຕູ​ທັງຂອງສະຫະລັດ
​ແລະ​ ມາ​ເລ​ເຊຍ​ນຳ​ດ້ວຍ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃນພາກສ່ວນ​ ຂອງ
​ພວກ​ເຮົາ ​ເພື່ອໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ​ ໃນ​ໂລກ​ຂອງພວກ​ເຮົາ ​ມີ
ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.”

ທ່ານ Najib ກ່າວ​ຢ້ຳວ່າ ສິ່ງ​ສຳຄັນ​ສຳລັບ​ສະຫະລັດ​ ​ເພື່ອ “​ເອົາ​ຊະນະ​ຈິດ​ໃຈຂອງ​
ຊາວ​ມຸສລິ​ມ​ໃນ​ໂລກ” ກໍ​ແມ່ນ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ “ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ ທີ່​
ນິຍົມ​ແນວທາງປານ​ກາງ ​ແລະ​ ມີ​ຫົວ​ກ້າວໜ້າ ​ແລະ​ ລັດຖະບານ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນທົ່ວ​
ໂລກ” ​ເຊັ່ນ​ມາ​ເລ​ເຊຍ “ຍ້ອນ​ວ່າ ​ເປັນ​ໂສມ​ໜ້າ​ອັນ​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ສາສະໜາ​ອິສລາມ
ນັ້ນ​ແມ່ນໃບ​ໜ້າ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ອິສລາມ.”

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