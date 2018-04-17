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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທະນາຍຄວາມ​ສ່ວນ​ຕົວຂອງ​ທ່ານທຣຳ ຍັງເປັນຕົວແທນຂອງ​ທ່ານຊອນ ​ແຮນ​ນິດີ (Sean Hannity)ຢູ່

​ທ່ານຊອນ ​ແຮນ​ນິດີ (Sean Hannity) ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປະຈຳປີ ຂອງພວກນັກຂ່າວຮອລລີວູດ ຄັ້ງທີ 35 ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອິດ ທິພົນທີ່ສຸດໃນວົງການສື່ມວນຊົນ ໃນນິວຢອກ, 12 ເມສາ 2018.

​ທ່ານ ​ໄມ​ຄ໌ເກິລ ​ໂຄ​ເຮັນ ທີ່ເປັນທະນາຍຄວາມ​ສ່ວນ​ຕົວຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ​ເວລາ​
ດົນ​ນານ ທີ່ກຳລັງຕົກຢູ່​ພາຍໃຕ້​ການ​ສືບສວນດ້ານອາດຊະຍາກຳໃນການທຳທຸຮະກິດ
ຂອງທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ການ​ປຶກສາ​ທາງ​ກົດໝາຍຢ່າງ​ລັບໆ ແກ່​ທ່ານຊອນ ​ແຮນ​ນິດີ (Sean
Hannity) ພິທີກອນ​ໂທລະພາບຜູ້​ຊຶ່ງ​ສະໜັບ​ສະນຸນທ່ານ​ທຣຳນັ້ນ.

ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ນີ້ ໄດ້ມີ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ປາກຄຳ​ໃນ​ສານ​ລັດຖະບານ
​ກາງ ​ໃນລັດ​ນິວຢັອກ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ທະນາຍຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂຄ​ເຮັນ ​ແລະ​ທ່ານ ທຣຳ ​
ໄດ້​ຂໍ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ຜູ້​ພິພາກສາ​ສານ​ວ່າ ​ໃຫ້​ອະນຸຍາດ​ກວດ​ເບິ່ງ​ເອກ​ກະສາ​ນທັງຫຼາຍ ​ແລະ​ບັນ
ທຶກ​ຂອງ​ອົງການ​ສັນ​ຕິບານກາງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫຼື FBI ​ທີ່ຍຶດມາໄດ້​ຈາກ​ຫ້ອງການ​ຂອງ​ທ່ານ​
ໂຄ​ເຮັນບ້ານ​ແລະ​ໂຮງ​ແຮມ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ ​ໃນ​ສັບປະດາ​ແລ້ວ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ
ຂອງ​ການ​ສືບສວນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໂຄ​ເຮັນ.

ທ່ານ​ໂຄ​ເຮັນ ​ໄດ້​ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການ​ສືບສວນ ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍ​ເດືອນ​ແລ້ວ ​ໃນ​ຄະດີ
“ອາຍາທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ທຸລະ​ກຳ​ສ່ວນ​ຕົວ,” ຄະນະ​ໄອ​ຍະ​
ການ​ລັດຖະບານ​ກາງ ​ໄດ້​ນຳ​ອອກ​ມາ​ເປີດ​ເຜີຍ ທີ່​ສານ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ແລ້ວນີ້. ການ​ສືບ
ສວນ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ພົວພັນ​ກັບ​ກັບ​ເງິນ​ປິດ​ປາກ ທີ່ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ທ່ານ​ໂຄ​ເຮັນ ​ໄດ້​ຈ່າຍ​
ໃຫ້​ດາວ​ໂປ້ ສຕອມ​ມີດາ​ນຽລສ໌ ​ແລະ​ນາງ​ແບ​ບ​ເພລບອຍ ຄາ​ເຣັນ ​ເມັກ​ດູ​ໂກລ ​ເພື່ອ​ໃຫ້
​ພວກ​ເຂົາເຈົ້າມິດ​ງຽບກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ສຳພັນ​ທາງ​ເພ​ດກັບ​ທ່ານ​ທຣຳ.

ພາບວາດຂອງສານ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານ ໄມຄ໌ເກິລ ໂຄເຮັນ (Michael Cohen) ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວ ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ, ນັ່ງຢູ່ທີສອງຈາກຊ້າຍ ໃນໂຕະ ຄຽງຂ້າງທະນາຍຄວາມ ຂອງທ່ານທອດ ແຮຣິຊັນ (Todd Harrison), ຂວາ, ແລະທ່ານສເຕັຟຟັນ ໄຣເອັນ (Stephen Ryan), ໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນ ນັ່ງຟັງ ຮອງໄອຍະການທ່ານທອມ ເມັກເຄ (Tom McKay), ຢືນຢູ່ທາງຊ້າຍ, ສານໃນລັດນິວຟອກ, 16 ເມສາ 2018.
ພາບວາດຂອງສານ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານ ໄມຄ໌ເກິລ ໂຄເຮັນ (Michael Cohen) ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວ ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ, ນັ່ງຢູ່ທີສອງຈາກຊ້າຍ ໃນໂຕະ ຄຽງຂ້າງທະນາຍຄວາມ ຂອງທ່ານທອດ ແຮຣິຊັນ (Todd Harrison), ຂວາ, ແລະທ່ານສເຕັຟຟັນ ໄຣເອັນ (Stephen Ryan), ໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນ ນັ່ງຟັງ ຮອງໄອຍະການທ່ານທອມ ເມັກເຄ (Tom McKay), ຢືນຢູ່ທາງຊ້າຍ, ສານໃນລັດນິວຟອກ, 16 ເມສາ 2018.

ທະນາຍຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂຄ​ເຮັນ ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ກວດ​ຄົ້ນ​ຂອງ ອົງການ FBI ນີ້​ວ່າ
“ບໍ່​ເໝາະ​ສົມທີ່ສຸດ ​ແລະ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ” ​ແລະ​ໄດ້​ລະບຸ​ວ່າ ເປັນຜົນ​ຂອງ “ການ​ຍຶດ​ເອົາ
​ຄວາມ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂອງ​ການຕິດຕໍ່​ລະຫວ່າງ​ທະນາຍຄວາມ​ແລະ​ລູກ​ຄວາມ.” ​ໃນ​ສານ
​ທີ່​ເຕັມໄປດ້ວຍຝຸງຊົນ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ທະນາຍຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ເອີ້ນ​ການ​
ເອົາ​ບາດກ້າວ​ນີ້​ວ່າ “​ສ້າງ\ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ສຳລັບ​ທະນາຍຄວາມ, ລູກ​ຄວາມ ,
ປະຊາຊົນ ແລະ​ຜູ້​ວິ​ເຄາະ​ວິຈານ​ທັງຫຼາຍ” ​ແລະ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ​ມີ​ໂອກາດ​ກວດເບິ່ງພວກ​ເອກ​ກະສານທັງຫຼາຍ​ນີ້ ​ແລະ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ວ່າ ​ແມ່ນ​ເອກ​ກະສາ​ນອັນ​ໃດ​ແດ່​
ທີ່​ສາມາດ​ນຳ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ກວດກາ​ຈາກ​ຄະນະໄອ​ຍະ​ການ​ໄດ້.

​ແຕ່​ວ່າ ຜູ້​ພິພາກສາ​ສານ ຄິມ​ບາ ວູດ ຂອງ​ສານ​ສະຫະລັດໃນ​ຂົງ​ເຂດພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ​
ນິວຢອກ ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້, ​ໂດຍອອກຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້ “ຄະນະ​ທີ່​ຖືກ​ໃສ່
​ຄວາມ” ວ່າໄດ້​ວາງ​ກົດ​ເກນ ​ໂດຍ​ຄະນະ​ໄອ​ຍະ​ການ ທີ່​ຈະ​ກັ່ນ​ກອງ​ເອກ​ກະສາ​ນທີ່​ເປັນ
​ເລື່ອງ​ສ່ວນຕົວ ​ໃຫ້​ເປັນ “ທາງ​ເລືອກ” ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ “ໄອຍະ​ການ​ພິ​ເສດ” ສານ​ອາດຖືກ
​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ ​ທະນາຍຄວາມ​ຂ້າງ​ນອກມາ ຊຶ່ງ “ອາດ​ມີ​ບົດບາດ​ໃນ​ທີ່​ນີ້​ໄດ້.” ທ່ານ​ນາງ ​
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້​ບັນດາ​ໄອ​ຍະ​ການ ​ແລະທະນາຍຄວາມຂອງ​ຈຳເລີຍ ​ໃຫ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຊື່
ຂອງ​ໄອຍະ​ການພິ​ເສດມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ທ່ານ ໄມຄ໌ເກິລ ໂຄເຮັນ (Michael Cohen) ທີ່ເປັນທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ, ຍ່າງໃນນະຄອນນິວຢອກ, 11 ເມສາ 2018.
ທ່ານ ໄມຄ໌ເກິລ ໂຄເຮັນ (Michael Cohen) ທີ່ເປັນທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ, ຍ່າງໃນນະຄອນນິວຢອກ, 11 ເມສາ 2018.

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