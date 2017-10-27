ປ. ທຣໍາ ໂຈະ ການເປີດເຜີຍ ເອກກະສານ ຈຳນວນນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ມື້ລາງ ປ. ເຄນເນດີ້

ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນກຳນົດເສັ້ນຕາຍທາງກົດໝາຍເພື່ອເປີດເຜີຍເອກກະສານທັງ
ໝົດ ທີ່ພົວພັນກັບການລອບສັງຫານ ມື້ລາງປະທານາທິບໍດີ John F. Kennedy ຫຼື
JFK ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເກັບເອກກະສານຫລາຍໆຮ້ອຍສະ
ບັບ ໄວ້ເປັນຄວາມລັບຕໍ່ໄປ ຢ່າງໜ້ອຍກໍເປັນການຊົ່ວ ຄາວ.
ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນ Twitter ວ່າ “ການລໍຖ້າມາເປັນເວລາດົນນານ ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍເອກກະສານ JFK” ຈະເປັນຜົນສຳເລັດແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີ
ທຣໍາ ໄດ້ສົ່ງບັນທຶກໄປຍັງຫົວໜ້າພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານກາງວ່າ “ຂ້າ
ພະເຈົ້າອອກຄຳສັ່ງມື້ນີ້ວ່າ ຜ້າກັ້ງໃນທີ່ສຸດ ກໍໄດ້ຖືກເປີດອອກ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານຍັງໄດ້ຂຽນວ່າ ທ່ານ “ທ່ານບໍ່ມີທາງເລືອກມື້ນີ້ ແຕ່ຕ້ອງຮັບ
ເອົາການກວດແກ້” ທີ່ໄດ້ສະເໜີໂດຍບາງກະຊວງເພື່ອເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດດ້ານ
ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ສະເໜີແນະແມ່ນມາຈາກ
ສອງອົງການຄື ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ແລະອົງການສືບລັບ CIA.
ເອກກະສານໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນໃນພະຫັດວານນີ້ ຫລັງຈາກ 8 ໂມງແລງໜ້ອຍນຶ່ງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຫລື 0 ໂມງ ຕາມເວລາມາດຕະຖານສາກົນ ຂອງວັນສຸກມື້ນີ້.
ການຖະແຫຼງຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ກ່າວວ່າ ບັນ
ທຶກ 2,800 ສະບັບ ຈະຖືກເປີດເຜີຍໂດຍຫ້ອງການເກັບຮັກສາເອກກະ ສານແຫ່ງຊາດ
ເລີ້ມໂດຍທັນທີ. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ອະນຸ ຍາດໃຫ້ບັນດາອົງການ
ຕ່າງໆ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກັບກຳເອກກະສານໄວ້ 180 ມື້ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າເປັນຫຍັງ ສ່ວນທີ່
ເຫລືອຂອງເອກກະສານນັ້ນ ບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍເທື່ອ.
ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ “ໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະສັ່ງໃຫ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ ຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ບັນດາອົງການຕ່າງໆບໍ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖືກ
ຕ້ອງ
ກັບມາດຕະຖານຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອເລື່ອນເວລາໃນການເປິດເຜີຍ” ພາຍໃຕ້ບັນທຶກກົດໝາຍຂອງປີ 1992 ທີ່ເກັບກຳການລອບສັງຫານ ປະທານາ ທິບໍດີ John F.
Kennedy.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ການເກັບຮັກສາບໍ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ” ເປັນການ
ຊົ່ວຄາວ ກ່ຽວກັບສ່ວນທີ່ເຫລືອຂອງເອກກະສານນັ້ນ ແມ່ນ “ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອ
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍແກ່ກອງທັບ ການປະຕິບັດງານສືບລັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະ
ຕິບັດກົດໝາຍ ຫລືການປະຕິບັດຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຊຶ່ງ ມີຄວາມສຳຄັນ
ກວ່າຜົນປະໂຫຍດຈາກສາທາລະນະຊົນໃນການເປີດເຜີຍໂດຍທັນທີ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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