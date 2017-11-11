ປ. ດໍໂນລ ທຣໍາ ອວຍພອນ ວັນສ້າງຕັ້ງ ທະຫານມາຣິນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ໃຫ້ກຽດອວຍພອນວັນສ້າງຕັ້ງທະຫານ Marine ຄົບຮອບ 242 ປີ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງ Twitter ພ້ອມດ້ວຍຮູບພາບຫລາຍໃບຂອງ
ທ່ານ ທີ່ຖ່າຍກັບທະຫານ Marines ໂດຍກ່າວວ່າ “ໃນນາມໝົດທັງປະເທດ ສຸກສັນ
ວັນເກີດຄົບຮອບ 242 ປີ ຕໍ່ພວກຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງ ທີ່ເປັນທະຫານ Marines
ຂອງສະຫະລັດ.”
ວັນເສົາມື້ນີ້ເປັນຂີດໝາຍເທື່ອທຳອິດ ໃນການສະຫລອງວັນນັບລົບເກົ່າ ຂອງລັດຖະ
ບານທຣໍາ ແລະທ່ານໄດ້ໃຊ້ວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ເມືອງ Danang ປະເທດຫວຽດນາມ ບ່ອນ
ທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບບັນດານັກລົບເກົ່າສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສົງຄາມ
ຫວຽດນາມ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານຈະລົງນາມໃນຄຳປະກາດໃຫ້
ກຽດແກ່ພວກນັກລົບເກົ່າທີ່ເຄີຍຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສົງຄາມ ໂດຍກ່າວວ່າ “ພວກນັກລົບເກົ່າ
ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນສົມບັດຂອງປະເທດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈເຂົາເຈົ້າທັງໝົດ
ໃນການຮັບໃຊ້ ເສຍລະຫຼະ ແລະຄວາມຮັກຊາດ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ພົບກັບພວກນັກລົບເກົ່າຈຳນວນນຶ່ງແລະຮ້ອງ
ເຂົາເຈົ້າວ່າ “ແຂງຂັນ ສະຫລາດຫລັກແຫລມ” ກ່ອນເຊີນເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນກ່າວ. ເຂົາເຈົ້າ
ຫລາຍຄົນໄດ້ຍ້ອງຍໍທ່ານທຣໍາ ຮວມທັງ ທ່ານ Max Morgan ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂອບໃຈທ່ານ
ທຣໍາ ໃນການສະໜັບສະໜູນກອງທັບ.
ທ່ານ Morgan ກ່າວວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈາກຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຂອບ
ໃຈທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານຕໍ່ກອງທັບ ແລະເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ມາຢູ່
ທີນີ້ໃນນາມຜູ້ນຶ່ງ ຂອງພວກນັກລົບເກົ່າຫວຽດນາມ ເຈັດຄົນ ຕາງໜ້າໃຫ້ວິລະບຸຣຸດ
58,000 ຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກັບຄືນບ້ານ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຢູ່ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການເດີນທາງຢ້ຽມ
ຢາມເອເຊຍເປັນເວລາ 12 ວັນຂອງທ່ານ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານຈະເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະ
ຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດນາໆຊາດ.
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