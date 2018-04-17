ທຳນຽບຂາວ ຄາດວ່າ ການພົບປະສົນທະນາກັນ ລະຫວ່າງ ປ.ທຣໍາ ກັບ ທ່ານອາເບ ຈະເປັນໄປ ແຕ່ໃນທາງບວກ ທີ່ສຸດ.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນທ່ານ ຊິນໂຊະ ອາເບ ເລີ້ມແຕ່ວັນອັງຄານມື້ນີ້ເປັນເວລາສອງວັນ ຂອງ
ການສົນທະນາ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະ ເປັນ“ໄປແຕ່ໃນທາງບວກທີ່ສຸດ.”
ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ Air Force One ທີ່ບິນ
ໄປລັດຟລໍຣິດາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂຄສົກທຳນຽບຂາວທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນ
ເດີຣສ໌ ກ່າວວ່າ ການສົນທະນາລະຫວ່າງຜູ້ນຳທັງສອງ “ຈະແນໃສ່ການກະກຽມ ການ
ເຈລະຈາກັບເກົາຫຼີເໜືອ ພ້ອມທັງການສົນທະນາແລກປ່ຽນການຄ້າ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກັບທ່ານອາເບບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນແປກໜ້າກັນ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່
ປຸ່ນ ເປັນຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດ ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ເຄີຍພົບປະມາ ແລະສົນ
ທະນານຳຢູ່ເລື້ອຍໆລະຫວ່າງການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ.
ທ່ານນາງແຊນເດີຣ ກ່າວວ່າ “ຄວາມຈິງແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ມີຄວາມສຳພັນອັນ
ຍິງໃຫຍ່ກັບທ່ານ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແລະທ່ານອາເບ ແບ່ງປັນຄວາມກົດດັນທີ່ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ ເກົາ
ຫຼີເໜືອ ທີ່ມີລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ຕ່າງໆທີ່ທ້າທາຍ
ຕໍ່ການລົງໂທດສາກົນ.
ພ້ອມໆກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນລະຫວ່າງ ທ່ານທຣໍາ
ກັບທ່ານກິມ ຈົງອຶນ ຜູ້ນຳຍີ່ປຸ່ນຈຶ່ງຕ້ອງການພໍ້ໜ້າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດກ່ອນ
ການພົບປະອັນສຳຄັນສຸດນີ້.
ທ່ານອາເບກ່າວກ່ອນການເດີນທາງມາຍັງສະຫະລັດວ່າ ທ່ານຕ້ອງການການຢືນຢັນ
ທ່າທີຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການກົດດັນໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ຮັບຮູ້ເພື່ອຫັນປ່ຽນທິດທາງ
ກ່ຽວກັບລູກສອນໄຟ ແລະອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ.
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ທ່ານອາເບ ຫວັງວ່າຈະຊັກຊວນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ
ເວລາທ່ານພົບປະກັບທ່ານກິມ ທ່ານຈະບໍ່ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍຈະ
ເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຍີ່ປຸ່ນອ່ອນແອລົງ ຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄັນຮົ່ມນິວເຄລຍຂອງອາເມຣິ
ກາ ແລະເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງທະຫານສະຫະລັດຫຼາຍໆພັນຄົນນັ້ນ.
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