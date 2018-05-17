ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານການເງິນ ທີ່ຍື່ນ
ສະເໜີ ຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງດ້ານຈັນຍາບັນ ຂອງລັດຖະບານ ໃນວັນອັງ ຄານຜ່ານມານີ້
ທີ່ທ່ານໄດ້ຈ່າຍເງິນຄືນ ໃຫ້ແກ່ທະນາຍຄວາມ ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຫຼາຍກວ່າ 1 ຮ້ອຍພັນ
ໂດລາ ໃນການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸ.
ໃນລາຍງານ ເປີດເຜີຍການເງິນປະຈຳປີຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍຫ້ອງການ
ຄຸ້ມຄອງຈັນຍາບັນຂອງລັດຖະບານ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ OGE ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານທຣຳ
ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເງິນທົດແທນຄືນ “ທັງໝົດ” ໃຫ້ແກ່ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວ
ຂອງທ່ານ ກໍຄື ທ່ານ ໄມໂກລ ໂຄເຮັນ ໃນລະຫວ່າງ 100 ຫາ 250 ພັນໂດລາ ໃນປີ 2016.
ພວກທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ
ໄດ້ຈ່າຍເງິນແທນຄືນໃຫ້ທ່ານໂຄເຮັນທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ດາວໂປ້ ນາງສຕອມມີ ດານຽລ
ໃນຊຸມສັບປະດາສຸດທ້າຍ ຂອງປີ 2016 ຊຶ່ງເປັນປີການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະ
ລັດເພື່ອປິດປາກໃຫ້ນາງມິດງຽບ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາທີ່ວ່ານາງມີເພດສຳພັນກັບ
ທ່ານທຣຳເມື່ອ 10 ປີ ກ່ອນນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າທ່ານບໍ່ມີຄວາມສຳພັນໃດໆກັບນາງ ແຕ່ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້
ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງການຈ່າຍເງິນທົດແທນ ໃຫ້ທ່ານໂຄເຮັນໃນແຕ່ລະເດືອນເພື່ອຍຸຕິ
“ການກ່າວຫາທີ່ຜິດໆ ແລະການຂູ່ເຂັນ” ໂດຍນາງດານຽລ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນ
ດັ່ງກ່າວ. ທ່ານໂຄເຮັນ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການຈ່າຍເງິນທີ່ວ່ານີ້.
ການເປີດເຜີຍໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ທ່ານໂຄເຮັນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້
“ລາຍງານ”ວ່າ ເປັນໜີ້ສິນ, ທ່ານທຣຳໄດ້ເອີ້ນການຈ່າຍເງິນນີ້ວ່າ “ເພື່ອເຫັນ
ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງການໂປ່ງໃສ.” ມັນບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານທຣຳ
ຈຶ່ງບໍ່ຮວມເອົາການຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນເອກກະສານ ການເປີດເຜີຍ ດ້ານການ
ເງິນປີ 2017 ຂອງທ່ານ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມນຶ່ງໃນບັນດາທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວ
ຂອງປະທານາທິບໍດີ ກໍຄື ທ່ານຣູດີ ຈູລີອານີ ໄດ້ກ່າວ່າ ທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ຮູ້ເຖິງການ
ຈ່າຍດັ່ງກ່າວ ເວລາທີ່ີທ່ານໄດ້ລາຍງານ ເລື່ອງການເງິນຂອງທ່ານໃນປີກາຍນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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