ສຫລ ພວມພິຈາລະນາ ໃຊ້ກຳລັງທະຫານ ໃນ ເວເນຊູເອລາ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວວ່າ ທາງເລືອກທາງທະຫານສຳລັບ
ເວເນຊູເອລາ ແມ່ນຢູ່ເທິງໂຕະ ໂດຍບັນລະຍາຍວ່າ ສະຖານະການຢູ່ທີ່ນັ້ນເປັນເລື່ອງ
“ທີ່ສັບສົນອັນຕະລາຍ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ບ່ອນຕາກອາກາດທີ່ເດີ່ນຕີກັອຟ ຂອງ
ທ່ານ ຢູ່ໃນລັດ New Jersey ວ່າ “ພວກເຮົາມີຫລາຍທາງເລືອກສຳລັບເວເນຊູເອລາ
ຮວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການໃຊ້ ທາງເລືອກທາງທະຫານ ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳ
ເປັນ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ ທ່ານ “ຈະບໍ່ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້” ໃນການ
ທີ່ຈະໃຊ້ທາງເລືອກທາງທະຫານ ແລະກ່າວເພີ້ມວ່າ “ແນ່ນອນເປັນສິ່ງນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ອາດຈະດຳເນີນການ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ “ກຳລັງພາກັນໄດ້
ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານ ແລະເຂົາເຈົ້າກຳລັງພາກັນຕາຍ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີກຳລັງທະຫານຢູ່ທົ່ວໂລກ ຢູ່ບ່ອນທີ່ໄກກໍມີ. ເວເນຊູເອລາ
ແມ່ນຢູ່ບໍ່ໄກປານໃດ.”
ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ກອງທັບສະຫະລັດແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜູນເພື່ອປົກປ້ອງຊາວອາເມຣິກັນແລະປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງອາເມຣິ
ກາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ. ໂຄສົກທຳນຽນຫ້າແຈ ທ່ານ Mark Wright ກ່າວວ່່າ ມັນເປັນ
ໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ຈະຕ້ອງວາງແຜນສຸກເສີນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ໃນການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຢູ່ທົ່ວໂລກ ແລະນຳສະເໜີທາງເລືອກເຫລົ່າ
ນັ້ນຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຄົນນຶ່ງທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍ
ເຕີ້ວ່າ ທຳນຽບຫ້າແຈຍັງບໍ່ຮູ້ເລື່ອງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານທາງທະຫານທີ່ອາດມີຂຶ້ນ
ຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ.
ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດເວເນຊູເອລາ ທ່ານ Vla-
dimir Padrino ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບຂອງລັດຖະບານວ່າ ຄຳເວົ້າຂອງປະ ທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດແມ່ນ “ແບບບ້າໆບໍໆ.” ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເວເນຊູເອລາໄດ້ກ່າວຫາສະຫະລັດ
ມາເປັນເວລາດົນນານວ່າ ວາງແຜນຮຸກຮາມເວເນຊູເອລາ.
ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ການສະເໜີແນະຂອງ Caracas ກ່ຽວກັບແຜນຮຸກຮານ ຂອງ
ສະຫະລັດນັ້ນ “ບໍ່ມີຄວາມຈິງ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ ວິກິດການຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ ແມ່ນຫົວຂໍ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ຫາລືກັນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມໃນວັນສຸວານນີ້ຢູ່ທີ່ ລັດ New Jersey ກັບລັດ ຖະມົນຕີຕ່າງ
ປະເທດ ທ່ານ Rex Tillerson ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Nikki Haley.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີເວເນຊູເອລາ ທ່ານ Nicolas Maduro ໄດ້ຂໍຮ້ອງຢາກລົມທາງໂທລະສັບກັບປະທານາ ທິບໍດີທຣໍາ.
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