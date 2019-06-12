ເມັກຊິໂກ ມີກຳນົດທີ່ຈະສົ່ງກຳລັງຮັກສາດິນແດນ ໄປຊາຍແດນພາກໃຕ້ຕິດກັບ ກົວເຕ
ມາລາໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະຕັດຈຳນວນ ຜູ້ຄົນທີ່ເດີນ
ທາງຜ່ານເມັກຊິໂກ ໃນຄວາມຫວັງເພື່ອຈະເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດເມັກຊິໂກ ທ່ານມາແຊໂລ ອີບຣາດ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ
ການສົ່ງທະຫານ ຈຳນວນ 6,000 ຄົນ ໄປສູ່ຊາຍແດນ ແລະແຫ່ງອື່ນໆທົ່ວປະເທດນັ້ນ
ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຈະແຈ້ງວ່າ ທະຫານທັງໝົດ
ຈະເຂົ້າປະຈຳໜ້າທີ່ໄວປານໃດ.
ທ່ານອີບຣາດ ໄດ້ອ່ານໜັງສືທີ່ທ່ານສົ່ງໄປຫາສະພາສູງເມັກຊິໂກ ທີ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດ
ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາ ທີ່ເປັນຜົນອອກມາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຍັງຮວມ
ການຂະຫຍາຍໂຄງການສຳລັບພວກຄົນເຂົ້າເມືອງໃຫ້ກັບຄືນມາເມັກຊິໂກ ໃນຂະນະ
ທີ່ການຂໍລີ້ໄພຢູ່ສະຫະລັດຂອງເຂົາເຈົ້າກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ ແລະ ຄວາມໝາຍໝັ້ນ
ຈາກທັງສອງປະເທດ ເພື່ອເຮັດວຽກໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະ ພັດທະນາຢູ່ເຂດອາ
ເມຣິກາກາງ.
ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຈັບເຈ້ຍ
ແຜ່ນນຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເດີ່ນຫຍ້າທຳນຽບຂາວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່າວວ່າແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງ
ຄົນເຂົ້າເມືອງໃໝ່ ຂອງທ່ານກັບເມັກຊິໂກ ທີ່ບັນຈຸຂໍ້ກຳນົດລຶກລັບ ແມ່ນແຕ່ເມັກຊິໂກ
ກ່າວວ່າ ຕົນກໍຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງ ທີ່ທ່ານກ່າວເຖິງ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະປ່ອຍໃຫ້ເມັກຊິໂກເປັນ
ຜູ້ປະກາດໃນເວລາອັນເໝາະສົມ. ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ໃຫ້ການຢືນຢັນ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ຢູ່ໃນນີ້ ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງ.”
ເມື່ອມີການຖາມວ່າ ຖ້າຫາກເມັກຊິໂກໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະກາຍເປັນປະເທດທີສາມ ທີ່ຈະ
ຮັບເອົາຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່
ກ່າວເຖິງ ໃນທາງໃດທາງນຶ່ງ.”
ຢູ່ໃນໜັງສືຂອງທ່ານທີ່ສົ່ງໄປຫາສະພາສູງເມັກຊິໂກນັ້ນ ທ່ານອີບຣາດ ກ່າວວ່າບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເມັກຊິໂກ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຍູ້ ເຫັນພ້ອມກັບຂໍ້ກຳນົດ
ເປັນປະເທດທີສາມທີ່ປອດໄພ ແຕ່ວ່າເມັກຊິໂກບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາ. ແທນທີ່ຈະເປັນຈັ່ງຊັ້ນ
ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງລໍຖ້າ 45 ມື້ ເພື່ອຊັ່ງຊາເບິ່ງປະສິດທິຜົນຂອງມາດຕະການອື່ນໆ.
ຖ້າຫາກຫຼັງຈາກເຖິງຈຸດດັ່ງກ່າວແລ້ວພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດກັບ
ເມັກຊິໂກ ຍັງບໍ່ຫລຸດລົງ ເວລານັ້ນ ການເຈລະຈາຕໍ່ໄປຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມັກຊິໂກ ເພື່ອນຳ
ເອົາປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເຂົ້າມາ ຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ
ອີບຣາດ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ແຕ່ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນໄປໃນແງ່ດີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການສົນທະນາ
ເພີ້ມເຕີມ ຈະບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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