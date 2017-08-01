​ການສັບປ່ຽນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ: ທ່ານ Kelly ເຂົ້າ ແລະທ່ານ Scaramucci ອອກ

ການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນ Twitter ວ່າ “ບໍ່ມີເລື່ອງວຸ້ນວາຍປັ່ນປ່ວນໃດໆ” ໃນທຳນຽບ
ຂາວທີ່ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ John Kelly
ພົນເອກ ເບ້ຍບຳນານທະຫານມາຣີນ ເຂົ້າມາເປັນຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາປະຈຳທຳນຽບຂາວ
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງຄະນະລັດຖະບານ
ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສັ່ນຄອນຍ້ອນມີການຖອຍກັບໃນດ້ານນະໂຍບາຍ ການປ່ຽນເຈົ້າໜ້າທີ່
ອອກໆເຂົ້າໆແລະການມີຂ່າວຮົ່ວໄຫຼ ທີ່ດຳນີນມາໄດ້ 6 ເດືອນແລ້ວນັ້ນ.
ພາຍໃນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ທ່ານ Anthony Scaramucci ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານ
ສື່ສານຄົມມະນາຄົມປະຈຳທຳນຽບຂາວ ກ່ຽວກັບການຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ
ຊຶ່ງເປັນສັນຍານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ Kelly ໄດ້ຮວບຮວມອຳນາດ ໃນແບບທີ່
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນກ່ອນຄືທ່ານ Reince Priebus ບໍ່ສາມາດທີ່ເຮັດໄດ້ ໃນຖານະຜູ້ຄຸ້ມຄອງ
ປະຕູຫ້ອງການ Oval Office ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ການປົດທ່ານ Scaramucci ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນທັນທີທັນໃດ ມີຂຶ້ນສັບປະດາກວ່າໆ
ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຖືກນຳມາແບບພິເສດເພື່ອມາເປັນຫົວໜ້າສື່ສານຄົມມະນາຄົມຂອງທຳນຽບຂາວ. ການວ່າຈ້າງທ່ານ ໄດ້ສົ່ງສັນຍານເຖິງພວກພະນັກງານ ແລະທ່ານໄດ້
ຂູ່ວ່າທ່ານຈະໄລ່ຜູ້ໃດກໍຕາມແຕ່ ທີ່ສົງໄສວ່າ ເປັນຄົນເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຮົ່ວໄຫຼອອກໄປສູ່
ສື່ມວນຊົນ.ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ນິຍົມໃນທັນທີທັນໃດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍຕາມ ຫຼັງຈາກ
ທີ່ໄດ້ໂທລະສັບໄປຫາວາລະສານລາຍສັບປະດາ “The New Yorker” ແລະການທີ່
ໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຫຍາບຄາຍ ແລະອັບອາຍຂາຍໜ້າ ອອກໄປນັ້ນ.
ເຊີນຊົມ: ທ່ານທຣຳ ທຳການປ່ຽນແປງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທຳນຽບຂາວ
ການອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ Scaramucci ໄດ້ຖືກປະກາດອອກໄປ ໂດຍໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ທີ່ກ່າວວ່າ “ທ່ານ Anthony Scaramucci ຈະອອກຈາກໜ້າທີ່ໃນຖານະຜູ້ອຳນວຍການສື່ສານຄົມມະນາຄົມ
ປະຈຳທຳນຽບຂາວ. ທ່ານ Scaramucci ໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າ ມັນເປັນໂອກາດອັນດີສຸດ
ສຳຫຼັບຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ພະນັກງານ ທ່ານ John Kelly ທີ່ຈະໄດ້ມີເວທີຢ່າງຂາວໃສ
ມົດຈົດ ແລະສາມາດທີ່ຈະປະກອບຄະນະຂອງທ່ານເອງ. ພວກເຮົາປາດຖະໜາ
ແຕ່ສິ່ງທີ່ດີງາມສຳຫຼັບທ່ານ.”
ໃນເວລາບໍ່ດົນຕໍ່ມາ ທ່ານນາງ Sanders ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນໂຄສົກປະຈຳ
ທຳນຽບຂາວ ໂດຍທ່ານ Scaramucci ໃນມື້ທຳອິດໃນການເຂົ້າເຮັດວຽກຂອງທ່ານ
ທີ່ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ “ປະທານາທີບໍດີ ຮູ້ສຶກຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ຄວາມຄິດເຫັນ
ຂອງທ່ານ Scaramucci ທີ່ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ “The New Yorker” ນັ້ນແມ່ນ
ບໍ່ເໝາະສົມໃນຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ການງານນີ້.”
ເຊີນຊົມ: ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຂົນ ກ່ຽວກັບທ່ານ Kelly
ທ່ານນາງ Sanders ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ Scaramucci ໄດ້ຖືກປົດຈາກວຽກຕ່າງໆໃນທຳ ນຽບຂາວ ຊຶ່ງຮວມທັງຕຳແໜ່ງທີ່ພົວພັນກັບທະນາຄານຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ
ບົດບາດ ກ່ອນໜ້າທີ່ທ່ານຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ອຳນວຍການສື່ສານຄົມມະນາຄົມປະຈຳທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ “ປະທານາທີບໍດີ ໄດ້ມອບໝາຍອຳນາດໃຫ້ທ່ານ
ນາຍພົນ Kelly ທີ່ຈະພິຈາລະນາວ່າ ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ໃດແດ່ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າ
ໄປຍັງຫ້ອງການ Oval Office ໄດ້.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ທ່ານທຣຳ ໃນຄວາມຫວັງຕໍ່ທ່ານ Kelly
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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