ການທີ່ມີໄຄນໍ້າກະຈາຍເຮືອງເຮື່ອຢູ່ຕາມໜ້ານໍ້າ ແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງລະດູຮ້ອນ
ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ແຕ່ວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນນໍ້າ ໃນປີນີ້ ແມ່ນບໍ່ເປັນເລື່ອງທຳມະດາ, ແລະມັນກໍາລັງເຮັດໃຫ້ສັດປ່າຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເຈັບປ່ວຍ. Kevin Enochs ນັກຂ່າວຂອງ
VOA ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນໍາມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພວກນົກກະຊຸມເຫລົ່ານີ້ ກໍາລັງຟື້ນຈາກການເຈັບປ່ວຍ. ແຕ່ວ່າພວກມັນກໍແມ່ນເປັນ
ພວກໂຊກດີ. ອາຊິດ ຫຼືນໍ້າກົດ Domoic, ເປັນທາດເບື່ອ ເກີດມາຈາກການແຜ່ກະຈາຍ
ຂອງໄຄນໍ້າ ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ນົກຊະນິດຕ່າງໆຕາຍເບື່ອ.
ໄຄນໍ້ານີ້ເກີດຂຶ້ນໃນທຸກໆລະດູຮ້ອນ ແຕ່ວ່າການແຜ່ກະຈາຍຂອງມັນໃນປີນີ້ ແມ່ນ
ແຜ່ກວ້າງກວ່າປົກກະຕິ ທັງຍັງເປັນພິດຫລາຍກວ່າແຕ່ເມື່ອກ່ອນອີກ.
ທ່ານ Sean Anderson ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດຄາລິຟໍເນຍເວົ້າວ່າ:
"ອັນນີ້ມັນກ່ຽວພັນກັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄຄນໍ້າອອກໄປຈາກແຄມຝັ່ງທະເລຂອງ
ພວກເຮົາ. ສະນັ້ນ ພືດນ້ອຍໆ ທີ່ມີແຊລອັນດຽວທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍນັ້ນ ໄດ້ກັບ
ກາຍມາເປັນຈໍານວນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ ແລະໄຄນໍ້າບາງອັນໃນນັ້ນ ກໍມີສິ່ງປະ
ສົມ, ຄື ນໍ້າກົດ domoic ທີ່ພວກເຮົາຮູ້, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ ມັນພາໃຫ້ເປັນບັນຫາຢູ່
ບ່ອນອື່ນນັ້ນ ປະປົນຢູ່ນໍາໃນອັດຕາອັນສູງຫລາຍ."
ພວກນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດຄາລິຟໍເນຍ ກໍາລັງພາກັນຊອກຄົ້ນຢູ່ຕາມຫາດ
ຊາຍ ເພື່ອຊອກຫາອາຊິດ domoic ທີ່ມີຢູ່ນໍາສັດ ດັ່ງທີ່ເຫັນຢູ່ໃນກະປູຂີ້ຊາຍພວກນີ້ ທີ່ໃຊ້
ເປັນອາຫານສ່ວນນຶ່ງຂອງນົກກະຊຸມທັງຫລາຍ.
ທ່ານ Sean Anderson ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດຄາລິຟໍເນຍກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ:
"ເມື່ອທາດເບື່ອພວກນີ້ເກີດຂຶ້ນມາຫລາຍ ເວລາມັນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນປານ້ອຍໆ, ປາກໍຈະ
ບໍ່ເປັນຫຽັງ, ເວລາມັນໄປຢູ່ໃນຫອຍນ້ອຍໆ ມັນກໍຈະບໍ່ເຮັດຫຽັງໃຫ້ຫອຍນ້ອຍເຫລົ່າ
ນັ້ນເຈັບປວດ. ແຕ່ວ່າ ເວລາສັດທີ່ກິນສິ່ງພວກນີ້ເຂົ້າໄປ ເຊັ່ນນົກນາງນວນຂອງພວກ
ເຮົາ, ນົກກະຊຸມຂອງພວກເຮົາ, ນົກເປັດນໍ້າຂອງພວກເຮົາ ເປັນຕົ້ນ ເວລາທີ່ພວກມັນ
ກິນສັດນ້ອຍໆເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າໄປຫຼາຍໆ ມັນສາມາດສະສົມວັດຖຸເຫລົ່ານີ້ໄວ້ຢູ່ໃນຮ່າງ
ກາຍຂອງພວກມັນຫລາຍ ຈົນເຖິງຂັ້ນວ່າ ພາໃຫ້ພວກມັນເກີດອາການເຈັບປ່ວຍໄດ້."
ທ່ານ Anderson ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ບັນຫານີ້ແມ່ນອັນດຽວກັນເລີຍກັບສິ່ງທີ່ພວກນັກວິທະ
ຍາສາດຢ້ານກົວ ຄືກັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໜ້ານໍ້າໃນຂົງ
ເຂດອຸ່ນຂຶ້ນ.
ທ່ານ Anderson ກ່າວຢໍ້າອີກວ່າ:"ສະນັ້ນ ຈະເວົ້າວ່າ ສະພາບການສະເພາະປາກົດ
ການອັນນີ້ ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຫລືບໍ່ນັ້ນ ມັນກໍ
ເວົ້າໄດ້ຍາກ. ແຕ່ວ່າມັນກໍກົງກັນຫລາຍກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າມັນຄວນຈະເກີດຂຶ້ນ
ແລະກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ. ແລະເພາະສະນັ້ນ ໃນກໍລະນີຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້ານີ້ ພຽງເທົ່ານັ້ນກໍຖືວ່າພໍແລ້ວ."
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເບິ່ງແຍງຮັກສາສັດປ່າໃນທ້ອງຖິ່ນເວົ້າວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ການລະບາດຂຶ້ນ
ຂອງພືດເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນມີຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຢູ່ໃນສະເພາະທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຂ້ອນຂ້າງວ່າເປັນ
ເນື້ອທີ່ນ້ອຍໆ ຂອງພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ.
ທ່ານນາງ Julia Parker, ຈາກເຄືອຂ່າຍຮັກສາສັດປ່າ ທີ່ເມືອງ Santa Barbara ເວົ້າວ່າ:
“ພວກເຮົາໄດ້ພົວພັນກັບອົງການກອບກູ້ຊີວິດສັດປ່າອື່ນໆ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້
ປະເຊີນກັບບັນຫາ ທີ່ມີສັດ ໄດ້ຮັບສານພິດຈາກອາຊິດ domoic ເຂົ້າມາ ເປັນຈໍານວນ
ຫລວງຫລາຍ ຫລືບໍ່, ແລະມັນປາກົດວ່າຖືກຈໍາກັດໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດເມືອງ Ventura
ແລະເຂດເມືອງ Santa Barbara ເທົ່ານັ້ນ."
ນົກພວກນີ້ ແມ່ນປອດໄພ ແຕ່ວ່າ ການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄຄນໍ້າ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ ພວກສິງໂຕ
ທະເລຕາຍຍ້ອນ ແລະລະດູການຂອງໄຄນໍ້າໃນລະດູຮ້ອນ ກໍຫາກໍ່ຮ້ອນແຮງຂຶ້ນ.
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