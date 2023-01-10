ກະຊວງຍຸຕິທຳແມ່ນກຳລັງທົບທວນເອກະສານທີ່ອາດເປັນຄວາມລັບຊຸດນຶ່ງທີ່ຖືກພົບເຫັນ ຢູ່ໃນບໍລິເວນຫ້ອງການອະດີດສະຖາບັນຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທຳນຽບຂາວໃນວັນຈັນວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າເອພີ.
ທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ຣິເຈີດ ຊາວເບີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເອກະສານຈຳນວນນ້ອຍໆ ທີ່ມີກາໝາຍວ່າລັບ” ຖືກພົບເຫັນໃນຂະນະທີ່ໄອຍະການສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ທຳຄວາມສະອາດຫ້ອງການ ຂອງສູນກາງ Penn Biden, ບ່ອນທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີຮັກສາຫ້ອງການໄວ້ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ອອກຈາກການເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2017 ຈົນຮອດບໍ່ດົນກ່ອນທ່ານເປີດການໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີ 2020 ໃນປີ 2019. ເອກກະສານດັ່ງກ່າວຖືກພົບເຫັນໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2022, ໃນ “ຕູ້ທີ່ຖືກລັອກໄວ້” ຢູ່ໃນຫ້ອງການດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ຊາວເບີ.
ທ່ານ ຊາວເບີ ໄດ້ກ່າວວ່າໄອຍະການໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຫ້ອງການທີ່ປຶກສາທຳນຽບຂາວຊາບໃນທັນທີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ຫ້ອງການເກັບເອກະສານແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງໄດ້ເກັບຮັກສາເອກະສານດັ່ງກ່າວໄວ້ໃນວັນຕໍ່ມາ.
ທ່ານ ຊາວເບີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນັບຕັ້ງແຕ່ການພົບເຫັນນັ້ນ, ໄອຍະການສ່ວນຕົວຂອງປະທານາທິບໍດີໄດ້ຮ່ວມມືກັບຫ້ອງການເກັບເອກະສານ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳໃນຂັ້ນຕອນນຶ່ງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກໆປະຫວັດຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໂອບາມາ-ໄບເດັນ ໄດ້ຄອບຄອງເອກະສານນັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່.”
ຄົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ລຶ້ງເຄີຍກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວແຕ່ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ມັນຢ່າງເປີດເຜີຍໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ເມຣິກ ກາແລນ ໄດ້ຂໍ ໃຫ້ໄອຍະການສະຫະລັດ ສຳລັບເຂດເໜືອຂອງລັດອີລີນອຍ ທ່ານ ຈອນ ລອຊ (John Lausch) ທົບທວນບັນຫາດັ່ງກ່າວຫຼັງຈາກຫ້ອງການເກັບເອກະສານແຫ່ງຊາດໃຫ້ມອບບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ກະຊວງນັ້ນ. ທ່ານ ຈອນ ລອຊ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ຫ້ອງການເກັບເອກະສານແຫ່ງຊາດບໍ່ໄດ້ຕອບການຂໍຄຳເຫັນໃນທັນທີເມື່ອວັນຈັນວານນີ້. ການຕິດຕໍ່ເພື່ອຄຳເຫັນຈາກຫ້ອງການຂອງໄອຍະການ ສະຫະລັດ ໃນນະຄອນ ຊິຄາໂກ ກໍບໍ່ໄດ້ຖືກຕອບກັບໃນທັນທີໃນວັນຈັນວານນີ້.
ໂທລະພາບ CBS ແມ່ນຜູ້ທຳອິດທີ່ໄດ້ລາຍງານການຄົ້ນພົບຂອງເອກະສານທີ່ອາດເປັນຄວາມລັບນັ້ນ.