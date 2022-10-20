ການເຮັດທຸລະກິດເປີດຮ້ານອາຫານ ທີ່ໃກ້ຊິດກັບທໍາມະຊາດ

ຮ້ານອາຫານທີ່ມີວິວທໍາມະຊາດງາມໆແລະຕິດພັນກັບທໍາມະຊາດ ພ້ອມທັງອາຫານທີ່ມີຣົດຊາດແຊບ, ເປັນທີ່ດຶງດູດໃຈຂອງລູກຄ້າ ທັງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະຕ່າງເມືອງ, ທິບສຸດາ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ເວລາທີ່ທ່ານຮັບປະທານອາຫານ ແລະນັ່ງຊົມພາບທໍາມະຊາດ ອ້ອມຮອບໂຕທ່ານ ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກອິ່ມໃຈກັບບັນຍາກາດ ເວລາທີ່ທ່ານນັ່ງກິນອາຫານໃນຍາມເຊົ້າ ສວາຍ ແລງ ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ທີ່ຕິດກັບບັນຍາກາດກັບທໍາມະຊາດໂດຍກົງແມ່ນບໍ?.
ທ່ານເພັດສົມພູ ໄຊຍະວົງ ເປັນຄົນທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນໂດຍກໍາເນີດ, ເລົ່າສູ່ VOA ພາກພາສາລາວຟັງວ່າ ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນແມ່ນເປີດຮ້ານກາເຟແບບດັ້ງເດີມສໍາລັບອາຫານເຊົ້າ ທີ່ຄົນທ້ອງຖິ່ນມັກກິນມາເປັນເວລາດົນນານ ເມື່ອປີ 2012, ໂດຍທ່ານເລົ່າກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:
ຮ້ານອາຫານຂອງທ່ານເພັດສົມພູ ມີສຽງຕອບຮັບຈາກລູກຄ້າທັງຄົນຢູ່ໃນທ້ອງ ຖິ່ນ, ຕ່າງແຂວງ ແລະຕ່າງປະເທດຫຼາຍ ເພາະເປັນຮ້ານອາຫານທີ່ມີຫຼາຍປະເພດ, ແຕ່ມີຊື່ສຽງ ແລະເປັນທີ່ນິຍົມສັ່ງຫຼາຍແມ່ນອາຫານພື້ນບ້ານຂອງລາວ ເຊິ່ງຫາວັດຖຸດິບຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນກ້ອຍປາ ຕົ້ມສົ້ມປາ ໝົກປາ ແກງໜໍ່ໄມ້ກະແສນ ແລະອື່ນໆ.
ສໍາລັບອາຫານ ທີ່ມາສະໜອງໃຫ້ທາງຮ້ານທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງອາຫານລາວ ແມ່ນປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເປັນຜູ້ເອົາມາສົ່ງໃຫ້ເຊັ່ນ ປານໍ້າຂອງ, ປາຈາກນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ, ໜໍ່ໄມ້ກະແສນ ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງທາງຮ້ານຈະມີສະໜອງໃຫ້ຕາມເມນູຂອງຮ້ານຕະຫຼອດປີ.
ເມນູອາຫານ, ທາງຮ້ານຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ຫຼາຍເຊື້ອຊາດເຊັ່ນ: ລາວ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ ແລະອາຫານຕາເວັນຕົກ, ເຊິ່ງເມນູອາຫານທີ່ທາງຮ້ານມີທັງໝົດໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 130 ເມນູ.
ອາຫານພື້ນບ້ານທີ່ທາງຮ້ານແຕ່ງເປັນປະຈໍາໃນທຸກໆເມນູ ແມ່ນອາຫານທີ່ມາຈາກທໍາມະຊາດທັງໝົດ ເຊິ່ງທ່ານເພັດສົມພູໄດ້ກ່າວວ່າ:
ສໍາລັບເຄື່ອງປຸງ ແລະສ່ວນປະກອບອື່ນໆ ທາງຮ້ານຈະຮັບຊື້ຈາກຮ້ານຄ້າໃຫຍ່ຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໂດຍເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຊື້ຂາຍນໍາກັນແບບມີສ່ວນຫຼຸດພິເສດ ຖ້າຫາກຊື້ຫຼາຍ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນອກຈາກທາງຮ້ານຈະບໍລິການອາຫານຕາມສັ່ງທີ່ຖືກໃຈລູກຄ້າແລ້ວ, ທາງຮ້ານຍັງບໍລິການດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະຊື່ສັດ ໃສ່ໃຈໃນລາຍລະອຽດທຸກຢ່າງຂອງອາຫານ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ເປັນທີ່ປະຫຼາດໃຈເລີຍວ່າ ດ້ວຍເຫດໃດຮ້ານອາຫານ ຊັນເຊັດ (Sunset) ແຫ່ງນີ້ຈຶ່ງມີລູກຄ້າຫຼາຍ.
ສໍາລັບສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງຮ້ານ, ແມ່ນເໝາະສົມ ເພາະເພິ່ນເລືອກຕັ້ງຮ້ານຢູ່ໃນຂົງເຂດໂຕເມືອງ ບໍລິເວນຜາມໄຊຂອງເມືອງທ່າແຂກ, ຢູ່ລະຫວ່າງປາກຫ້ວຍສະຄາມລົງໃສ່ແມ່ນໍ້າຂອງ. ເຊິ່ງ ທ່ານເພັດສົມພູບອກວ່າ ຮ້ານຂອງເພິ່ນບັນຈຸຄົນໄດ້ປະມານ 300 ຄົນ, ເຊິ່ງທ່ານເພັດສົມພູກ່າວວ່າ:
ທ່ານເພັດສົມພູກ່າວວ່າ ນອກຈາກຈະບໍລິການອາຫານໃຫ້ລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລ້ວ ສິ່ງສໍາຄັນອີກຢ່າງນຶ່ງກໍຄື ທາງຮ້ານຍັງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະການຈໍາແນກຂີ້ເຫຍຶ້ອ ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງອາຫານ ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ທ່ານເພັດສົມພູຍັງໄດ້ກ່າວໃຫ້ຟັງຕື່ມວ່າ ເນື່ອງຈາກທຸລະກິດດັ່ງກ່າວຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ດີ ເພິ່ນຈຶ່ງມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍສາຂາ ແລະປັບປຸງຮ້ານໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ແລະດີກວ່າເກົ່າໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າອີກດ້ວຍ.
ເວົ້າລວມແລ້ວ, ການເຮັດທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບຮ້ານອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຮ້ານອາຫານ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບທໍາມະຊາດ, ອາຫານທີ່ມາຈາກທໍາມະຊາດ ແລະປຸງແຕ່ງແບບດັ້ງເດີມ ແມ່ນເປັນທີ່ດຶງດູດໃຈ ແລະນິຍົມກັນຫຼາຍຂອງລູກຄ້າ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍຍັງເປັນການສົ່ງເສີມອາຊີບຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ມີອາຫານທີ່ເປັນທໍາມະຊາດ, ແລະທີ່ສໍາຄັນ ຍັງຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານນໍາອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ ການນໍາໃຊ້ພັດລົມ ຫຼືແອເຢັນໜ້ອຍລົງ ເນື່ອງຈາກມີລົມຂອງທໍາມະຊາດເອງ.