ບັນດາແພດໝໍທີ່ຕິດຕາມ ໂຄວິດ ສາຍພັນ ແດລຕ້າ ເວົ້າວ່າ ການສັກຢາວັກຊີນ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ລັດ ຟລໍຣິດາ ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບວິກິດການດ້ານໂຮງໝໍ ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນຄົນໄຂ້ COVID-19. ຄົນໄຂ້ພວກນີ້ແມ່ນໜູ່ມກວ່າ ແລະ ປ່ວຍແຮງກວ່າຄົນໄຂ້ທີ່ຕິດໄວຣັສດັ້ງເດີມນັ້ນ, ແລະ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາສ່ວນໃຫຍ່. ສ່ວນຫຼາຍນັ້ນແມ່ນໄດ້ຕິດສາຍພັນ ແດລຕ້າ ທີ່ກໍາລັງແຜ່ລະບາດທົ່ວພາກໃຕ້ຂອງ ສະຫະລັດ, ບ່ອນທີ່ອັດຕາການສັກຢາແມ່ນຍັງຕໍ່າ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມລາຍງານຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 3 ສິງຫາວານນີ້, ບັນດາແພດໝໍທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ອົງການສັງຄົມໂຣກຕິດຕໍ່ແຫ່ງ ອາເມຣິກາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການກວດຫາ COVID ແລະ ສັກຢາຕື່ມຢູ່ ສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ.
ສາຍພັນ ແດລຕ້າ ໄດ້ຖືກກວດພົບທຳອິດໃນປະເທດ ອິນເດຍ, ແຕ່ມັນກຳລັງແຜ່ລາມຢ່າງວ່ອງໄວໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານນາງ ເຣໂຈລ໌ ວາເລັນສກີ (Rachael Walensky) ຫົວໜ້າສູນກາງເພື່ອການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂຣກຕິດຕໍ່ໄດ້ເອີ້ນຄື້ນການແຜ່ລະບາດໃນປັດຈຸບັນນີ້ວ່າ “ການລະບາດຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາ.” ທ່ານນາງໄດ້ເອີ້ນສາຍພັນນີ້ວ່າເປັນການຕິດໄວຣັສທາງການຫາຍໃຈທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາຮູ້. ສາຍພັນ ແດລຕ້າ ສາມາດຕິດແປດໃສ່ແມ່ນກະທັ້ງຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ.
ດຣ. ຣີຄາໂດ ຟຣັງໂກ, ສະມາຊິກຂອງອົງການສັງຄົມໂຣກຕິດຕໍ່ແຫ່ງ ອາເມຣິກາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແດລຕ້າ ແມ່ນ 89 ເປີເຊັນຂອງການຕິດ COVID-19 ໃໝ່ຢູ່ໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລ ອາລາບາມາ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າຄົນໄຂ້ ທີ່ເຂົ້າໂຮງໝໍນັ້ນ 97 ເປີເຊັນແມ່ນບໍ່ໄດ້ສັດຢາກັນໄວຣັສ ແລະ ວ່າສາຍພັນ ແດລຕ້າ ແມ່ນຕິດແປດໄດ້ງ່າຍກວ່າໄວຣັສດັ້ງເດີມສອງເທົ່າ.
ດຣ. ຟຣັງໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງສຳຄັນຢູ່ທີ່ນີ້ກໍແມ່ນວ່າການຕິດແປດສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາ. ຂໍ້ມູນຈາກການຕິດຕາມ COVID ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນທີ່ໄດ້ສັກຢາແລ້ວແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຕິດສາຍພັນ ແດລຕ້າ ໜ້ອຍກວ່າ 8 ເທົ່າທຽບໃສ່ກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາ. ເຂົາເຈົ້າແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍກວ່າທີ່ຈະເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະ ຖ້າຫາກໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ, ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍກວ່າທີ່ຈະຕາຍຍ້ອນ COVID-19 ເຖິງ 25 ເປີເຊັນ.”