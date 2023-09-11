ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຊູດານ ແລະກຸ່ມການແພດກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 43 ຄົນ ໃນການໂຈມຕີ ໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືໂດຣນ ທີ່ຕະຫຼາດກາງແຈ້ງແຫ່ງນຶ່ງ ໃນພາກໃຕ້ນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນ ຍັງມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 55 ຄົນ ໃນການໂຈມຕີເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ແລະໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຮັບການຮັກສາພະຍາບານທີ່ໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລບາຊາຣີ (Bashari.)
ການໂຈມຕີມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພວກທະຫານ ແລະຄູ່ແຂ່ງກຳລັງເຄື່ອນທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວ RSF ພວມທຳການສູ້ລົບ ເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ນັບແຕ່ກາງເດືອນເມສາເປັນຕົ້ນມາ.
ການປະທະກັນໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປສູ່ຫຼາຍໆເຂດຂອງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມກາຍເປັນສະໜາມລົບໃນເຂດໂຕເມືອງ.
ນອກນັ້ນ ການສູ້ລົບກັນຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດການສູ້ລົບກັນຢູ່ໃນເຂດດາຟົວ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ. ມີການຖິ້ມໂທດໃສ່ ກອງທັບອາກາດຂອງກຸ່ມກຳລັງ RSF ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເປັນຜູ້ທຳການໂຈມຕີໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນທັນທີເທື່ອກ່ຽວກັບການກວດສອບຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ຕໍ່ລາຍງານດັ່ງກ່າວ.