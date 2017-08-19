ປ. ທຣຳ ແລະ ຄະນະທີ່ປຶກສາ ພິຈາລະນາ ຍຸດທະສາດ ສຳລັບ ອັຟການິສຖານ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະ
ທີ່ປຶກສາ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດໃໝ່
ໃນການຮັບມືກັບສົງຄາມກາງເມືອງ ທີ່ດຳເນີນມາໄດ້ 16 ປີແລ້ວນັ້ນ ຢູ່ໃນອັຟການິສ
ຖານ.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ກ່າວໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ວ່າ ທ່ານທຣຳ “ພວມສຶກສາແລະພິຈາລະນາເບິ່ງທາງເລືອກ” ກ່ຽວກັບວິທີການ
ໃໝ່ເພື່ອຈະ “ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງອາເມຣິກາ” ຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍໃຕ້. ທ່ານນາງ
ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງອັຟການິສຖານເປັນການສະເພາະແຕ່ຢ່າງໃດເລຍ.
ທ່ານນາງ Sanders ເວົ້າວ່າ ປະທານາທິບໍດີ “ຈະປະກາດໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ ພັນທະ
ມິດ ແລະພາຄີຂອງພວກເຮົາ ແລະໂລກຊາບ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.”
ການພົບປະດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນທີ່ Camp David ຊຶ່ງເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນຂອງປະທານາທິບໍ
ດີໃນ ຕອນບ່າຍວັນສຸກວານນີ້ ຮວມທັງຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence John ແລະ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ James Mattis.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານ Mattis ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາ
ໃກ້ຈະຕັດສິນໃຈແລ້ວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້.”
ທ່ານ Mattis ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍໃດໆ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດໃໝ່ ທີ່ຈະສູ້ລົບກັນ ຢູ່ໃນ
ສົງຄາມອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ຍາວທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງ
ສະຫະລັດ.
ກ່ອນຈະມີການຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດນັ້ນ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້
ທົບທວນເບິ່ງນະໂຍບາຍຕໍ່ເຂດເອເຊຍໃຕ້ທັງໝົດ ຮວມທັງປາກິສຖານແລະອິນເດຍ
ນຳດ້ວຍ. ທາງເລືອກຕ່າງໆ ແມ່ນຮວມທັງສົ່ງກຳລັງອີກຫລາຍພັນຄົນ ໄປຕື່ມ ໄປຍັງ
ອັຟການິສຖານຫຼືບໍ່ກໍຖອນທະຫານທັງໝົດອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ປ່ອຍໃຫ້ພວກ
ທະຫານຮັບຈ້າງ ຊ່ອຍອັຟການິສຖານໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ຫລັງຈາກສະຫະລັດແລະອົງການເນໂຕ້ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນມາຫລາຍປີແລ້ວ
ກອງທັບອັຟການິສຖານກໍຍັງດີ້ນຮົນ ໃນການຕ້ານຢັນກັບພວກກະບົດຕາລີບານ ຊຶ່ງ
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ບຸກຄືບໜ້າຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະໃນບໍລິເວນຊາຍແດນທີ່ຕິດ
ກັບປາກິສຖານ. ພວກນາຍພົນສະຫະລັດ ຊັ່ງຊາເບິ່ງບັນຫາຂັດແຍ້ງນີ້ວ່າ “ຢູ່ໃນສະ
ພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ.”
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