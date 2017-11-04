ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ສໍາຄັນຫລາຍຄົນ ສະແດງຄວາມໂກດແຄ້ນ ເມື່ອໄດ້
ຍິນການເປີດເຜີຍ ຈາກທ່ານນາງ Donna Brazile ອະດີດປະທານຄະນະກຳມະ
ການພັກເດໂມແຄຣັດແຫ່ງຊາດ ຫຼື DNC ທີ່ເວົ້າວ່າ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ
ທ່ານນາງ Hillary Clinton ໄດ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ກັບທ່ານ Bernie
Sanders ຊຶ່ງເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານນາງນັ້ນ.
ໃນຕອນນຶ່ງຂອງປຶ້ມທີ່ທ່ານນາງຂຽນ ທີ່ຈະພິມອອກຈໍາໜ່າຍໂດຍອົງການຂ່າວ
Politico ໃນໄວໆນີ້ນັ້ນ, ທ່ານນາງ Brazile ອ້າງວ່າ ກ່ອນທີ່ຈະມີການຮັບປະກັນ
ການແຕ່ງຕັ້ງຈາກພັກນັ້ນ ໂດຍຜ່ານສັນຍາໃນການຊອກຫາທຶນຮ່ວມກັນທີ່ໄດ້ເຊັນ
ກັບ DNC ນັ້ນ ທ່ານນາງ Clinton ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເອົາເງິນທຶນໃຫ້ແກ່ DNC ເພື່ອ
ແລກປ່ຽນກັບການທີ່ໃຫ້ທ່ານນາງມີອໍານາດໃນການປະຕິບັດງານຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຜູ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຈະບໍ່ໄດ້ທໍາການຄວບຄຸມກົນໄກການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງພັກ ຈົນກວ່າວ່າຈະມີການຮັບເອົາການແຕ່ງຕັ້ງແລ້ວໆ. ອີງຕາມທ່ານນາງ
Brazile, ແຕ່ວ່າ ກຸ່ມຂອງທ່ານນາງ Clinton ໄດ້ທໍາການຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານ
ຂອງ DNC ໃນເດືອນສິງຫາ 2015, ຊຶ່ງເປັນເວລາເກືອບ 1 ປີ ກ່ອນໜ້າທີ່ທ່ານນາງ
Clinton ໄດ້ຮັບເອົາການແຕ່ງຕັ້ງຈາກພັກ.
ທ່ານນາງ Brazile ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ການຈັດການແບບນັ້ນ "ບໍ່ໄດ້ຜິດກົດໝາຍ ແຕ່ວ່າ
ແນ່ນອນ ມັນເບິ່ງແລ້ວແມ່ນບໍ່ມີຈັນຍາບັນເລີຍ."
ທ່ານນາງຂຽນວ່າ "ຖ້າຫາກມີການສູ້ກັນແບບເປັນທໍາແທ້ນັ້ນ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ
ຂອງຝ່າຍນຶ່ງຈະບໍ່ຄວບຄຸມພັກ ກ່ອນໜ້າທີ່ພວກປ່ອນບັດຕັດສິນໃຈວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢາກ
ໃຫ້ໃຜເປັນ ຜູ້ນໍາພາພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ເປັນທີ່ຊັດເຈນຢູ່ແລ້ວ ທາງດ້ານ DNC ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ເປັນກາງ ມີຈຸດປະສົງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການແຂ່ງຂັນກັນລະຫວ່າງທ່ານນາງ Clinton ແລະທ່ານ Sanders,
ແຕ່ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານ Sanders ໄດ້ເວົ້າມາແຕ່ດົນນານແລ້ວວ່າ ພັກໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ມັກທ່ານນາງ Clinton ຫລາຍກວ່າ.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ສໍາຄັນຫລາຍຄົນໂຈມຕີ ຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານນາງ
Brazile ຢ່າງໄວວາ. ເມື່ອຖືກຖາມຈາກໂທລະພາບ CNN ວ່າ ທ່ານນາງເຊື່ອບໍ່ວ່າ
DNC ໂກງການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຕໍ່ທ່ານ Sanders, ທ່ານນາງ Elizabeth Warren
ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກ ຕອບຄໍາດຽວວ່າ "ເຊື່ອ."
ທ່ານນາງ Warren ທີ່ໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ແກ່ທ່ານນາງ Clinton ຢ່າງໜັກໃນໄລຍະ
ທີ່ມີການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ເອີ້ນການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບ Clinton ວ່າ "ເປັນບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງ"
ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ.
ທ່ານນາງເວົ້າອີກວ່າ ໃນນາມທີ່ເປັນ ສະມາຊິກຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ຄວນເຮັດດຽວນີ້ກໍຄື ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພັກນີ້ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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