ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ທ່ານ ທັກສິນ ຊິນນະວັດ ໄດ້ເດີນທາງກັບປະເທດ ຫຼັງຈາກການລີ້ໄພດ້ວຍຕົນເອງເປັນເວລາຫຼາຍປີ ເພື່ອປະເຊີນໜັບກັບຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາຕ່າງໆໃນວັນດຽວກັນ ກັບພັກທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບທ່ານ ມີແຜນທີ່ຈະເລີ່ມຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານ ທັກສິນ ໄດ້ກ່າວວ່າການຕັດສິນໃຈເດີນທາງກັບແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງຄະແນນສຽງໃນສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນທ້າຍວັນດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ ຈາກພັກເພື່ອໄທ ສຳລັບຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ແຕ່ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າການເດີນທາງກັບຂອງທ່ານແມ່ນເຊື່ອມໂຍງກັບການໄລ່ຕາມອຳນາດຂອງພັກການເມືອງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ທັກສິນ ຜູ້ທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານເມື່ອປີ 2006, ຖືກຕັດສິນໂທດແບບລັບຫຼັງໂດຍສານໃນຫຼາຍໆຄະດີອາຍາ ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ມີແຮງຈູງໃຈທາງການເມືອງ. ທ່ານອາດປະເຊີນກັບການຂັງຄຸກນອກຈາກວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການອະໄພຍະໂທດຈາກກະສັດ.