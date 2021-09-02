ພວກຖືກລາງວັນ ໃນການຈົກສະຫລາກວີຊາ ເຂົ້າມາ ສຫລ ຍັງຄ້າງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານຫລັງຈາກ ສຫລ ຖອນອອກໄປ

ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໂຊກ ແລະໄດ້ມີໂອກາດ ທີ່ຈະອົບພະຍົບເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍພາຍໃຕ້ໂຄງການວີຊາລອດເຕີຣີ ສຳລັບພວກຊາວຕ່າງຊາດຈາກປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ມີຕົວເລກຕ່ຳຂອງອົບພະຍົບທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະ ລັດ.
ແຕ່ຫຼັງຈາກກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດໃນອັຟການິສຖານ ພາຍຫຼັງທີ່ກອງ ທັບສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນກຳລັງອອກໄປຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ພວກຊາວອັຟການິສຖານ ທີ່ໃນຄັ້ງນຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ໂຊກດີເຫຼົ່ານີ້ ຢ້ານວ່າ ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ສາມາດອອກໄປຈາກປະເທດຂອງພວກເຂົາໄດ້ເລີຍ.
ຫຼັງຈາກເກີດສົງຄາມຢູ່ໃນອັຟການິສຖານມາໄດ້ 20 ປີ ທີ່ກວມເອົາປະທານາທິ ບໍດີຂອງອາເມຣິກາ 4 ຄົນ ຊຶ່ງບັດນີ້ລັດຖະບານສະຫະລັດ ກໍໄດ້ປິດປະຕູຖ້ຽວບິນຂອງການຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນຊາວອັຟການິສຖານຄັ້ງສຸດທ້າຍ ເມື່ອທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍປ່ອຍປະລະເລີຍພວກທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຊະນະວີຊາ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຊົນຊັ້ນເຫຼົ່ານັ້ນ.
ນາງແອັສ ອາຍຸ 27 ປີ ເປັນອະດີດນັກລົນນະລົງເພື່ອສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ອາ ໄສຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ແມ່ນນຶ່ງໃນພວກຄົນດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງຈາກຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມປອດໄພ ນາງໄດ້ຂໍໃຫ້ວີໂອເອ ບໍ່ໃຫ້ເອົາຊື່ເຕັມຂອງນາງລົງ.
ນາງໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບເທື່ອທຳອິດ ໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃນປີ 2020 ວ່າ ນາງໄດ້ຊະນະໂຄງການວີຊາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ບ່ອນນຶ່ງ ຊຶ່ງຮູ້ຈັກກັນຄື ລົດເຕີຣີ ບັດຂຽວ ນັ້ນເອງ. ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ປີ 1990 ນັ້ນ ລັດຖະສະພາ ໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເພີ້ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍພາຍໃນກຸ່ມພວກອົບພະຍົບເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ນາງແອັສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນາງຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ເມື່ອນາງຮູ້ຈັກວ່າ ນາງເປັນນຶ່ງ ໃນ 55,000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກ ແບບຕາມບຸນວາດສະໜາໃນແຕ່ລະປີ ຈາກທົ່ວໂລກ. ແຕ່ມັນກໍຕ້ອງໄດ້ມີການກອກເອກະສານຕ່າງໆນາໆຫຼາຍສົມຄວນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ ແລະການສຳພາດ ແລະການກວດປະຫວັດ ທີ່ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດ ຈະຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການ.
ນາງແອັສ ບອກວີໂອເອ ວ່າ ນາງໄດ້ຍື່ນເອກະສານທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການ ແລະໄດ້ລໍຖ້າການສຳພາດຢູ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ ອັນເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ໃຊ້ເວລາພຽງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນ.
ນາງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໜັງສື ຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດ ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈ ແທ້ໆເລີຍ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເປັນນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ