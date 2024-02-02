ວົງດົນຕຣີຣັອກ ຣັດເຊຍ ໃນ ໄທ ຖືກເນລະເທດ ໄປ ອິສຣາແອລ

ສະມາຊິກຂອງວົງດົນຕຣີຣັອກ ຣັດເຊຍ-ເບລາຣຸສ ຊື່ວ່າ Bi-2 ຜູ້ທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວໃນປະເທດ ໄທ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄົນເຂົ້າເມືອງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ເດີນທາງໄປ ອິສຣາແອລ ທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກເນລະເທດໄປ ຣັດເຊຍ ຍ້ອນການຢືນຢັດຕໍ່ຕ້ານສົງຄາມ ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ວົງດົນຕຣີທີ່ວ່ານັ້ນ ໄດ້ສະແດງຄອນເສີດຢູ່ ພູເກັດ, ເຊິ່ງແມ່ນເກາະ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນ ໄທ, ແຕ່ຖືກຈັບໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນເຂົ້າເມືອງ ໄທ ຍ້ອນເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ພວກສະມາຊິກຂອງວົງຖືກຄວບຄຸມຕົວ ທຳອິດຢູ່ ພູເກັດ ກ່ອນຖືກຍ້າຍໄປສູນກັກຂັງໃນ ບາງກອກ.
ວົງ Bi-2 ແມ່ນໄດ້ຕຳໜິວິຈານຢ່າງອອກປາກອອກສຽງ ກ່ຽວກັບ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ແລະ ການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ຢ່າງເຕັມອັດຕາຂອງ ຣັດເຊຍ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວຫາກຸ່ມດັ່ງກ່າວວ່າ ສະໜັບສະໜູນລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ມົສກູໄດ້ລະບຸວ່າທ້າວ ເຢກໍ “ລຽວວາ ບອດນິກ, ຫົວໜ້າຂອງວົງດົນຕຣີ Bi-2 , ເປັນຕົວແທນຂອງຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນຄຳເວົ້າຕໍ່ຕ້ານສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ.
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