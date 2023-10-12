ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, ໑໒ ຕຸລາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຊາວ​ຊູ​ດານ ປະ​ສົບ​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ ໃຫ້​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ຂະ​ນະ​ທີ່​ສົງ​ຄາມ​ ແກ່​ຍາວ​ອອກ​ໄປ

ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຊາວ​ຊູ​ດານ ທີ່​ພາ​ກັນ​ຫຼົບ​ໜີ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ລໍ​ຖ້າ​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ທີ່​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ຊູ​ດານ-ຊາດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 9 ພຶດ​ສະ​ພາ 2023.

ອົງ​ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ ຫຼື UNHCR ໄດ້​ເຕືອນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ກ່ຽວ​ກັບເຫດ​ສຸກ​ເສີນ​ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຊູ​ດານ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ ການ​ສູ້​ລົບ​ຍາດ​ແຍ່ງ​ອຳ​ນາດ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ພາ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ວິ​ກິດ​ການ​ໃຫ້​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ທັງ​ຢູ່​ໃນ​ຊູ​ດານ​ເອງ ແລະ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ໃຫ້​ບ່ອນ​ຫຼົບ​ໄພ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ບໍ່​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນ​ ຖ້າ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ ​ຫາກຖືກ​ແກ່​ຍາວ​ອອກ​ໄປ.

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຢູ່​ບ່ອນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ໃນ​ໂລກ ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ແບບ​ແກ່​ຍາວ ແລະ​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັ​ນ​ໄປ​ໄດ້​ ສຳ​ລັບ​ຊູ​ດານ ​ທີ່​ຈະ​ແກ່​ຍາວ​ອອກ​ໄປ ມັນ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່​ ຂອງ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ແກ່​ຍາວ ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຢູ່​ ໃນ​ພາກ​ສ່ວນນີ້​ຂອງ​ໂລກ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ ​ຂອງທ່ານ​ເອ​ແມນ ກາ​ຣາຍ​ເບ ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ UNHCR ຮັບ​ຜິດ​ຊອບເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ແລະ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ເໜືອ.

“ນັບ​ແຕ່​ເຢ​ເມນແລະເຂົ້າ​ໄປ​ຍັງ​ລີ​ເບຍ ​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ໝົດ​. ດັ່ງ​ນັ້ນ ມັນ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ ​ແຈ້ງ ເຖິງ​ແມ່ນ​ທ່ານ​ມີ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ຈິດ​ໃຈ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ທີ່​ສຸດ ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ອັດ​ຕາ ມັນ​ກໍ​ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ ​ສຳ​ລັບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊົນ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ມັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ໄປ​ຮອດ​ຈຸດ​ທີ່​ອິດ​ເມື່ອຍ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ. “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ມາ​ຮອດ​ຈຸດນັ້ນ.”

ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານ 4 ແສນ​ຄົນ ​ໃນ​ຊູ​ດານ ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຈາກ ເຮືອນ​ຊານ​ບ້ານ​ຊ່ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ເລີ້ມ​ເກີດ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ຊູ​ດານ ແລະ​ກຳ​ລັງສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນເຄື່ອນ​ທີ່​ຢ່າງ ວ່ອງ​ໄວ ໄດ້​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ກາງ​ເດືອນ​ເມ​ສາ ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງນີ້ ​ກາຍ​ເປັນ​ວິ​ກິດ​ການທີ່​ມີ​ຜູ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຫຼົບ​ໄພ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG