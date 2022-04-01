ຄະນະກໍາມະການຂອງອົງການກາແດງສາກົນ ຫຼື ICRC ລາຍງານວ່າ ມີການໂຄສະນາໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ ແລະບິດເບືອນຄວາມຈິງຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ເສຍຊື່ສຽງ. ລິຊາ ສະໄລນ໌ ມີລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນເຈເນວາ ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອົງກອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດສະວິດເຊີແລນ ເຕືອນວ່າ ວິກິດການທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຢູ່ໃນຢູເຄຣນກໍາລັງເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໂດຍຈໍານວນຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ, ການທໍາລາຍ ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນພົນລະເຮືອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ ແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ແລະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບເອົາໄດ້.
ການຍິງໂຈມຕີແລະຖິ້ມລະເບີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຢູ່ໃນເມືອງທ່າມາຣີອູໂປລນັ້ນ ໄດ້ ທຳລາຍເຮືອນຊານຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍໝື່ນຄົນ ຕ້ອງໄດ້ພາກັນອົບພະຍົບຫລົບໜີ, ໂດຍຖືກກີດກັນຂັດ ຂວາງບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ, ນໍ້າດື່ມແລະການຮັກສາປິ່ນປົວທາງການແພດ.
ໂຄສົກຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງອົງການກາແດງສາກົນ ທ່ານອີວານ ວັດສັນ (Ewan Watson) ກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນ ຢູ່ໃນເມືອງມາຣີອູໂປລ ແລະເຂດ ແນວໜ້າອື່ນໆ ກໍາລັງຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຄວາມຕາຍໃນການລົບໜີອອກນອກປະເທດ ໂດຍຍັງບໍ່ທັນມີການຄ້ຳປະກັນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາ ເຈົ້າເດີນທາງອອກໄປຢ່າງປອດໄພເທື່ອ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງ ແລະບິດເບືອນນັ້ນ ກໍາລັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ICRC ໃນການປົກປ້ອງ ແລະແຈກຢາຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ, ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເຖິງເຈດຕະນາໃນການໂຈມຕີເປົ້າໝາຍ ໂດຍການບັນຍາຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະການບິດເບືອນຂໍ້ມູນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ICRC ເສຍຊື່ສຽງ. ແລະນີ້ ມັນມີທ່າແຮງ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ທີມງານ ແລະອົງການກາແດງຂອງພວກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ Red Crescent ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນພາກພື້ນໂຕຈິງ ແລະເພື່ອບໍລິການປະຊາຊົນຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ.”
ທ່ານ ວັດສັນ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດ ແລະບິດເບືອນຈໍານວນຫຼາຍ ແມ່ນກໍາລັງຖືກນຳອອກເຜິຍແຜ່ໂດຍຜ່ານທາງຊ່ອງຂອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ICRC. ຕົວຢ່າງຂໍ້ກ່າວຫານຶ່ງທີ່ບໍ່ມີມູນຖານຂອງຄວາມເປັນຈິງ, ທ່ານ ກ່າວວ່າ ເປັນຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານໃນການບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຄົນພາກັນອົບພະຍົບຫລົບໜີ.
ເຊິ່ງທ່ານ ວັດສັນ ກ່າວວ່າ:
“ທາງ ICRC ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນ ໃນການບັງຄັບໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍຕ່າງໆ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການບັງຄັບຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນຈາກເມືອງມາຣີອູໂປລ ໄປຫາ ຣັດເຊຍ ຫຼື ເມືອງຕ່າງໆຂອງ ຢູເຄຣນ...ອົງການ ICRC ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເປີດຫ້ອງການຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອລ້າງຄວາມຄິດຂອງປະຊາຊົນຊາວ ຢູເຄຣນ ຄືດັ່ງທີ່ລາຍງານຫຼາຍໆອັນ ໄດ້ກ່າວອ້າງ, ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເປີດສູນສໍາອົບພະຍົບ ຫຼືສູນອື່ນໆເລີຍ.”
ທ່ານ ວັດສັນ ກ່າວວ່າ ອົງການ ICRC ດໍາເນີນງານບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາແລະເປັນກາງ. ທ່ານກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການຄາດກັນວ່າພັກຝ່າຍທີ່ເປັນຄູ່ສົງຄາມນັ້ນ ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນພັນທະພາຍໃຕ້ກົດໝາຍມະນຸດສະທໍາສາກົນເພື່ອປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນແລະຈໍາກັດການປະຕິບັດການທາງທະຫານ ໃສ່ເປົ້າໝາຍສະເພາະທາງທະຫານເທົ່ານັ້ນ.
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