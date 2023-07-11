ທ້າວແລຣີ ນາຊຊາ ແພດກິລາຂອງສະຫະລັດທີ່ເສື່ອມເສຍສັກສີແລະຖືກຕັດສິນໂທດ ລົງໂທດຈຳຄຸກຫຼາຍທົດສະວັດໃນຂໍ້ຫາລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕໍ່ນັກກິລາກາຍຍະກຳຍິງ ທີ່ເກັ່ງສຸດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຖືກແທງຫລາຍໆຄັ້ງຢູ່ໃນການຂັດແຍ້ງກັນກັບນັກໂທດ ອີກຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນຄຸກຂອງລັດຖະບານກາງແຫ່ງນຶ່ງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ້າວນາຊຊາ ອາຍຸ 59 ປີທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຈິມແນສຕິກສ໌ແລະລັດ ມິຊີແກນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຖືກແທງຢູ່ຫລັງ, ຢູ່ຫນ້າເອິກ ແລະຄໍຢູ່ໃນຄຸກໂຄລແມນ (Coleman) ຂອງສະຫະລັດ ໃນລັດຟລໍຣິດາ ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ກາການຂອງລາວມີຄວາມຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການສືບສວນພວມດຳເນີນໄປຢູ່.
ຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນຄະດີ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ມານີ້ ທ້າວນາຊຊາ ຍອມຮັບວ່າ ໄດ້ລະເມີດທາງເພດຕໍ່ພວກນັກກິລາໃນລັກສະນະຂອງການປິ່ນປົວ ແລະການກວດທາງການ ແພດ, ໂດຍທີ່ມີຜູ້ໄດ້ຊະນະຫຼຽນຄໍາຂອງສະຫະລັດ ຊີມອນ ບາຍສ໌ (Simone Biles), ແມັກຄາລາ ມາຣອນນີ (McKayla Maroney) ແລະອາລີ ເຣຊສແມນ (Aly Raisman) ຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງລາວ. ໃນປີ 2021, ພວກນັກກິລາໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການໂອລິມປິກ ແລະ ພາລາລິມປິກຂອງສະຫະລັດ, ອົງການກິລາກາຍະກຳຂອງສະຫະລັດ ແລະບໍລິສັດປະກັນໄພຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ 380 ລ້ານໂດລາ.
ບັນດາຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດທ້າວນາຊຊາ ໃຫ້ຖືກຈຳຄຸກຢ່າງໜ້ອຍ 40 ປີ ແລະຈຳຄຸກສູງສຸດ 175 ປີ ໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳ. ເດັກຍິງ, ແມ່ຍິງ ແລະ ພໍ່ແມ່ ຫຼາຍກວ່າ 160 ຄົນ ໄດ້ໄປໃຫ້ປາກຄຳເປັນພະຍານໃນການໄຕ່ສວນຄະດີຄັ້ງນຶ່ງ ທີ່ພັນລະນາເຖິງຜົນກະທົບຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຂອງລາວ.