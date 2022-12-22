ກຸ່ມນັກເຄື່ອນໄຫວຊາວໂຣຮິງຢາ ລາຍງານໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເຮືອທີ່ບໍ່ມີພະລັງ ງານ ທີ່ບັນທຸກຊາວອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາ 150 ກວ່າຄົນ ຊຶ່ງເມື່ອສອງມື້ກ່ອນນີ້ ມີ ລາຍງານວ່າ ໄດ້ລ່ອງລອຍ ຢູ່ໃນເຂດອ້ອມແອ້ມ ໝູ່ເກາະອັນດາມັນ ຂອງອິນເດຍ ໂດຍບໍ່ມີອາຫານ ແລະນໍ້ານັ້ນ ຖືກພົບວ່າ ຢູ່ໃກ້ໆກັບເມືອງອາເຊ ຂອງອິນໂດເນ ເຊຍແລ້ວ.
"ເຮືອບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຂົງເຂດຊາ (SAR) ຂອງອິນເດຍອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ, ແຕ່ມັນມາຢູ່ໃກ້ກັບ ເມືອງອາເຊ ໃນເຂດຊາ (SAR) ຂອງມາເລເຊຍ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຄຣິສ ລີວາ (Chris Lewa) ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການອາຣາຄານ (Arakan) ທີ່ເຮັດວຽກ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊາວໂຣຮິງຢາ ແລະຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົບພະຍົບໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ໃນວັນທີ 16 ທັນວານີ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດນັ້ນຊ່ວຍເຫຼືອເຮືອລຳດັ່ງກ່າວ ທີ່ແລ່ນມາຈາກບັງກລາແດັສ ແລະລ່ອງລອຍຢູ່ໂດຍບໍ່ມີພະລັງງານມາໄດ້ 2 ອາທິດແລ້ວ ໃນເຂດທະເລອັນດາມັນ.
ຖະແຫຼງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ "ມີບົດລາຍງານຈໍານວນນຶ່ງ ທີ່ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ໃນລະຫວ່າງການປະສົບ ໄພພິບັດນີ້, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ລອດຊີວິດແມ່ນຫິວເຂົ້າ ແລະຫິວນ້ໍາ ໂດຍບໍ່ສາມາດ ເຂົ້າເຖິງອາຫານແລະນ້ໍາໄດ້ ແລະທົນທຸກທໍລະມານຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍ." "ຕ້ອງໄດ້ມີການດໍາເນີນການດ່ວນ ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດເຂົາເຈົ້າໄວ້ ແລະຫຼີກເວັ້ນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຕື່ມອີກ."
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ໂດຍອ້າງເຖິງກຸ່ມສະໜັບສະໜຸນຊາວໂຣຮິງຢາ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວຊາວໂຣຮິງຢາ ທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ບັງກລາແດັສ ລາຍງານຂ່າວກ່າວວ່າ ເຮືອລຳນີ້ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ການໄດ້ ມາເປັນເວລາຫລາຍມື້ແລ້ວ ແລະບັນທຸກຊາວອົບພະຍົບ ປະມານ 150 ຄົນ ໄດ້ຄ້າງຢູ່ນອກເກາະອັນດາມັນ ຂອງອິນເດຍ.