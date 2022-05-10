ລູກຊາຍຂອງຜູ້ນໍາຜະເດັດການ ມີຄະແນນນໍາໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນ ຟີລິບປິນ

ລູກຊາຍ ແລະຜູ້ທີ່ມີຊື່ຄືກັນກັບພໍ່ ຜູ້ນໍາຜະເດັດການຟິລິບປິນທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກອໍານາດ ທ່ານເຟີດິນານ ມາໂກສ (Ferdinand Macos) ມີຄະແນນນໍາໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການນັບຄະແນນເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ໃນປະເທດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ເອເຊຍ ທີ່ມີການແບ່ງແຍກຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ດ້ວຍການນັບບັດຄະແນນຫຼາຍກວ່າ 77 ເປີເຊັນໄປແລ້ວ, ທ່ານ ມາໂກສ ຈູເນ່ຍ ມີຄະແນນ 25 ລ້ານ, ນໍາໜ້າຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ຮອງປະທານາທິບໍດີໃນ
ປັດຈຸບັນ ທ່ານເລນີ ໂຣບຣີໂດ (Leni Robredo), ທີ່ຕໍ່ສູ້ສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ ທີ່ມີຄະແນນ 11 ລ້ານ 9 ແສນ.
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ຈະເຂົ້າດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາເປັນເວລາ 6 ປີ ໃນສະໄໝນຶ່ງປີຂອງການເປັນຜູ້ນໍາ ໃນຂະນະທີ່ຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ສຽງໃຕ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງອັນ ເນື່ອງມາຈາກການລະບາດຂອງພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ແລະການປິດເມືອງ.
ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍອື່ນໆນໍາອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງລວມມີ ຄວາມທຸກຍາກທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ການກໍ່ການຮ້າຍເປັນເວລາຍາວຫຼາຍສິບປີຂອງພວກມຸສລິມ ແລະຄອມມູນິສຫົວຮຸນແຮງ. ປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປຍັງຕ້ອງຮັບຟັງຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ (Rodrigo Duterte) ສໍາລັບການສັງຫານປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ ໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ກໍາລັງປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງທ່ານ, ການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນເຫຼົ່າ ນັ້ນ ແມ່ນກໍາລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຂອງໜ່ວຍງານສານອາຍາລະຫວ່າງປະເທດ.
ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງ ດາວາວ (Davao) ທ່ານນາງຊາຣາ ດູເຕີເຕ (Sara Duterte), ເຊິ່ງເປັນລູກສາວຂອງທ່ານດູເຕີເຕ ແມ່ນລົງສະໝັກເປັນຮອງປະ ທານາທິບໍດີຮ່ວມກັບ ທ່ານ ມາໂກສ ຈູເນ່ຍ, ເຊິ່ງເປັນຄູ່ພັັນທະມິດທີ່ເປັນລູກຫຼານຂອງຜູ້ນໍາຜະເດັດການທັງສອງຄົນ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈໃຫ້ກັບກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ. ການຜູກໝັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ລວມເອົາອໍານາດການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ ທັງພາກເໜືອ ແລະພາກໃຕ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າກັນ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເມືອງຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນຕື່ມ, ເຊິ່ງໄດ້ເປັນແຮງຜັກດັນ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດ ມີຄວາມກັງວົນໃນຫຼາຍໆດ້ານ.
ທ່ານນາງຊາຣາ ດູເຕີເຕ ກໍມີຄະແນນນໍາທີ່ໜ້າຢ້ານເຊັ່ນກັນ, ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 24 ລ້ານ 9 ແສນ ໃນການນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ຈາກຂໍ້ມູນຂອງຄະນະກໍາມາທິການການເລືອກຕັ້ງ.
“ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຊະນະການເລືອກຕັ້ງ, ປະຫວັດສາດຈະຊໍ້າຮອຍດ້ວຍໂຕຂອງມັນເອງ,” ທ່ານມາຍເລສ ແຊນເຊສ (Myles Sanchez), ພະນັກງານຂອງອົງການສິດທິມະນຸດໄດ້ກ່າວ. “ນັ້ນ ມັນອາດຈະມີກົດໄອຍະການ ແລະຜູ້ທີ່ສັງ ຫານພວກຄ້າຢາເສບຕິດເກີດຂຶ້ນອີກຄັ້ງ ເໝືອນດັ່ງຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຂົາ.”