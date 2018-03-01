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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຮ້ານ Walmart ແລະຮ້ານ Dick's Sporting Goods ຄວບຄຸມ ການຂາຍປືນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ຄົນຊຶ້ຜູ້ນຶ່ງ ແມ່ນກຳລັງຂົນຂອງ ໃສ່ລົດຂອງລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ ລາວຊື້ຂອງ ຈາກຮ້ານ Walmart ໃນເມືອງ Pittsburgh, 22 ກຸມພາ 2018.

​ຮ້ານ​ຂາຍຍ່ອຍ ທີ່ສຳຄັນຂອງ​ສະຫະລັດ 2 ບໍລິສັດ ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ນະ​ໂຍບາຍການ​ຂາຍ​ປືນ
​ຂອງ​ພວກຕົນ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ອັນ​ເປັນຜົນເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສັງຫານ​ໝູ່​ທີ່​
ໂຮງຮຽນມັດທະ ຍົມປາຍ ​ໃນ​ລັດຟລໍຣີດາ​ນັ້ນ.

ຮ້າ​ນ Walmart ​ຊຶ່ງເປັນ​ຮ້ານ​ຂາຍຍ່ອຍ ​ທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ​ໃນສະຫະລັດ ​ໄດ້​ປະກາດ​ອອກ
​ໄປ​ວ່າ ຕົນໄດ້​ເພີ້ມອາຍຸ​ ຂອງ​ພວກ​ທີ່ໄດ້ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຊື້​ປືນ​ໄດ້​ ຂຶ້ນ​ເປັນ 21 ປີ.

ຮ້ານ Walmart ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ
ແທ້ໆ ​ໃນ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ຖານະ​ຜູ້​ຂາຍ.”

ນອກນັ້ນ ຮ້ານ Walmart ຍັງ​ໄດ້​ເຊົາ​ຂາຍເຄື່ອງ​ຫຼິ້ນ ​ແລະສິ່ງອື່ນໆ ທີ່​ມີລັກສະນະ
ຄ້າຍຄື​ກັນ​ກັບ​ປືນ ຈາກ​ໜ້າ ​ເວັບ​ໄຊ​ ຂອງ​ຕົນ. ຮ້ານ​ຂາຍຍ່ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ​ ​
ໄດ້​ຢຸດ​ເຊົາການ​ຂາຍ​ປືນທີ່​ມີ​ອະນຸພາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ ຫຼື assault-style ​ໃນ​ປີ 2015​
ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ຂາຍ​ປືນ​ສັ້ນ ນອກຈາກ​ຮ້ານຂອງຕົນ ຢູ່​ໃນ​ລັດ Alabama.

​ໃນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ຮ້ານ Dick’s Sporting Good ​ກໍໄດ້​ປະກາດ​ໄປ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ບໍ່
​ຂາຍ​ປືນ​ທີ່​ມີ​ອະນຸ​ພາບ​ຮ້າຍ​ແຮງ ຫຼື​ວ່າ ປືນ​ແບບ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ​ໃຫ້​ພວກໜຸ່ມນ້ອຍ ​ທີ່​ມີ​
ອາຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 21 ປີ.

ຮ້ານດັ່ງກ່າວ ຍັງ​ໄດ້​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ເພີ້ມ​ຕື່ມອີກ​ຂັ້ນ​ນຶ່ງແລະ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ລັດຖະສະພາ
ເກືອດ​ຫ້າມ​ການ​ຂາຍ​ປືນ​ທີ່​ມີ​ອະນຸ​ພາບ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ແລະ​ໃຫ້​ເພີ້ມອາ​ຍຸ​ຕ່ຳ​ສຸດຂອງ​ພວກ​
ທີ່​ມີ​ສິດ​ຊື້​ປືນ​ໄດ້ຂຶ້ນຕື່ມ​.

ຮ້ານ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ກິລາ Dick's Sporting Goods ​ໃນ​ເຂດ Arlington Heights, ລັດ Illinois, 28 ກຸມພາ 2018.
ຮ້ານ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ກິລາ Dick's Sporting Goods ​ໃນ​ເຂດ Arlington Heights, ລັດ Illinois, 28 ກຸມພາ 2018.

ທ້າວ Nikolas Cruz ມືປືນ​ທີ່ຖືກກ່າວຫາ​ຍິງ​ສັງຫານ​ໝູ່ ​ທີ່​ໂຮງຮຽນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍ
ຢູ່ເມືອງ Parkland ແມ່ນ ​ໃຊ້​ປືນ AR-15.

ຮ້ານ Dick’s Sporting Good ກ່າວ​ວ່າ ທ້າວ Cruz ​ໄດ້​ຊຶ້ປືນດັ່ງກ່າວ ຈາກຮ້ານ
ແຫ່ງ​ນຶ່ງຂອງ​ຕົນຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ກວດກາ​ເອກ​ກະ​ສອນ​ຕ່າງໆ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ແລ້ວ, ​ແຕ່​ກໍ
ກ່າວຢ້ຳວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນປືນອັນດຽວກັນ ຫຼືຊະນິດດຽວ ກັບ​ທີ່ໄດ້ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຍິງ​ສັງຫານ​
ໝູ່​ ເມື່ອວັນ​ທີ 14 ກຸມພາ.

ທັງ​ຮ້ານ Walmart​ ​ແລະ​ຮ້ານ Dick’s ຕ່າງກໍກ່າວ​ວ່າ ຕົນມີຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່ການ​
ໃຫ້​ບໍລິ ການ​ພວກ​ນັກ​ກິລາ ພວກ​ນາຍພານ ​ແລະ​ພວກ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ຖື​ປືນ ທີ່​ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ
​ເປັນ​ພວກ​ປະຊາຊົນ​ທີ່​ປະຕິບັດຕາ​ມກົດໝາຍນັ້ນ.

ການ​ສັງຫານໝູ່17 ຄົນ ​ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍ ມາຈໍຣີ ສະໂຕນແມນ ດັກກລາສ
(Marjory Stoneman Douglas) ​ແມ່ນ​ມີຜົນກະທົບ ​ຕໍ່​ບັນດາບໍລິສັດ ຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າ ໄດ້
ຈັບຕາເບິ່ງການຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ທີ່ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະ​ໜຸນຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ຕໍ່ກົດ
ໝາຍຄວບຄຸມປືນຢ່າງຮັດກຸມ​ນັ້ນ.

ມີບໍລິສັດ​ໃຫຍ່ໆ ສິບ​ກວ່າ​ບໍລິສັດ ​ໄດ້​ຍຸຕິ​ການ​ຫຼຸດ​ລາຄາ​ ​ຕໍ່​ພວກ​ສະມາຊິກຂອງສະມາ
ຄົມ​ປືນ​ຍາວແຫ່ງຊາດ ຫຼື NATIONAL Rifle Association (NRA) ຊຶ່ງ​ຮວມມີສາຍ
​ການ ບິນ ແດ​ລຕາ, ​ເອັນ​ເຕີຣ​ໄພຣສ ​ເຣັນ ​ເອີ ຄາຣ ​ປະກັນ​ໄພແມັຕ​ໄລ​ຟ ​ແລະ​ໂຮງ​
ແຮມ​ແບັສ ​ແວັສ​ເທີນ.​

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

Dick's Sporting Goods CEO: We Don't Want to be a Part of This Story'
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Dick's Sporting Goods CEO: We Don't Want to be a Part of This Story'

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