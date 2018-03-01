ຮ້ານ Walmart ແລະຮ້ານ Dick's Sporting Goods ຄວບຄຸມ ການຂາຍປືນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ ທີ່ສຳຄັນຂອງສະຫະລັດ 2 ບໍລິສັດ ໄດ້ປ່ຽນນະໂຍບາຍການຂາຍປືນ
ຂອງພວກຕົນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ອັນເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການຍິງສັງຫານໝູ່ທີ່
ໂຮງຮຽນມັດທະ ຍົມປາຍ ໃນລັດຟລໍຣີດານັ້ນ.
ຮ້ານ Walmart ຊຶ່ງເປັນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ ທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດອອກ
ໄປວ່າ ຕົນໄດ້ເພີ້ມອາຍຸ ຂອງພວກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ປືນໄດ້ ຂຶ້ນເປັນ 21 ປີ.
ຮ້ານ Walmart ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ພວກເຮົາເອົາມາດຕະການຢ່າງຈິງຈັງ
ແທ້ໆ ໃນໜ້າທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາໃນຖານະຜູ້ຂາຍ.”
ນອກນັ້ນ ຮ້ານ Walmart ຍັງໄດ້ເຊົາຂາຍເຄື່ອງຫຼິ້ນ ແລະສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ມີລັກສະນະ
ຄ້າຍຄືກັນກັບປືນ ຈາກໜ້າ ເວັບໄຊ ຂອງຕົນ. ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ຢຸດເຊົາການຂາຍປືນທີ່ມີອະນຸພາຍຮ້າຍແຮງ ຫຼື assault-style ໃນປີ 2015
ແລະບໍ່ໄດ້ຂາຍປືນສັ້ນ ນອກຈາກຮ້ານຂອງຕົນ ຢູ່ໃນລັດ Alabama.
ໃນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ຮ້ານ Dick’s Sporting Good ກໍໄດ້ປະກາດໄປວ່າ ຕົນຈະບໍ່
ຂາຍປືນທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງ ຫຼືວ່າ ປືນແບບໃດກໍຕາມ ໃຫ້ພວກໜຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ມີ
ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 21 ປີ.
ຮ້ານດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ເອົາບາດກ້າວເພີ້ມຕື່ມອີກຂັ້ນນຶ່ງແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາ
ເກືອດຫ້າມການຂາຍປືນທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງ ແລະໃຫ້ເພີ້ມອາຍຸຕ່ຳສຸດຂອງພວກ
ທີ່ມີສິດຊື້ປືນໄດ້ຂຶ້ນຕື່ມ.
ທ້າວ Nikolas Cruz ມືປືນທີ່ຖືກກ່າວຫາຍິງສັງຫານໝູ່ ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ
ຢູ່ເມືອງ Parkland ແມ່ນ ໃຊ້ປືນ AR-15.
ຮ້ານ Dick’s Sporting Good ກ່າວວ່າ ທ້າວ Cruz ໄດ້ຊຶ້ປືນດັ່ງກ່າວ ຈາກຮ້ານ
ແຫ່ງນຶ່ງຂອງຕົນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກວດກາເອກກະສອນຕ່າງໆຕາມຂັ້ນຕອນແລ້ວ, ແຕ່ກໍ
ກ່າວຢ້ຳວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນປືນອັນດຽວກັນ ຫຼືຊະນິດດຽວ ກັບທີ່ໄດ້ໃຊ້ໃນການຍິງສັງຫານ
ໝູ່ ເມື່ອວັນທີ 14 ກຸມພາ.
ທັງຮ້ານ Walmart ແລະຮ້ານ Dick’s ຕ່າງກໍກ່າວວ່າ ຕົນມີຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່ການ
ໃຫ້ບໍລິ ການພວກນັກກິລາ ພວກນາຍພານ ແລະພວກທີ່ມີສິດຖືປືນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ
ເປັນພວກປະຊາຊົນທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍນັ້ນ.
ການສັງຫານໝູ່17 ຄົນ ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ ມາຈໍຣີ ສະໂຕນແມນ ດັກກລາສ
(Marjory Stoneman Douglas) ແມ່ນມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດ ຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າ ໄດ້
ຈັບຕາເບິ່ງການຢັ່ງຫາງສຽງໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ຕໍ່ກົດ
ໝາຍຄວບຄຸມປືນຢ່າງຮັດກຸມນັ້ນ.
ມີບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ສິບກວ່າບໍລິສັດ ໄດ້ຍຸຕິການຫຼຸດລາຄາ ຕໍ່ພວກສະມາຊິກຂອງສະມາ
ຄົມປືນຍາວແຫ່ງຊາດ ຫຼື NATIONAL Rifle Association (NRA) ຊຶ່ງຮວມມີສາຍ
ການ ບິນ ແດລຕາ, ເອັນເຕີຣໄພຣສ ເຣັນ ເອີ ຄາຣ ປະກັນໄພແມັຕໄລຟ ແລະໂຮງ
ແຮມແບັສ ແວັສເທີນ.
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