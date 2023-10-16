ຢາປົວເບົາຫວານ Mounjaro ພົບວ່າໄດ້ຊ່ວຍ ຜູ້ຫຼຸດຄວາມອ້ວນເສຍນໍ້າໝັກ 27 ກິໂລກຣາມ

ການສຶກສາໃໝ່ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ຢາປົວພະຍາດເບົາຫວານ ມູນຈາໂຣ (mounjaro) ໄດ້ຊ່ວຍຄົນອ້ວນພີ ຫລືຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີນ້ຳໜັກເກີນເສຍນໍ້າໜັກຢ່່າງໜ້ອຍນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງນໍ້ານັກໃນຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວເອພີ.
ນັ້ນແມ່ນປະມານ 27 ກິໂລກຣາມ (60 ພາວ) ໂດຍສະເລ່ຍ. ປະຊາຊົນດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ພາກັນຄຸມອາຫານ ແລະອອກກຳລັງກາຍຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ. ກຸ່ມຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍ, ແຕ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາແທນແບບຈຳລອງ, ໄດ້ເສຍນໍ້າໜັກໃນຂັ້ນຕົ້ນ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີນ້ຳໜັກຂຶ້ນຄືນໜ້ອຍນຶ່ງ. ຜົນການສຶກສາໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນວັນອາທິດ. ຢາດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າ ເທີເຊິປາທາຍ (Tirzepatide.) ມັນຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການທົບທວນເພື່ອປິ່ນປົງໂຣກອ້ວນໃນສະຫະລັດຢູ່. ການຕັດສິນໃຈຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນທ້າຍປີນີ້