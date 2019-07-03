ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄວາມ​ແອ​ອັດ ຢູ່​ໃນສູນ​ກັກ​ຂັງ​ ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ ເປັນ​ລະ​ເບີດ​ເວ​ລາ ທີ່ຈະກາຍ​ເປັນ ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ

ກຸ່ມ​ຂອງ​ຜູ້​ຊາຍ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ 88 ຄົນອັດ​ກັນ​ຢູ່​ໜ້າ​ແວ່ນ​ປ່ອງ​ຢ້ຽມຂອງ​ຫ້ອງ​ກັກ​ຂັງ​ທີ່​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ມາ​ສຳ​ລັບ 41, ໃນ​ສູນ​ກັກ​ຂັງ​ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ. ເມືອງ ບ​ຣາວ​ສວິ​ລ, ລັດ ເທັກ​ຊັ​ສ, 12 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລາຍ​ງານ​ສະ​ບັບ​ໃໝ່​ຈາກ​ຜູ້​ກວດ​ກາ​ທົ່ວ​ໄປ ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ
ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງສະພາບທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ແລະ ຄວາມແອອັດຢ່າງແຮງ ຢູ່ສູນກັກຂັງພວກ
ຄົນເຂົ້າເມືອງໃນລັດ ເທັກຊັສ, ໂດຍຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ທີ່ ສູນແຫ່ງນຶ່ງໄດ້ເວົ້າວ່າ
ທ່ານເປັນຫ່ວງເລື່ອງຄວາມປອດໄພສຳລັບພະນັກງານຂອງທ່ານ, ແລະ ເອີ້ນສະຖານະ
ການນັ້ນວ່າ “ລະເບີດເວລາທີ່ຈະກາຍເປັນອັນຕະລາຍໃນທີ່ສຸດ.”

ລາຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວທີ່​ໄດ້ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ລວມ​ມີ​ຮູບຫຼາຍ​ໃບ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​
ນອນຢູ່ພື້ນຊີເມັນໃນກົງເຫຼັກ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຫຍັງເຮັດ, ຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນຫ້ອງນຶ່ງທີ່ ມີແຕ່ຢືນໄດ້
ເທົ່ານັ້ນ, ພວກຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ໃສ່ໜ້າກາກກັນພະຍາດ ປາກົດວ່າໄດ້ຢື້ມືຫານັກ
ຖ່າຍຮູບ ເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ.

ຮູບ​ໃບ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຜູ້​ຊາຍ 88 ຄົນແອ​ອັດ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ນຶ່ງທີ່​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​
ມາໃຫ້ບັນຈຸ 40 ຄົນ, ແລະ ຄົນຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຍູ້ປ້າຍເຈ້ຍໃບນຶ່ງໃສ່ປ່ອງຢ້ຽມທີ່ອ່ານວ່າ “ຊ່ວຍ
ແດ່.”

ລາຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ບາງ​ຄົນ ຕັ້ງ​ໃຈ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫ້ອງ​ນ້ຳ​ອຸດ​ຕັນ​
ດ້ວຍຖົງຕີນ ແລະ ຜ້າຫົ່ມ ເພື່ອໃຫ້ມີໂອກາດທີ່ຈະອອກມາຈາກກົງເຫຼັກ ໃນເວລາທີ່ມີ
ການສ້ອມແປງຫ້ອງນ້ຳນັ້ນ.

ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຜູ້ກວດ​ກາ​ທົ່ວ​ໄປ ​ກ່າວ​ວ່າ ໂອ​ກາດ​ສຳ​ລັບການ​ຮັກ​ສາ​ອະ​ນາ​ໄມ​ສ່ວນ​ຕົວ​
ແມ່ນຫາຍາກ ແລະ ວ່າພວກຄົນເຂົ້າເມືອງບາງຄົນໄດ້ລົ້ມປ່ວຍ ແລະ ຖອກທ້ອງຈາກ
ການກິນແຊນວິສ ໂບໂລນຍາ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ.

ຜູ້​ກ​ວດ​ກາ​ທົ່ວ​ໄປ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ “ດຳ​ເນີນ​ການ
ໃນທັນທີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍ ຈາກຄວາມແອອັດ ແລະ ການກັກຂັງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ
ເດັກນ້ອຍເປັນເວລາດົນນານໃນເຂດຮ່ອມພູ ຣີໂອ ກຣານເດ.”

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ນຶ່ງ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​
ກັກຂັງໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເອີ້ນສະພາບການຢູ່ທີ່ນັ້ນວ່າ “ເປັນຕາຂົນລຸກ.”

ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ຈານ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ຄວາມ​ແອ​ອັດ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ໃສ່ ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ
ທຣຳ ສຳລັບການປະຕິເສດທີ່ຈະປ່ອຍພວກຄົນເຂົ້ມເມືອງ ທີ່ພະຍາຍາມຂໍລີ້ໄພ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG