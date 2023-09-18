ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ທີ່ຢູ່ໃນຈຸດສຸມ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນຳ ມາເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອການປະຊຸມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ນຳເອົາບັນດາຜູ້ນຳໂລກມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນະຄອນນິວຢອກໃນອາທິດນີ້, ໂດຍການປະຊຸມໃນວັນຈັນມື້ນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ການເລັ່ງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃນທົ່ວໂລກ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ (Antonio Guterres) ກ່າວກ່ອນກອງປະຊຸມໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ມີພຽງ 15% ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 17 ຂໍ້ທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ພາຍໃນປີ 2030.
"ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ SDG ໃນວັນຈັນຈະເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ລັດຖະບານຕ່າງໆ ຈະມາຮ່ວມປະຊຸມພ້ອມກັບແຜນແລະຂໍ້ສະເໜີທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອເລັ່ງຄວາມຄືບໜ້າ," ທ່ານ ກູເຕເຣສ ກ່າວວ່າ.
ບັນດາເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ລວມມີການຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກ, ຢຸດຕິຄວາມອຶດຫິວ, ການຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້, ການດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແລະການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ.
ບົດລາຍງານໃນເດືອນກໍລະກົດກ່າວວ່າ ຜົນກະທົບຂອງວິກິດການດິນຟ້າອາກາດ, ຜົນກະທົບທີ່ແກ່ຍາວຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19, ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ແລະເສດຖະກິດໂລກທີ່ອ່ອນແອ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸບັນດາເປົ້າຫມາຍຂອງການພັດທະນາ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນເປັນນຶ່ງໃນບັນດາປະທານາ ທິບໍດີ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະກະສັດຈາກ 145 ປະເທດ ມີກຳນົດຈະກ່າວຄຳປາໄສ ໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ຊຶ່ງຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານ. ທ່ານໄບເດັນ ມີກຳນົດທີ່ຈະກ່າວຄຳປາໄສໃນວັນອັງຄານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທ່ານກູເຕເຣສ.