ພວກນັກຊ່ຽວຊານສະຫະປະຊາຊາດ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສປປ ລາວ ຍຸຕິການຈັບກຸມຄຸມຂັງໂດຍພະລະການ ທະນາຍຄວາມແລະຜູ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ຫຼູ ຊີເຫວີຍ ແລະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວເດີນທາງຕໍ່ ເພື່ອໄປເຕົ້າໂຮມກັບຄອບຄົວຂອງລາວ.
“ການຕິດຕາມສອດແນມ ການປະຫັດປະການ ແລະການຈັບກຸມຄຸມຂັງທ່ານຫຼູ ຊີເຫວີຍ ຕ້ອງຍຸຕິໃນທັນທີ” ພວກນັກຊ່ຽວຊານກ່າວ.
ພວກນັກຊ່ຽວຊານ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ ກຳມະການອິດສະຫຼະ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Special Procedures ໃນສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ທ່ານຫຼູ ຊີເຫວີຍ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຊາວຈີນ ແລະ ທະນາຍຄວາມທີ່ມີຊື່ສຽງ ຖືກຈັບໂດຍຕຳຫຼວດລາວເມື່ອວັນທີ 28 ກໍລະກົດໃນ ຂະນະທີ່ລາວພວມຂຶ້ນລົດໄຟໄປໄທ. ລາວໄດ້ຫຼົບໜີຈາກຈີນ ແລະຕັ້ງໃຈຈະເດີນທາງຈາກໄທໄປສະຫະລັດ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມກັບຄອບຄົວຂອງລາວ.
ມາຈົນຮອດເວລານີ້ ຍັງບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າ ທ່ານຫຼູ ຊີເຫວີຍ ຖືກຂັງຢູ່ໃສ ໂດຍປາສະຈາກການຕິດຕໍ່ກັບທະນາຍຄວາມຂອງລາວ ຄອບຄົວຂອງລາວ ຫຼືແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີ່ລາວຢາກພົບ.
“ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ທ່ານຫຼູ ຊີເຫວີຍ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການທີ່ຈະຖືກເນລະເທດໄປຈີນ ບ່ອນທີ່ມີພື້ນຖານອັນສຳຄັນທີ່ພາໃຫ້ເຊື່ອວ່າ ລາວອາດຈະຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນການຖືກສົ່ງກັບດ້ວຍການຖືກທໍລະມານຫຼືການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍ ໄຮ້ມະນຸດສະທຳຫຼືການປະຕິບັດທີ່ຕ່ຳຊ້າຫຼືຖືກລົງໂທດ. ນອກ ນັ້ນ ລາວຍັງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢ່າງຮ້າຍແຮງຮວມທັງການຄຸມຂັງໂດຍພະລະການຫຼືການບັງຄັບໃຫ້ຫາຍສາບສູນ” ພວກນັກຊ່ຽວຊານສະຫະປະຊາຊາດກ່າວ.
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼັກການທີ່ເຄີຍປະຕິບັດບໍ່ສົ່ງຜູ້ຂໍລີ້ໄພກັບຄືນປະເທດນັ້ນ ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນວ່າ ຜູ້ໃດກໍຕາມບໍ່ຄວນຖືກສົ່ງກັບຄືນປະເທດ ບ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຂອງຖືກທໍລະມານຫຼືການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍ ໄຮ້ມະນຸດສະທຳ ຫຼືການປະຕິບັດທີ່ຕ່ຳຊ້າຫຼືຖືກລົງໂທດ ຫຼືການຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫາຍສາບສູນ ແລະອັນຕະລາຍທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ອື່ນໆ.
ພວກນັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກການສົ່ງກັບມີຂຶ້ນ ມັນຈະເປັນການຂັດກັບຫຼັກໃຈກາງ ບໍ່ສົ່ງຜູ້ຂໍລີ້ໄພກັບ ດັ່ງທີ່ໄດ້ມີການລະບຸໄວ້ ຮວມຢູ່ໃນຂໍ້ກຳນົດອື່ນໆ ໃນມາດຕາ 3 ຂອງສົນທິສັນຍາ ຕໍ່ຕ້ານການທໍລະມານແລະການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍ ໄຮ້ມະນຸດສະທຳຫຼືການປະຕິບັດທີ່ຕ່ຳຊ້າຫຼືການລົງໂທດ ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ກໍເປັນພາຄີນັ້ນ” ພວກນັກຊ່ຽວຊານກ່າວ.
“ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ ທີ່ຜູ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມສະຫງົບເພື່ອສົ່ງເສີມ ປ້ອງກັນ ແລະປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຂອງຜູ້ອື່ນ ໄດ້ຖືກປະຫັດປະຫານ ແມ່ນກະທັງໃນເວລາທີ່ຫຼົບໜີ” ພວກນັກຊ່ຽວຊານກ່າວ.
“ອີງຕາມພື້ນຖານທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະສອດຄ່ອງກັບພັນທະທາງດ້ານສິດທິມະນຸດລະຫວ່າງປະເທດຂອງລາວນັ້ນ ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ນຳໃຊ້ທຸກມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທີ່ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຊີວິດແລະກຽດສັກສີຂອງທ່ານຫຼູ ຊີເຫວີຍ” ພວກນັກຊ່ຽວຊານສະຫະປະຊາຊາດກ່າວ.
ພວກເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ບໍ່ໃຫ້ສົ່ງທ່ານຫຼູ ຊີເຫວີຍກັບຄືນໄປ ສປ ຈີນ ຮັບຮອງໃຫ້ມີການປ່ອຍໂຕທ່ານ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ສະຫະລັດ.
ພວກນັກຊ່ຽວຊານສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ສປປ ລາວແລ້ວ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້.