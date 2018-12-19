ສະມາຊິກສະພາສອງທ່ານ ທີ່ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະສະພາ ໄປຢ້ຽມຢາມຫຼາຍ
ບ່ອນສຸດທ້າຍ ທີ່ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຊາວກົວເຕີມາລາຍັງມີຊີວິດຢູ່ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ ການກັກຂັງຂອງລັດຖະບານກາງນັ້ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫົວໜ້າອົງການປ້ອງກັນ
ຊາຍແດນສະຫະລັດ ລາອອກ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ໂຈອາກິນ ກັສໂຕຣ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ເມືອງ ລອສ
ເບີກ ລັດນິວເມັກຊິໂກ ວ່າ ກຳມາທິການ ດ້ານການພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫຼື
CBP ທ່ານເຄວິນ ແມັກອາລີນັນ ນັ້ນ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ທ່ານຄວນລາອອກ.”
ທ່ານກັສໂຕຣ ແມ່ນຜູ່ນຶ່ງໃນຈຳນວນສະມາຊິກສະພາ 13 ທ່ານແລະບັນດາສະມາ
ຊິກສະພາ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂໍຮ້ອງໄປຢ້ຽມຢາມສອງສະຖານທີ່ ບ່ອນນາງ
ແຈັກເກີລິນ ຄາລ ມາກິນ ອາຍຸ 7 ປີ ທີ່ໄດ້ນຳພາໂຕໄປໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍ
ແດນ ຫຼັງຈາກນາງ ພໍ່ຂອງນາງ ແລະຄົນເຂົ້າເມືອງອີກ 161 ຄົນໄດ້ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນ
ທະເລຊາຍ ລັດນິວເມັກຊິໂກ ໃນວັນທີ 6 ທັນວາ.
ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 8 ທັນວາຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການສືບສວນຫຼາຍ
ຢ່າງກ່ຽວກັບວ່າເປັນຫຍັງແລະເວລາໃດນາງໄດ້ລົ້ມປ່ວຍ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບ
ມືຢ່າງໃດກັບກໍລະນີຂອງນາງ ແລະເຮັດຫຍັງ ຖ້າຫາກໄດ້ເຮັດ ທີ່ອາດໄດ້ປ້ອງກັນ
ການຕາຍຂອງນາງຈາກພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ຫຼັງຈາກເດີນທາງມາເຖິງ
ສະຫະລັດ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານໂຣລ ຣຸຍສ໌ ນາຍໝໍຫ້ອງສຸກເສີນ ທີ່ກາຍມາ
ເປັນສະມາຊິກສະພາຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ ກ່າວວ່າ ເຄື່ອງມື ແລະການເຝິກຫັດທີ່
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍແດນມີນັ້ນບໍ່ເປັນທີ່ພຽງພໍສຳລັບໃຊ້ປິ່ນປົວຢ່າງເໝາະສົມແກ່
ນາງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຮາກ ລະຫວ່າງຕອນເຊົ້າຂີ່ລົດເມໄປເມືອງລອສເບີກ.
ສະມາຊິກໃນຄະນະອີກຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ໂຕະທີ່ນາງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃນເມືອງ
ລອສເບີກນັ້ນ ບັດນີ້ໄດ້ມີເຕົາໄມໂກຣເວບສອງອັນຕັ້ງຢູ່ເທິງ.
ສະຖານທີ່ທຳອິດບ່ອນທີ່ນາງແຈັກເກີລິນ ແລະຜູ້ທີ່ຖືກກັກຂັງຄົນອື່ນໆໄດ້ຖືກນຳ
ພາໄປ ຍັງຢູ່ບ່ອນສອກຫລີກທີ່ຫ່າງໄກ ຂອງລັດນິວເມັກຊິໂກ ທີ່ຮ້ອງວ່າ ອັນເຕີລົບ
ແວລສ໌ ບໍ່ມີນ້ຳປະປາໃຊ້ ເນື່ອງຈາກມີສານພິດ ແລະມີແຕ່ຫ້ອງຖ່າຍເຄື່ອນທີ່ໄວ້
ໃຊ້ 2 ບ່ອນ ອີງຕາມບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນຄະນະ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳອາລ ກຣີນ ກ່າວຫຼັງຈາກການຢ້ຽມຢາມວ່າ “ປະຊາຄົມປ້ອງ
ກັນການທຳຮ້າຍສັດ ຫຼື SPCA ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກສັດທີ່ຢູ່ໃນຄວາມດູແລໄດ້
ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ ຄືດັ່ງມະນຸດກຳລັງຖືກດູແລຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້.”
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ນຳພາໂດຍຄະນະສະມາຊິກສະພາຮິສແປນິສ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້
ມີການສືບສວນຂອງສະພາເພີ້ມຕື່ມ ນອກຈາກການສືບສວນພາຍໃນ ຂອງກະ
ຊວງຮັກສາຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ ທີ່ກຳກັບນຳຫ້ອງການ CBP ນັ້ນ.
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