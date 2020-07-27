ມີລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ປາກົດອອກມາ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ຊາຍ ເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ໂຕນໜີອອກຈາກປະເທດ ຊຶ່ງເປັນປະເດັນ ໃນຂໍ້ກ່າວອ້າງຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ເລື້ອງ COVID-19

ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ຊາວເກົາຫຼີເໜືອທີ່ໂຕນໜີເຂົ້າມາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ທຳການຂົ່ມຂືນຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນ ອາດໄດ້ເລັດລອດກພວກທະຫານຢາມເຂດຊາຍແດນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວປາກົດວ່າ ລອຍນ້ຳກັບຄືນເຂົ້າໄປໃນບ້ານເກີດຂອງລາວ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ວັນຈັນມື້ນີ້ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນໄດ້ພົບເຫັນຖົງເຄື່ອງຂອງຊາຍດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃກ້ກັບຮ່ອງນ້ຳ ໂດຍປາກົດວ່າລາວໄດ້ໃຊ້ມັນເພື່ອລອດໜາມໝາກຈັບຢູ່ທີ່ເກາະກາງວາທາງພາກຕະເວັນອອກສຽງເໜືອ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ແບ່ງແຍກຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ດ້ວຍແມ່ນນ້ຳຮານ.
ຊາຍດັ່ງກ່າວອາຍຸ 24 ປີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫລົບໜີມາຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ໃນປີ 2017 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ກະທຳການຂົ່ມຂືນຜູ້ໂຕນໜີອີກຄົນນຶ່ງ ແລະເປັນສາເຫດທີ່ທາງການອອກໝາຍຈັບຜູ້ກ່ຽວໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນເກົາຫຼີໃຕ້. ຜູ້ກ່ຽວຍັງໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກວຽກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຕາມທີ່ລາຍງານໄດ້ກ່າວໄປ.
ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ໂຕນໜີກັບຄືນໄປນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຖືກລົງທະບຽນເປັນຜູ້ປ່ວຍຕິດໂຄວິດ-19 ຫຼືເປັນບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສຳພັດກັບບຸກຄົນຜູ້ອື່ນໃດ ທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19.
ອັນເປັນບ່ອນທຳລາຍໃນການກ່າວຫາຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ວ່າຊາຍຜູ້ນີ້ ອາດໄດ້ນຳເອົາໄວຣັສໂຄ ໂຣນາ ເຂົ້າມາໃນປະເທດຄອມມູນິສ.
ຊຶ່ງປາກົດວ່າ ເປັນການກ່າວອ້າງເຖິງບຸກຄົນດຽວກັນ ທີ່ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວໄປເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າ “ຜູ້ຫລົບໜີ” ຄົນນີ້ໄດ້ຖືກສົງໄສວ່າ ເປັນຜູ້ນຳເອົາໄວຣັສໂຄໂຣນາ ກັບຄືນເຂົ້າມາໃນເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ “ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຂ້າມເສັ້ນເຂດແບ່ງແຍກຢ່າງຜິດກົດໝາຍ” ລະຫວ່າງທັງສອງເກົາຫຼີນັ້ນ.
ມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍອມຮັບເຖິງການທີ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຕົນມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ແລະໄດ້ວາງມາດຕະການປິດເຂດອ້ອມ ຮອບເມືອງເຄສົງ ຊຶ່ງເປັນເມືອງຕິດກັບເຂດຊາຍແດນ ບ່ອນທີ່ຜູ້ໂຕນໜີກັບຄືນປະເທດນັ້ນ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນ.