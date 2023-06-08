ການທຳລາຍເຂື່ອນ ຄາຄອຟກາ ໃນ ຢູເຄຣນ ຈະມີຜົນສະທ້ອນຄັ້ງຫາຍະນະໃນການຊອກຫາລະເບີດຝັງດິນໃນພາກພື້ນທີ່ຖືກກະທົບ, ອົງການກາແດງໄດ້ເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານ ເອຣິກ ທອລເລຟເຊັນ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍອາວຸດທີ່ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ຄະນະກຳມະການສາກົນກາແດງ ຫຼື ICRC ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຄີຍຮູ້ວ່າອັນຕະລາຍແມ່ນຢູ່ໃສ. ແຕ່ຕອນນີ້ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້. ທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາຮູ້ກໍແມ່ນວ່າມັນຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ສຳຄັນເພາະວ່າມັນຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາກອນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຈະກະທົບຕໍ່ທຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຊ່ວຍດ້ວຍ.”
ທ່ານ ທອລເລັຟເຊັນ ໄດ້ກ່າວໃນຂະນະທີ່ອົງການ ICRC ໄດ້ນຳສະເໜີໂດຣນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ໃຊ້ປັນຍາປະດິດເພື່ອຊອກຫາລະເບີດຝັງດິນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆຂອງລະເບີດຈາກອາຍຮ້ອນທີ່ມັນປ່ອຍອອກມາ.
ມັນອາດຖືກໃຊ້ໃນ ຢູເຄຣນ ມື້ໃດມື້ນຶ່ງ.
ອົງການ ICRC ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນປະຕິບັດການເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນໃນ ຢູເຄຣນ, ເຮັດແຜນທີ່ ແລະ ໝາຍບໍລິເວນທີ່ມີລະເບີດ ແລະ ສະໜອງການຝຶກຊ້ອມ ແລະ ອຸປະກອນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ທອລເລັຟເຊັນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຕອນນີ້ທຸກຢ່າງນັ້ນແມ່ນຖືກພັດອອກໄປໝົດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ລະເບີດຕໍ່ຕ້ານທະຫານ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງ ເຊັ່ນລະເບີດ TM-57 ຕອນນີ້ຖືກພັດໄປບ່ອນທີ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້.
ເຂື່ອນ ຄາຄອຟກາ ຂອງຢູເຄຣນ ໃນເຂດແດນທີ່ຖືກ ຣັດເຊຍ ຍຶດຄອງໄດ້ຖືກທຳລາຍເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມຫຼາຍໝູ່ບ້ານ ແລະ ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງເມືອງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບ ໄພພິບັດດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ອົງການ ICRC ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່ານ້ຳທີ່ຖ້ວມຈະບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ປົດຂະນວນອຸປະກອນລະເບີດທີ່ວ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າມັນອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ໃນອີກຫຼາຍທົດສະວັດຂ້າງໜ້າ.