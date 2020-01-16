ປະເທດ ອີຈິບ ແລະ ເອທິໂອເປຍ ຍັງມີບັນຫາຄ້າງຄາກັນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນແມ່ນ້ຳ ໄນລ໌ ເຖິງແມ່ນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍ “ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກັນ” ກໍຕາມ.
ການເຈລະຈາຮອບຫຼ້າສຸດທີ່ຈັດໂດຍກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຮອບດ້ານ ກ່ຽວກັບ ການຕື່ມອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ປະຕິບັດການເຂື່ອນ Grand Ethiopia Reconnaissance ພາຍໃນຂີດເສັ້ນຕາຍວັນທີ 15 ມັງກອນວານນີ້ ທີ່ຝ່າຍຕ່າງໆໄດ້ຕົກລົງກັນໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2019.
ປະເທດ ອີຈິບ, ເອທິໂອເປຍ ແລະ ຊູດານ ແມ່ນມີແຜນທີ່ຈະເປີດກອງປະຊຸມໃໝ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນທີ 28 ຫາ 29 ມັງກອນ ເພື່ອສະຫຼຸບຂໍ້ຕົກລົງ.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງ “ຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ” ແລະ ຂໍ້ຜູກມັດຮ່ວມກັນເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຮອບດ້ານ, ມີການຮ່ວມມື, ດັດແປງໄດ້, ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກັນ ກ່ຽວກັບ ອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ປະຕິບັດການເຂື່ອນ Grand Ethiopia Reconnaissance.
ເອທິໂອເປຍ ກັບ ອີຈິບ ໄດ້ເຈລະຈາກັນເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ແຕ່ມີອຸປະສັກຢ່າງນຶ່ງທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢູ່ເຊິ່ງ ເອທິໂອເປຍ ຈະດູດເອົານ້ຳຈາກແມ່ນ້ຳ ໄນລ໌ ໄປຕື່ມໃສ່ອ່າງຂອງເຂື່ອນນັ້ນ. ລັດຖະບານ ໄຄໂຣ ຢ້ານວ່າ ແຜນການທີ່ຈະຕື່ມອ່າງນ້ຳຢ່າງວ່ອງໄວຂອງ ເອທິໂອເປຍ ອາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳຈືດຂອງ ອີຈິບ.
ຝ່າຍຕ່າງໆໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ການຕື່ມນ້ຳໃສ່ເຂື່ອນຈະ “ຖືກດຳເນີນການເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ” ໃນລະຫວ່າງລະດູຝົນ, ເປັນວິທີການທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອພິຈາລະນາ “ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບ ໃນການຕື່ມອ່າງເກັບນ້ຳຢູ່ປາຍກະແສນ້ຳນັ້ນ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການ.
ແຕ່ລະຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງກັນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຕໍ່ການຕື່ມນ້ຳ ໄລຍະທຳອິດຂອງເຂື່ອນ, ເຊິ່ງມັນຈະໃຫ້ຄວາມສຳເລັດຢ່າງວ່ອງໄວໃນລະດັບ 595 ແມັດເໜືອລະດັບນ້ຳທະເລ ແລະ ການຜະລິດໄຟຟ້າກ່ອນກຳນົດ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ມັນຈະສະໜອງມາດຕະການບັນເທົາທຸກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບ ອີຈິບ ແລະ ຊູດານ ໃນກໍລະນີເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງຮຸນແຮງ ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການຕື່ມນ້ຳນີ້.