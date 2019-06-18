ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຄະແນນນຳໜ້າ "ກຸ່ມທີ່ມີຫລາກຫລາຍປະເພດ" ຂອງບັນດາຄູ່ແຂ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີຈາກພັດເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຫາທາງປົດທ່ານລົງຈາກຕຳແໜ່ງໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ພວກຢັ່ງຫາງສຽງ 3 ແຫ່ງ ພາຍຫລັງທີ່ຜົນສຳຫລວດທີ່ຮົ່ວໄຫລອອກມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ຄະແນນໜ້ອຍກວ່າອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຄະແນນນິຍົມນຳໜ້າໝູ່ນັ້ນ ຕັ້ງຫລາຍກໍຕາມ.
"ມີແຕ່ການຢັງຫາງສຽງຂີ້ຕົວະເທົ່ານັ້ນຫລະທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາຢູ່ນຳຫລັງກຸ່ມ ທີ່ມີຫລາກຫລາຍປະເພດ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີ. ທ່ານຂຽນຕໍ່ໄປວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ຄະແນນເບິ່ງແລ້ວ ແມ່ນດີຫລາຍອີ່ຫລີ, ແຕ່ວ່າ ມັນກໍຍັງອີກໄກຢູ່ທີ່ຈະຕ້ອງສຸມຈຸດສົນໃຈໃສ່ເລື້ອງນັ້ນ. ຍັງມີວຽກອີກຕັ້ງຫລາຍອັນ ທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດ! MAKE AMERICA GREAT AGAIN ຫລື ເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາກັບມາດີຄືນອີກ!"
ອົງການຂ່າວຕ່າງໆໃນສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ທ່ານ ທຣຳໂກດເຄືອງໃຈທີ່ຮູ້ວ່າ ຜົນການຢັ່ງຫາງສຽງ ທີ່ຮົ່ວໄຫລອອກມາຈາກໜ່ວຍໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານເອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ແກ່ທ່ານ ໄບເດັນ ຢູ່ໃນບັນດາລັດ ທີ່ເປັນສະໜາມຍາດແຍ່ງກັນຫລັກ ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະເປັນຜົນທີ່ສຳຄັນສຳລັບການເລືອກຕັ້ງ ໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ ປີ 2020 ນີ້.
ການຢັ່ງຫາງສຽງພາຍໃນ ໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານທຣຳ ແມ່ນລາກຫລັງທ່ານໄບເດັນທີ່ປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບຄະແນນນຳໜ້າພວກເດໂມແຄຣັດ 22 ຄົນ ທີ່ກຳລັງຫາທາງໃຫ້ໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກພັກ ໄປ ລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ ໂດຍທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຄະແນນລື່ນພວກນັ້ນ 16 ເປີເຊັນຢູ່ໃນລັດເພັນຊິລເວເນຍ, 10 ເປີເຊັນ ຢູ່ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະ 7 ເປີເຊັນໃນລັດຟລໍຣິດາ. ທ່ານ ທຣຳໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢູ່ໃນທັງໝົດ 3 ລັດດັ່ງກ່າວ ນັ້ນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ທີ່ແຂ່ງກັບທ່ານນາງ ຮີລລາຣີ ຄລິນຕັນ (Hillary Clinton) ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນ ແລະເບິ່ງຄືວ່າ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາສາມລັດນີ້ຄືນມາອີກ ເພື່ອຈະສາມາດໄດ້ໄຊຊະນະໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ສະໄໝທີສອງໃນທຳນຽບຂາວເປັນເວລາອີກສີ່ປີນັ້ນ.
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