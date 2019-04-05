ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແລະຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງສຳຄັນແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສະບັບໃໝ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກເທື່ອ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຢູ່ໂຕະເຮັດວຽກ ຢູ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານໃນທຳນຽບຂາວພ້ອມກັບມີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫຼິວ ເຫ ນັ່ງຢູ່ທາງຂ້າງຂອງທ່ານວ່າ “ແນ່ນອນ ພວກເຮົາໃກ້ເຂົ້າມາຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ການປະກາດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວອາດຈະມີຂຶ້ນໃນ “ສີ່ອາທິດຂ້າງໜ້າ ບາງທີອາດຈະໄວກວ່ານັ້ນ ບາງທີອາດຈະດົນກວ່ານັ້ນ” ແລະໃນເວລານີ້ ບາງຢ່າງ “ທີ່ສຳຄັນອາດຈະມີການປະກາດ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງແກ້ໄຂໄປໃນທາງບວກ ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”
ທ່ານຫຼິວ ທີ່ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດ ໄດ້ຊົມເຊີຍທິດການນຳພາຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໂດຍເວົ້າຕື່ມວ່າ “ຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນທີ່ດີ.”
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ຖ້າຂໍ້ຕົກລົງຫາກສາມາດບັນລຸກັນໄດ້ແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດກັບທ່ານສີ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າພວກເຮົາບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ມັນກໍຈະມີການພົບປະສຸດຍອດ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ພົບກັບປະທານປະເທດສີ ມັນຈະມີຂຶ້ນແທ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ຕະຫຼອດທັງການເກັບພາສີຈຳນວນນຶ່ງ ແມ່ນຍັງມີການຫາລືກັນຢູ່.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ສິ່ງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດຈຳນວນນຶ່ງ ແມ່ນໄດ້ມີການຕົກລົງກັນໄປແລ້ວ.”
ເມື່ອມີການຂໍຄວາມເຫັນ ຈາກປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວສະຖານະຂອງການເຈລະຈາໃນເວລານີ້ ຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຣເບີດ ໄລໄທເຊີ ໄດ້ກ່າວຕອບຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງແຂງຂັນ” ແຕ່ “ກໍຍັງມີບັນຫາ ທີ່ສຳຄັນໆຈຳນວນນຶ່ງຄ້າງຄາຢູ່.”
ໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງພວກນັກຂ່າວນັ້ນປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຮັດຂໍ້ຕົກລົງແບບນີ້ ກັບຈີນມາກ່ອນ” ໂດຍທຳນາຍວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເປັນ “ພໍ່ເຖົ້າຂອງພວກເຂົາທັງໝົດ” ແລະ “ມີຄວາມສຳຄັນເປັນທີ່ສຸດຕໍ່ໂລກ.
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