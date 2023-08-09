ເຖິງແມ່ນລະບົບເສດຖະກິດຈະພົບກັບບັນຫາ ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ເປັນການຂັດຂວາງ ຈີນ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ເກົາຫຼີເໜືອ

ທ່າມກາງຂ່າວທີ່ຜິດຫວັງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ອາດບັງຄັບໃຫ້ ປັກກິ່ງ ຕ້ອງຫຼຸດຄວາມທະເຍີທະຍານດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຢ່າງກວ້າງຂວາງລົງບາງສ່ວນ, ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະທີ່ຕິດຕາມກິດຈະການຢູ່ໃນແຫຼມ ເກົາຫຼີ ມອງວ່າ ມີໂອກາດໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ ຈີນ ຈະຫຼຸດການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຕໍ່ພຽງຢາງລົງ.
ຈີນຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູລະບົບເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາຄືນມາໄດ້ ລຸນຫຼັງການປິດເມືອງທີ່ເຂັ້ມງວດເນື່ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຍົກເລີກໄປໃນທ້າຍປີກາຍນີ້. ກົງກັນຂ້າມເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີການສົ່ງ ອອກຫຼຸດລົງ, ການຜະລິດໜ້ອຍລົງ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງພາກລັດຖືກຕັດລົງ.
ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂອງລະບົບເສດຖະກິດໃນໄຕມາດທີສອງ ໄດ້ຫຼຸດ ລົງມາຕໍ່າກວ່າ 1 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງຂັດກັບແຜນປະຈໍາປີທີ່ຄາດການໄວ້ວ່າ ຈະຂະ ຫຍາຍໂຕຮອດ 5.6 ເປີເຊັນໃນປີ 2023.
ການສົ່ງອອກໃນເດືອນກໍລະກົດໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 14 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບ ກັບເດືອນດຽວກັນໃນປີແລ້ວນີ້, ອັດຕາດັ່ງກ່າວນີ້ຫຼຸດລົງມາໄວວາທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ ປີ 2020, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກົມພາສີຂອງຈີນ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍອອກມາໃນວັນອັງຄານ ວານນີ້, ເຊິ່ງລາຍງານໂດຍອົງການຂ່າວ Reuters.
ສະເພາະການສົ່ງອອກມາ ສະຫະລັດຂອງຈີນ ໄດ້ຫຼຸດລົງມາຮອດ 14 ເປີເຊັນໃນເດືອນກໍລະກົດ ເມື່ອສົມທຽບຈາກປີແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງເມັກຊິໂກ ໄດ້ກາຍມາເປັນປະເທດຄູ່ຄ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງສະຫະລັດແທນທີ່ຈີນ.
ການຫວ່າງງານຢູ່ໃນໄຕມາດທີ 2 ເພີ້ມສູງເຖິງ 5.2 ເປີເຊັນ, ໂດຍລວມແລ້ວ ດ້ວຍບັນດາຄົນໜຸ່ມຫວ່າງງານທີ່ເພີ້ມສູງເຖິງ 21 ເປີເຊັນໃນເດືອນມິຖຸນາ.
ນັ້ນອາດເປັນຂ່າວຮ້າຍສໍາລັບ ເກົາຫຼີເໜືອ, ເຊິ່ງອາໄສການເພິ່ງພາຈີນເປັນຫຼັກ ໂດຍຈີນເປັນປະເທດຄູ່ຄ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາ ແລະເປັນຜູ້ສະໜອງການ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ນັບຕັ້ງແຕ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໄປຫາຢາປົວພະຍາດ ແລະອາຫານ.