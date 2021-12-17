ມຸ່ງໄປສູ່ສິ່ງທີ່ນັກວິເຄາະຄາດວ່າ ຈະເປັນປີສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາທີ່ມີການຄວບຄຸມທັງສອງສະພາແລະປະທານາທິບໍດີ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດທີ່ຈະເຫັນບູລິມະສິດນິຕິບັນຍັດທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຖືກປະກາດໃຊ້ເປັນກົດຫມາຍ.
ໃນອາທິດນີ້, ຄືກັນກັບບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ກຳ ລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງໄຊຊະນະທີ່ສຳຄັນສອງຄັ້ງຢູ່ Capitol Hill, ສະມາຊິກສອງຄົນທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຍຶດຄອງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໃນສະພາສູງຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ໃຫ້ສັນ ຍານວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຂັດຂວາງສອງບູລິມະສິດດ້ານນິຕິບັນຍັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພັກ. ສິ່ງນັ້ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດຈະໃຊ້ເວລາທີ່ເຫຼືອຂອງລັດຖະສະພາຊຸດທີ 117 ແນວໃດ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ມີລາຍງານວ່າ ການເຈລະຈາລະຫວ່າງທຳນຽບຂາວ ແລະສະ ມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດລັດ West Virginia ທ່ານ Joe Manchin ກ່ຽວກັບລາຍເຊັນຂອງປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໃນການສ້າງຊຸດການໃຊ້ຈ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ແຕກຫັກ. ພັກເດໂມແຄຣັດບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສູນເສຍການລົງຄະແນນສຽງດຽວໃນຊຸດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າໂດຍບໍ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານ Manchin, ມາດຕະການແມ່ນດີເທົ່າທີ່ຕາຍແລ້ວ, ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນຢູ່ໃນສະພາທີ່ແບ່ງອອກເທົ່າທຽມກັນ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້, ສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດລັດ Arizona ທ່ານນາງ Kyrsten Sinema ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຈະບໍ່ສະໜັບສະໜຸນຄວາມພະຍາ ຍາມໃນການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບຂອງສະພາສູງ ເພື່ອໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດຜ່ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດເສລີໃນການລົງຄະແນນສຽງ, ເປັນຊຸດຂອງມາດຕະການສິດທິໃນການລົງຄະແນນສຽງ, ໂດຍສະເໜີວ່າຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວອາດຈະພົບກັບຈຸດອະວະສານ.
ພັກເດໂມແຄຣັດຄວບຄຸມ 50 ທີ່ນັ່ງໃນສະພາສູງ 100 ທີ່ນັ່ງ, ແລະສາມາດອີງໃສ່ຮອງປະທານາທິບໍດີ Kamala Harris ໃນການລົງຄະແນນສຽງຕັດສິນດ້ວຍຄະແນນສຽງທີ 51 ໃນກໍລະນີມີການສະເໝີກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກກົດລະບຽບຂອງສະພາສູງ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ 60 ສຽງເພື່ອຕັດການໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ໃດຫນຶ່ງ, ພັກເດໂມແຄຣັດມີຂໍ້ຈໍາກັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມສາມາດໃນການຜ່ານກົດຫມາຍໂດຍບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ສໍາຄັນ.
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