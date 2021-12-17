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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ ​ລັດ​ຖະສະ​ພາ​ກໍ​ຕາມ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຢາກ​ເຮັດ​ກໍ​ຍັງປາ​ກົດ​ວ່າ ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກໄວ້​ 

ທ່ານ Joe Manchin, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດຈາກ​ລັດເວີ​ຈີ​ເນຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກກຳ​ລັງ​ຍ່າງ​ອອກ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ພົບ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Joe Biden ກ່ຽວ​ກັບບັນ​ຫາ​ພາຍ​ໃນ​ທີ່​ຄ້າງ​ຄາ​ແລ້ວ ຢູ່​ທີ່​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ວັນ​ທີ 13 ທັນ​ວາ, 2021

ມຸ່ງໄປສູ່ສິ່ງທີ່ນັກວິເຄາະຄາດວ່າ ຈະເປັນປີສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາທີ່ມີການຄວບຄຸມທັງ​ສອງ​ສະ​ພາແລະປະທານາທິບໍດີ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈະສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດທີ່ຈະເຫັນບູລິມະສິດນິຕິບັນຍັດທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຖືກປະກາດໃຊ້​ເປັນກົດຫມາຍ.

ໃນອາທິດນີ້, ຄືກັນກັບບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ກຳ ລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງໄຊຊະນະທີ່ສຳຄັນສອງຄັ້ງຢູ່ Capitol Hill, ສະມາຊິກສອງຄົນທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຍຶດຄອງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໃນສະພາສູງຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ໃຫ້ສັນ ຍານວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຂັດຂວາງສອງບູລິມະສິດດ້ານນິຕິບັນຍັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພັກ. ສິ່ງ​ນັ້ນ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາ​ທີ່​ເຫຼືອ​ຂອງລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຊຸດ​ທີ 117 ​ແນວ​ໃດ.

ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ການ​ເຈລະຈາ​ລະຫວ່າງ​ທຳນຽບຂາວ ​ແລະ​ສະ ມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ​ລັດ West Virginia ທ່ານ Joe Manchin ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ເຊັນ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຊຸດ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທາງ​ສັງຄົມ ​ແລະ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ແຕກ​ຫັກ. ພັກເດໂມແຄຣັດບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສູນເສຍການລົງຄະແນນສຽງດຽວໃນຊຸດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າໂດຍບໍ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ​ທ່ານ Manchin, ມາດຕະການແມ່ນດີເທົ່າທີ່ຕາຍແລ້ວ, ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນຢູ່ໃນສະພາທີ່ແບ່ງອອກເທົ່າທຽມກັນ.

ທ່ານ​ນາງ Kyrsten Sinema, ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຈາກ​ລັດ​ອາ​ຣີ​ໂຊ​ນາ ກຳ​ລັງ​ໄປ​ຫາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ພາ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ສົບ​ບັນ​ຫາໃນ​ການ​ເຮັດວຽກ​ງານສຳ​ຄັນ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ, ວັນ​ທີ 16 ທັນ​ວາ, 2021
ທ່ານ​ນາງ Kyrsten Sinema, ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຈາກ​ລັດ​ອາ​ຣີ​ໂຊ​ນາ ກຳ​ລັງ​ໄປ​ຫາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ພາ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ສົບ​ບັນ​ຫາໃນ​ການ​ເຮັດວຽກ​ງານສຳ​ຄັນ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ, ວັນ​ທີ 16 ທັນ​ວາ, 2021

ໃນວັນພຸດວານນີ້, ສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດລັດ Arizona ທ່ານນາງ Kyrsten Sinema ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ຈະ​ບໍ່​ສະໜັບສະໜຸນ​ຄວາມ​ພະຍາ ຍາມ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ກົດ​ລະບຽບ​ຂອງ​ສະພາ​ສູງ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ​ຜ່ານ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສິດ​ເສລີ​ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ, ​ເປັນ​ຊຸດ​ຂອງ​ມາດ​ຕະການ​ສິດທິ​ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ, ​ໂດຍ​ສະ​ເໜີ​ວ່າ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ​ອາດ​ຈະ​ພົບ​ກັບ​ຈຸດ​ອະ​ວະ​ສານ.

ພັກເດໂມແຄຣັດຄວບຄຸມ 50 ທີ່ນັ່ງໃນສະ​ພາ​ສູງ 100 ທີ່ນັ່ງ, ແລະສາມາດອີງໃສ່ຮອງປະທານາທິບໍດີ Kamala Harris ໃນການລົງຄະແນນສຽງຕັດສິນດ້ວຍຄະແນນສຽງທີ 51 ໃນກໍລະນີມີການສະເໝີກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກກົດລະບຽບຂອງສະພາສູງ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ 60 ສຽງເພື່ອຕັດການໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ໃດຫນຶ່ງ, ພັກເດໂມແຄຣັດມີຂໍ້ຈໍາກັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມສາມາດໃນການຜ່ານກົດຫມາຍໂດຍບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ສໍາຄັນ.

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