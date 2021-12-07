ຄວາມສິ້ນຫວັງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍພັນຄົນ ເດີນທາງຂ້າມຊາຍແດນ

ໃນຊ່ວງນຶ່ງຊົ່ວໂມງຂອງມື້ຄືນນີ້ ລົດເມທີ່ມີຜູ້ໂດຍສານເຕັມຄັນລົດ ໄດ້ຈອດລໍຖ້າຢູ່ສະຖານີຂອງເມືອງ ເຮີຣັທ໌ (Herat). ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພວກຊາຍໜຸ່ມນ້ອຍ, ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີກະເປົາເຄື່ອງ, ມີແຕ່ເສື້ອຜ້າທີ່ໃສ່ຢູ່ນັ້ນ, ບາງທີ ຢູ່ໃນຖົງທີ່ມີແຕ່ເຂົ້າຈີ່ ແລະນໍ້າສໍາລັບການເດີນທາງທີ່ຍາວນານໃນຂ້າງໜ້າຂອງພວກເຂົາ.
ຖະໜົນສາຍນັ້ນ ນໍາພວກເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ ອີຣ່ານ.
ທຸກໆມື້, ມີລົດໂດຍສານຫຼາຍຄັນເດີນທາງອອກຈາກເມືອງ ເຮີຣັທ໌ ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງອັຟການິສຖານ, ຂົນສົ່ງຫຼາຍຮ້ອຍຂົນໄປຍັງເຂດຊາຍແດນ. ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂົາເຈົ້າລົງຈາກລົດ, ຕິດຕໍ່ກັບພວກລັກລອບຂົນສົ່ງຄົນເຖື່ອນ ແລະເດີນທາງເປັນເວລາຍາວຫຼາຍມື້, ບາງຄັ້ງກໍອັດແໜ້ນກັນເຂົ້າໄປໃນກັນຊົນຂອງລົດກະບະທີ່ແລ່ນຜ່ານດິນແດນທີ່ຮົກຮ້າງ, ບາງຄັ້ງກໍຍ່າງຜ່ານຮ່ອມພູທີ່ກັນດານ ແລະມືດມິດ ເພື່ອຫຼົບຫຼີກຈາກບັນດາຜູ້ຍາມ ແລະພວກໂຈນທັງຫຼາຍ.
ເມື່ອຢູ່ໃນ ອີຣ່ານ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະພາກັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເພື່ອຊອກວຽກເຮັດ. ແຕ່ບາງສ່ວນຍັງຫວັງທີ່ຈະໄປໄກກວ່ານັ້ນ.
ຮາຣູນ (Haroun) ທີ່ມີອາຍຸ 20 ປີຜູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນລົດໂດຍສານຂ້າງກັບໝູ່ຂອງລາວ ຟອດ (Fuad) ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະໄປຕໍ່ຢູໂຣບ.” ມັນບໍ່ມີວຽກເຮັດຢູ່ທີ່ໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາ. “ພວກເຮົາບໍ່ມີທາງເລືອກ, ລະບົບເສດຖະກິດຢູ່ທີ່ນີ້ບໍ່ມີຫຍັງເຫຼືອແລ້ວ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະຕ້ອງຕາຍໃນຊ່ວງທີ່ເດີນທາງ, ພວກເຮົາກໍ່ຍອມຮັບມັນ.”
ຊາວອັຟການິສຖານພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼຂ້າມຊາຍແດນໄປອີຣ່ານດ້ວຍຈໍານວນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ໂດຍໄດ້ຮັບຜົນຈາກຄວາມໝົດຫວັງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ເຂົ້າຢຶດອໍານາດເມື່ອກາງເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ການຫຼົ້ມສະຫຼາຍຂອງລະບົບເສດຖະກິດຢູ່ໃນອັຟການິສຖານໄດ້ເພີ້ມໄວຂຶ້ນ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍວຽກງານຫຼາຍລ້ານຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຫາລ້ຽງຄອບຄົວໄດ້. ໃນຊ່ວງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ມີປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນຜ່ານເຂົ້າໄປໃນອີຣ່ານຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງຂໍ້ມູນຂອງສະພາຜູ້ອົບພະຍົບແຫ່ງ ນໍເວ, ແລະອີກຫຼາຍຄົນກໍາລັງເດີນທາງມາໃນຈໍານວນ 4,000 ຫາ 5,000 ຄົນຕໍ່ມື້.
ສະຫະພາບຢູໂຣບກໍາລັງກຽມພ້ອມ ສໍາລັບການຂະຫຍາຍໂຕທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຂອງປະຊາຊົນອັຟການິສຖານທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າເຖິງຝັ່ງ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບັນດາປະເທດໃນສະຫະພາບຢູໂຣບມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະປິດຊາຍແດນເພື່ອປ້ອງກັນພວກອົບພະຍົບໂດຍທົ່ວໄປ.
ຈົນເຖິງຕອນນີ້, ຈໍານວນຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ຊາວອັຟການິສຖານທີ່ພາກັນໄປຍັງຢູໂຣບ ຍັງບໍ່ທັນເກີດຂຶ້ນແທ້. ຊາວອັຟການິສຖານທີ່ເຂົ້າໄປຢູໂຣບແມ່ນ “ຍັງຄົງໂຕຢູ່,” ອີງຕາມລາຍງານການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານປະຈໍາອາທິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 21 ພະຈິກ. ລາຍງານລະບຸວ່າ ຊາວອັຟການິສຖານບາງຄົນທີ່ເດີນທາງມາຈາກເທີກີເຖິງອີຕາລີ ໃນເດືອນພະຈິກ ບອກກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາກັນໜີອອກຈາກປະເທດຍ້ອນການຢຶດຄອງຂອງກຸ່ມຕາລິບານ.
ແຕ່ຊາວອົບພະຍົບອັຟການິສຖານສ່ວນໃຫຍ່ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຢູ່ໃນອີຣ່ານ, ເຊິ່ງກໍາລັງປະສົບກັບການປິດປະເທດ ໂດຍມີຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນທີ່ໜີອອກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈາກຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍໃນຊ່ວງຫຼາຍສິບປີທີ່ຜ່ານມາ.
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