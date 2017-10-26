ມີການສະເໜີ ໃຫ້ໃຊ້ ມາດຕະການ ເດັດຂາດ ເພື່ອຄ້ຳຈຸນ ປະຊາທິປະໄຕ ໃນ ກຳປູເຈຍ

ມະຫາອຳນາດແລະສະຖາບັນຕ່າງໆຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງ
ທາງເພື່ອຈະຍຸຕິການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ຜະເດັດການຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງກຳປູເຈຍພວມ
ນຳໃຊ້ທາງເລືອກອັນສຸດທ້າຍ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ຕ້ານຕ່າງປະເທດ ແມ່ນມີ ການເພັ່ງເລັງເພີ້ມຂຶ້ນຂອງສື່ມວນຊົນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ Ted Cruz ໄດ້ກ່າວເຂົ້າສູ່ການຖົກຖຽງໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໂດຍຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະມີຜົນທີ່ຕິດຕາມມາຖ້າຫາກທ່ານ Kem Sokha ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານທີ່ ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ຫາກບໍ່ຖືກປ່ອຍໂຕ.
ທ່ານ Cruz ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຖ້ານາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງທ່ານ
ບໍ່ປ່ອຍທ່ານ Kem Sokha ພາຍໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເລີ້ມເຮັດວຽກ ກັບ
ເພື່ອນຮ່ວມງານ ຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ ແລະລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ເພື່ອສຶກສາເບິ່ງ
ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆເຈາະຈົງຄົນໃດຂອງລັດຖະບານຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳເຫຼົ່ານີ້ ຈະ
ຖືກຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.”
ການຈົດທະບຽນເພື່ອການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໃນປີໜ້າຈະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ ໂດຍທີ່ລັດຖະບານ ພວມເຄື່ອນໄຫວ ຫາທາງຍຸບ ພັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື
ໄດ້ພຽງພັກດຽວ ຄືພັກກູ້ຊາດກຳປູເຈຍຫຼື CNRP.
ສະຫະລັດໄດ້ວາງຂໍ້ຈຳກັດ ໃນການອອກວີຊ່າ ຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດ
ກຳປູເຈຍຈຳນວນນຶ່ງ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ໃນ
ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງອີກດ້ານນຶ່ງຕ່າງຫາກນັ້ນ.
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