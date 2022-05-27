ພາຍຸ ເດເຣໂຈ (Derecho) ທີ່ຮຸນແຮງ ໄດ້ພັດຖະຫຼົ່ມຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງແຂວງ ອອນທາຣີໂອ ແລະ ເກ
ເບັກ ຂອງການາດາ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ບ້ານເຮືອຫຼາຍຫຼັງຖືກທຳລາຍ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຈຳນວນ ຫຼາຍຫັກລົງ ແລະ ຖືກຖອນຮາກ. ປັດຈຸບັນນີ້ ເຮືອນຫຼາຍຫຼັງ ແມ່ນໄດ້ໄຟຟ້າໃຊ້ກັບຄືນມາແລ້ວ ແລະ ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ພ້ອມກັບປະຊາຊົນແມ່ນກໍກຳລັງທຳຄວາມສະອາດຊາກຫັກພັງຕ່າງໆ.
ແມ່ຍິງລາວຄົນນຶ່ງ ທີ່ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ອັອດຕາວາ ໄດ້ກ່າວ່າຕໍ່ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ຜົນເສຍຫາຍຈາກພາຍຸຫົວນັ້ນວ່າ “ດຽວນີ້ໄຟຟ້າມາແລ້ວ, ມັນມອດຕັ້ງວ່າ 5 ມື້. ນໍ້າມັນກະປິດຫຼາຍປໍ້າ, ແລ້ວອາຫານກະຊິຂາດຕະຫຼາດ. ວຽກກະບໍ່ໄດ້ໄປບໍ່ມີໄຟ. ບາດມີໄຟຊໍ້າພັດບໍ່ມີນໍ້າມັນ. ມີອາຫານແຊ່ແຂງຢູ່ໃນຕູ້ເຢັນ ກະ ຈົນວ່າເປື່ອຍໝົດ. ໄດ້ຕົ້ມນໍ້າອາບ ດີແຕ່ມັນບໍ່ໜາວຫຼາຍ ບໍ່ມີຫິມະ ບໍ່ຊັ້ນຕາຍ. ດີແຕ່ຢູ່ເຮືອນໃຊ້ແກັສ ບໍ່ຊັ້ນລະບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ.”
ພາຍຸ ເດເຣໂຈ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ 10 ຄົນ, ບ້ານເຮືອນ ແລະ ທຸລະກິດເກືອບ 1 ລ້ານລັງແມ່ນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ໃນແຂວງ ອອນທາຣີໂອ ແລະ ເກເບັກ ໃນເວລາທີ່ສະຖານະການແມ່ນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດນັ້ນ. ລົມພາຍຸ ເດເຣໂຈ ຄວາມແຮງຂອງລົມພາຍຸ ເດເຣໂຈ ຖືກຈັບໄດ້ 132 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມອົງການສິ່ງແວດລ້ອມ ການາດາ.
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