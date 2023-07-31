ລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດ ເດັນມາກ ກ່າວວ່າລັດຖະບານຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ ການດູໝິ່ນຄຳພີກູຣານ ຫລືບັນດາປື້ມ ສາດສະໜາທີ່ສັກສິດອື່ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານ ທູດຕ່າງໆເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AP.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່່ານ ລາສ໌ ລົກກີ ຣາດມຸສເສນ (Lars Lokke Rasmussen) ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ຢູ່ໃນການສຳພາດວ່າ ການຈູດຄຳພີສັກສິດ “ມີແຕ່ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຄວາມແຕກແຍກຢູ່ໃນໂລກ ທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວຕ້ອງການຄວາມສາມັກຄີ.”
ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ກຳລັງວິເຄາະສະຖານະການດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ປະກອບມີການຈູດຄຳພີ ກູຣານ.ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະບານແມ່ນມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຊອກຫາ “ເຄື່ອງມືດ້ານ ກົດໝາຍ” ເພື່ອຫ້າມການກະທຳດັ່ງກ່າວ ທີ່ປາດສະຈາກການທຳລາຍເສລີພາບຂອງການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ນັ້ນຈະບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍ.
ການຈູດຄຳພິຄູຣານໃນສາທາລະນະຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ໂດຍພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານສາສະໜາອິສລາມຢູ່ໃນປະເທດເດັນມາກ ແລະເພື່ອນບ້ານສະວີເດັນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງທີ່ໂມໂຫໃນບັນດາປະເທດມຸສລິມ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ສວີເດັນ ໄດ້.