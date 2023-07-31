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ເດັນມາກ ຊອກຫາການປ້ອງກັນດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່​ການຈູດຄຳພີໂຄຣານ ແລະ ຄຳ​ພີສາສະໜາອື່ນໆ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດເດັນມາກ ທ່່ານ ລາສ໌  ລົກກີ ຣາດມຸສເສນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີີນທາງມາເຖິງກອງປະຊຸມ ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ຕ່າງປະເທດຢູຣົບ ທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລ ໃັນທີ 20 ທີນາ 2023
Helsinki — 

ລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດ ເດັນມາກ ກ່າວວ່າລັດຖະບານຈະພະ​ຍາ​ຍາມເຮັດໃຫ້ ການ​ດູ​ໝິ່ນ​ຄຳ​ພີ​ກູ​ຣານ ຫລືບັນດາປື້ມ ສາດສະໜາທີ່ສັກສິດອື່ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານ ທູດຕ່າງໆເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍ, ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ AP.

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່່ານ ລາສ໌ ລົກກີ ຣາດມຸສເສນ (Lars Lokke Rasmussen) ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ຢູ່ໃນການສຳພາດວ່າ ການຈູດ​ຄຳ​ພີສັກສິດ “ມີແຕ່ບັນ​ລຸຈຸດປະສົງຂອງ​ການສ້າງຄວາມແຕກແຍກຢູ່ໃນໂລກ ທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວຕ້ອງການຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ.”

ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ກຳລັງວິເຄາະສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ທີ່​ປະ​ກອບ​ມີ​ການ​ຈູດ​ຄຳ​ພີ ກູ​ຣານ.ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະບານແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ມຸ່ງ​ໝັ້ນ​ທີ່​ຈະ​ຊອກ​ຫາ “ເຄື່ອງມືດ້ານ ກົດໝາຍ” ເພື່ອຫ້າມການກະທຳດັ່ງກ່າວ ທີ່ປາດສະຈາກການທຳ​ລາຍເສລີພາບຂອງການສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ຍອມ​ຮັບວ່າ ນັ້ນຈະບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍ.

ການ​ຈູດ​ຄຳພິຄູຣານໃນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດນີ້ໂດຍພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕໍ່​ຕ້ານສາ​ສະ​ໜາອິສລາມຢູ່ໃນປະເທດເດັນມາກ ແລະເພື່ອນບ້ານສະວີເດັນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ໂມ​ໂຫໃນບັນດາປະເທດມຸສລິມ. ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງ ສວີ​ເດັນ ໄດ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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