ການປະທ້ວງຕ່າງໆໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ລະຫວ່າງພວກ
ປະທ້ວງຊາວ ກຣີສ ກັບ ຕຳຫຼວດ, ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໄດ້ລວມຕົວ
ກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເອເທັນ ເພື່ອຄັດຄ້ານຂໍ້ຕົກລົງການປ່ຽນຊື່ກັບ ປະເທດ ມາເຊໂດ
ເນຍ.
ກຣີສ ໄດ້ປະທ້ວງຊື່ຂອງປະເທດ ມາເຊໂດເນຍ ມາແຕ່ດົນນານ, ເຊິ່ງຖືກຕັ້ງຂຶ້ນມາ
ໂດຍປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຍກຕົວອອກຈາກປະເທດ
ຢູໂກສລາເວຍ.
ກຣີສ ເວົ້າວ່າ ຊື່ໃໝ່ຂອງປະເທດ ມາເຊໂດເນຍ, ເຊິ່ງແມ່ນ ສາທາລະນະລັດແຫ່ງ
ມາເຊໂດເນເໜືອ, ແມ່ນເທົ່າກັບວ່າເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຶດຄອງ
ເອົາເອກະລັກແລະ ປະເພນີວັດທະນະທຳຂອງ ກຣີສ, ເພາະວ່າ ມາເຊໂດເນຍ ກໍ
ແມ່ນຊື່ຂອງແຂວງໃນພາກເໜືອຂອງ ກຣີສ ທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ວຍໄຊຊະນະຂອງທ່ານ
ອາເລັກແຊນເດີ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.
ການປະທ້ວງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຢ່າງສະຫງົບ ແຕ່ຕໍ່ມາໃນວັນດຽວກັນ
ພວກປະທ້ວງໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນ, ລະເບີດໄຟ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆໃສ່ຕຳຫຼວດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້
ຕອບໂຕ້ຄືນດ້ວຍການແກວ່ງແກັສນ້ຳຕາໃສ່ຫຼາຍໜ່ວຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ 25 ຄົນ
ແລະ ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການປະທະກັນ, ອີງຕາມການກ່າວ
ຂອງຕຳຫຼວດ. ຕຳຫຼວດໄດ້ເວົ້າວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ
AP.
ສະພາແຫ່ງຊາດ ກຣີສ ຄາດວ່າຈະລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນສັບ
ປະດານີ້, ເຊິ່ງ ມາເຊໂດເນຍ ຈະປ່ຽນຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກຣີສ ກໍຈະຍົກເລີກການ
ຄັດຄ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຫຼມ ບາລກັງ ນັ້ນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມອົງການ
ເນໂຕ ແລະ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງທົ່ວປະເທດໃນ ກຣີສ ໄດ້ພົບວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ຕອບຄຳຖາມໄດ້
ຄັດຄ້ານຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
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