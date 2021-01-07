ພວກພັກເດໂມແຄຣັດ ກວດຕ້ອນເອົາໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາສູງ ຮອບທີສອງ ຢູ່ລັດຈໍເຈຍ

ທ່ານ ຈອນ ອອສຊັອຟ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຖືກປະກາດວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນການເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດຂອງທ່ານໃນລັດຈໍເຈຍທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໃນຕອນບ່າຍວັນພຸດວານນີ້ໂດຍອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ຮ່ວມກັບອາຈານ ຣາເຟແອລ ວານອກ, ຜູ້ທີ່ຖືກປະກາດວ່າເປັນຜູ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນໃນເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານຢູ່ລັດຈໍເຈຍເຊັ່ນກັນ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດຂອງພວກເພິ່ນເຂົ້າຄວບຄຸມສະພາສູງສະຫະລັດໄດ້. ພັກເດໂມແຄຣັດຄວບຄຸມສະພາຕໍ່າແລ້ວ, ເຖິງວ່າ ຈະມີຄະແນນໍາໜ້າ ທີ່ຕໍ່າກວ່າສອງປີກ່ອນກໍຕາມ.
ທ່ານອອສຊັອຟ ໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກສະພາສູງຊາວຢິວຄົນທຳອິດຈາກລັດຈໍເຈຍ, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເຄີຍເປັນລັດນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມສະຫະພັນລັດພາກໃຕ້ທີ່ຢາກແຍກປະເທດນັ້ນ. ໂດຍມີອາຍຸ 33 ປີ ທ່ານຈະເປັນສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ໜຸ່ມທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານໄດ້ຮັກສາຄະແນນນຳໜ້າທີ່ສູສີກັນກັບທ່ານເດວິດ ເພີດູ ຜູ້ທີ່ມາຈາກພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງນຶ່ງສະໄໝເປັນເວລາ 6 ປີຂອງທ່ານຈະສິ້ນສຸດລົງ ໃນວັນອາທິດຈະມາເຖິງນີ້. ທ່ານອອສຊັອຟ, ອະດີດຜູ້ຊ່ວຍໃນລັດຖະສະພາ ແລະຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາສາລະຄະດີ ໄດ້ຄວ້າເອົາໄຊຊະນະໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ກ່ອນທີ່ອົງການຂ່າວ AP ແລະອົງການຂ່າວອື່ນໆ ຈະປະກາດວ່າ ທ່ານເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ.
ໄຊຊະນະຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດ ເຂົ້າຄວບຄຸມລັດຖະສະພາໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຊຶ່ງຮັບປະກັນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະສະມາຊິກສະພາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດສາມາດຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍທາງນິຕິບັນຍັດຂອງພວກເພິ່ນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ທ່ານວານອກ ໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດຄົນຜິວດໍາຜູ້ທຳອິດຈາກລັດຈໍເຈຍ.
ທ່ານເປັນທ່ານວານອກ, ອາຈານອະວຸໂສຂອງໂບດນິກາຍແບັບຕີສ ອີເບນນີເຊີ (Ebenezer) ໃນນະຄອນແອັດແລນຕາ ຊຶ່ງເປັນໂບດທີ່ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍຖືກນຳພາໂດຍຜູ້ນຳດ້ານສິດທິພົນລະເຮືອນ, ທ່ານມາຕິນ ລູເຕີ ຄິງ ຈູເນຍ (Martin Luther King Jr.) ໄດ້ຊະນະສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ, ທ່ານນາງ ແຄລລີ ເລີຟເຟລີ (Kelly Loeffler) ໃນການແຂ່ງຂັນທີ່ຖືກປະກາດໂດຍອົງການຄົ້ນຄວ້າ ເອດິສັນ (Edison) ແລະອົງການຂ່າວເອພີ (AP) ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ຫລັງຈາກຜູ້ສະໝັກດັ່ງກ່າວປ່ຽນກັນມີຄະແນນນຳໜ້າໃນຄືນວານນີ້. ທ່ານວານອກ ແລະ ທ່ານອອສຊັອຟ ຕ້ອງການມີຜູ້ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ເປັນຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍຟຣິກາ ຄືກັນກັບທ່ານໄບເດັນໃນສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ໃນເວລາທີ່ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຕໍ່ທ່ານຈາກຜູ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຊາວຜິວດຳ ແລະກຸ່ມອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຄວ້າເອົາຄະແນນສຽງຈາກຜູ້ແທນເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຈໍເຈຍ 16 ຄະແນນ ໂດຍໄດ້ຄະແນນລື່ນເກືອບຮອດ 12,000 ຄະແນນຈາກ 5 ລ້ານບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ຖືກປ່ອນ.