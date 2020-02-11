ທ່ານຈຊັກ ຊຸມເມີ (Chuck Schumer), ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ໃນສະພາສູງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຂໍຮ້ອງອົງການກວດສອບຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໃຫ້ທຳການສືບສວນ ຕໍ່ສິ່ງທ່ານເວົ້າວ່າ ການແກ້ແຄ້ນຄືນ "ທີ່ໜ້າອັບອາຍ" ແລະ "ຜິດກົດໝາຍ" ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຕໍ່ພະຍານຄົນນຶ່ງທີ່ໄປໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບທ່ານ ຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ໃນການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີກາຍນີ້.
ທ່ານ ຊຸມເມີ (Schumer) ໄດ້ຂໍຮ້ອງຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປ 74 ທ່ານຢູ່ທົ່ວລັດຖະບານໃຫ້ທຳການສືບສວນຕໍ່ການແກ້ແຄ້ນໃດໆ ຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະບານກາງທີ່ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການກະທຳຜິດຂອງຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ແຕ່ວ່າ ກໍໄດ້ເວົ້າຢ່າງເຈາະຈົງເຖິງການທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ປົດພັນໂທກອງທັບບົກ ອາເລັກແຊນເດີ ວິນດ໌ແມນ (Alexander Vindman) ທີ່ເປັນນັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບປະເທດຢູເຄຣນຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວ ນັ້ນອອກຈາກຕຳແໜ່ງ. ທ່ານ ວິນດ໌ແມນໄດ້ໃຫ້ການກ່ຽວກັບທ່ານທຣຳຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ຂອງການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ທີ່ພາໃຫ້ມີການຮັບຮອງເອົາການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີໃນ 2 ກະທົງເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ຖືກຖືກຕັດສິນໃຫ້ພົ້ນໂທດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ມີການດຳເນີນຄະດີທີ່ແກ່ຍາວໄປ 3 ອາທິດຢູ່ໃນສະພາສູງນັ້ນກໍຕາມ.
ໃນເວລາອັນສັ້ນໆ ກ່ອນຈະປົດທ່ານວິນດ໌ແມນອອກຈາກຕຳແໜ່ງນັ້ນທ່ານທຣຳ ຖືກຖາມກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງທ່ານວິນດ໌ແມນ ຊຶ່ງທ່ານກໍຕອບວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ດີໃຈກັບລາວ. ເຈົ້າຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າຄວນມີຄວາມດີໃຈກັບລາວຊັ້ນບໍ? ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ດີໃຈເລີຍ."
ທ່ານວິນດ໌ແມນ ໄດ້ໃຫ້ການກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງທ່ານຕໍ່ຄຳຂໍຮ້ອງຂອງທ່ານທຣຳໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາທີ່ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນຊະກີ (Volodymyr Zelenskiy) ຂອງຢູເຄຣນ ທຳການສືບສວນຕໍ່ຄູ່ແຂ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ທ່ານນຶ່ງ ຊຶ່ງກໍຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ (Joe Biden), ການເຮັດວຽກ ທີ່ສ້າງລາຍຮັບຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຂອງລູກຊາຍທ່ານ, ຄືທ່ານຮັນເຕີ ໄບເດັນ (Hunter Biden) ຢູ່ໃນບໍລິສັດອາຍແກັສແຫ່ງນຶ່ງຂອງຢູເຄຣນ ແລະທິດສະດີທີ່ບໍ່ມີຫລັກຖານຕົວຈິງທີ່ເວົ້າວ່າ ຢູເຄຣນເປັນຜູ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2016 ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ບ່ອນທຳລາຍການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳນັ້ນ. ຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານທຣຳມີຂຶ້ນຢູ່ໃນເວລາດຽວກັນກັບຕອນທີ່ທ່ານໄດ້ກັກເງິນຊ່ວຍເຫລືອທາງທະຫານ ຈຳນວນ 391 ລ້ານໂດລາ ທີ່ກີຢິບຢາກໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ສະໜັບສະໜຸນຣັດເຊຍຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນນັ້ນ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານທຣຳຍັງໄດ້ປົດທ່ານຢູຈີນ ວິນດ໌ແມນ, ນ້ອງຊາຍທີ່ເປັນຝາແຝດຂອງທ່ານວິນດ໌ແມນຊຶ່ງເປັນນາຍພັນໂທກອງທັບບົກຄືກັນ ແລະເປັນທະນາຍຄວາມດ້ານຈັນຍາບັນທ່ານນຶ່ງຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງນັ້ນ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງເຊັ່ນກັນ, ໂດຍທີ່ໃຫ້ທັງສອງຄົນເຂົາເຈົ້າ ກັບຄືນໄປຢູ່ໃນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ທ່ານ ທຣຳ ກໍໄດ້ປົດທ່ານ ກໍດອນ ຊັນແລນ (Gordon Sondland) ຜູ້ທີ່ໄດ້ເອົາເງິນ 1 ລ້ານໂດລາ ບໍລິຈາກໃຫ້ແກ່ການເຮັດພິທີສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານທຣຳໃນປີ 2017 ອອກຈາກຕຳແໜ່ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະຫະລັດປະຈຳສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຢູ່ໃນນະຄອນ ບຣັສເຊິລສ໌. ທ່ານ ຊັນແລນ (Sondland) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນ ໂດຍການໄປໃຫ້ຄຳໃຫ້ການວ່າທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ມີການຕັ້ງຂໍ້ແມ້ ໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນກັນກັບຢູເຄຣນ ໂດຍໄດ້ງັດການພົບປະກັນຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວທີ່ທ່ານ ເຊເລນຊກີຢາກພົບນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີຈົນກວ່າ ວ່າ ທ່ານໄດ້ປະກາດວ່າຈະທຳການສືບສວນທ່ານໄບເດັນກ່ອນ.